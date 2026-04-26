特朗普遇槍擊｜又是「獨狼」人人岌岌可危　美國進入暴力民粹主義

這次的槍擊發生在一年一度的白宮記者協會上。總統特朗普（Donald Trump）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、內閣高官與各大媒體代表齊聚一堂。一名手持霰彈槍、手槍和多把刀具的男子試圖強闖安檢區，與特勤局人員交火。特朗普夫婦在嚴密護衛下緊急撤離，兩千多名賓客在恐慌中躲避，一名特工中彈。年度盛典瞬間淪為犯罪現場。



隨着調查展開，襲擊者的身份逐漸清晰。據美國媒體報道，嫌疑人是來自南加州的一名教師兼獨立遊戲開發者。其公開履歷與慣常想象的「暴力分子」相去甚遠：他於2017年畢業於頂尖的加州理工學院，獲機械工程學士學位；去年又在加州州立大學獲得計算機科學碩士學位。聯邦選舉委員會記錄顯示，他曾在2024年10月向民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選活動捐款25美元。

2026年4月25日，白宮記者晚宴發生槍擊事件，疑犯被捕（Truth Social/Handout via REUTERS）

據美媒指，他向執法當局供述，其作案目標是「美國政府官員」。至於具體目標與深層動機，調查仍籠罩在迷霧中。特朗普在事後判斷其為「獨狼」，並否認事件與伊朗戰事有關。

嫌疑人的背景，為理解當下美國政治極化引發的暴力事件激增又提供了新佐證。他並非失業潦倒的社會邊緣人，而是擁有名校理工背景的知識分子；他並非完全脱離主流政治進程，反而有小額捐款記錄。

這名犯罪嫌疑人與2024年另兩宗針對特朗普槍擊案的實施者一樣，勾勒出「獨狼」式襲擊者的新畫像：他們往往年輕、具備一定教育背景及社會能力，沒有清晰可查的龐大恐怖組織背景，其極端化過程不透明，動機呈現出一種抽象的「理念性」仇恨。

此外，這種「去組織化」的「獨狼」式政治暴力襲擊浪潮，近些年正席捲美國政壇各個層級。此次槍擊事件已經是特朗普三年內第三次與死神擦肩而過。前兩次均在2024年：當年7月，他在賓夕法尼亞州競選集會上遭槍手狙擊，子彈擦耳而過；9月，另一名槍手在其佛羅里達高爾夫俱樂部外潛伏圖謀行刺。此外例如，2017年，共和黨人國會棒球練習場大規模槍擊案，幾乎奪去路易斯安那州共和黨眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）的生命。

圖為2025年9月11日，猶他州城市奧勒姆市中心的公園有臨時燭光台，悼念遭槍殺的查理柯克（Charlie Kirk）。（Reuters）

2025年，保守派政治網紅查理·柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡；明尼蘇達州一名民主黨州議員及其丈夫遇害；賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）住宅遭縱火襲擊；前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的丈夫遭襲擊……

特朗普在此次槍擊事件後的記者會上也不得不承認這股戾氣的存在，他表示，「鑑於今晚發生的事件，我請求所有美國人用心承諾，和平解決我們的分歧」。但是他的願望真的能夠實現嗎？

有研究指出，美國已進入「暴力民粹主義」新階段，特徵正是組織碎片化與行動者原子化。通過對之前眾多政治暴力事件的分析，網路已經成為巨大的由算法驅動的「仇恨孵化器」，美國社會中的極端意識形態在封閉社群中病毒式傳播並得到強化。這次的槍擊案以及2025年查理·柯克遇刺案中「高學歷獨狼」的出現，表明這種極端化意識形態已侵入曾被認為本應更具理性的社會階層，凸顯了美國政治極化的系統性。

4月25日槍擊發生後，特朗普返回白宮後召開記者會，他表示，白宮記者協會晚宴將改期舉行，重申美國不會被這些事件破壞社會秩序。（Reuters）

此外，美國槍支文化的根深蒂固，為瀰漫整個社會的戾氣提供了最便捷的致命出口。特別一些政治人物為鞏固基本盤、收割流量，不斷使用戰爭隱喻和煽動性語言，不斷將暴力邊界外擴。當政治話語本身充斥着「戰鬥」「殲滅」「清算」等詞彙時，就在無形中為那些心理防線脆弱、深受極端思想影響的「獨狼」們提供了行動腳本和虛幻的「正當性」。

回到白宮記者協會晚宴，這個活動始於1921年，其核心儀式是「幽默」：在任總統需登台，以精心準備的自嘲和諷刺段子展現氣度與親和力，同時接受媒體辛辣的調侃。無論是當年奧巴馬在晚宴上自嘲民調低迷，還是拜登在演講中調侃媒體「比對手更難對付」，這種公開的自嘲與諷刺，構成了美國政治文化中極為獨特的一面——權力可以被嘲笑，諷刺被視為民主的一部分。

以往，在這個夜晚，尖鋭的批評往往都被包裹在笑聲中，它被設計成美式民主的「安全閥」，象徵着權力核心能夠承受並欣賞媒體的監督與玩笑。然而，2026年的這場白宮記者協會晚宴上的槍聲，宣告了這一象徵性儀式的破產。

2026年4月25日，特朗普夫婦出席白宮記者晚宴（Reuters）

2026年，美國即將迎來中期選舉。在政治極化達到沸點、社會信任跌至冰點的背景下，白宮記者協會晚宴上的槍聲，預示着隨着選戰白熱化，政治暴力風險將急劇升高，選舉本身甚至可能成為學者口中「灰色內戰」的催化劑。根據相關學者的描述，這種「灰色內戰」不同於傳統戰爭，而是一種瀰漫性的、低強度但持續的內耗。它表現為暗殺、恐嚇，對選舉工作人員的騷擾、對投票站的破壞，以及針對政治人物及其家屬的暴力威脅。也就是說，民主競爭日益淪為你死我活的零和博弈。我們無法斷言這種「灰色內戰」是否會在中期選舉前後全面爆發，但無可否認，危險正日益迫近。

在晚宴上的槍聲及其折射出的政治暴力常態化、社會深度撕裂、制度信任破產的殘酷現實面前，其所標榜的「民主韌性」與「社會和解」能力，究竟還剩幾分真實？但更具歷史諷刺意味的是，就在美國這樣核心社交儀式被槍聲打斷的同時，這個國家仍在向世界輸出其「民主模式」與「自由價值觀」，時常以「教師爺」姿態對他國內政指手劃腳。