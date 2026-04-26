特朗普2年內3度遇死亡威脅　保安受關注　官員稱「多層措施」有效

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急從現場撤離，槍手其後被捕。

這是特朗普3年內第3度遇到死亡威脅，保安備受關注，官員則辯指「多層保安措施」有效，特勤局指疑犯在「第一關」時已遭挫敗。



美媒：槍手開5至8槍

槍擊地點發生於在華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）舉行的白宮記者晚宴，美媒CBS引述消息人士指，槍手被捕後承認他的施襲目標是特朗普政府官員，他未有指明目標是特朗普，但指是「政府官員」。報道又指，槍手在事件中開5至8槍。

2026年4月25日，特朗普在社交網站發布疑犯照片（Truth Social）

《衛報》引述美方官員指，當時為迎接夜晚8時開始的晚宴，酒店自下午2時起不對外開放，僅酒店住客、持晚宴門票或邀請信等人可出入，事後警方指，槍手為酒店住客。

在閉路電視畫面中，顯示在有人衝入後，現場特勤局人員的應對場面。一名男子快速奔跑越過持槍的執法人員。警方對此稱「當他跑過檢查站時，特勤局執法人員攔截他。疑犯和執法人員發生駁火。」

《紐約時報》指，酒店門口未設有金屬探測器，安全警戒線只設在較靠近宴會廳內部的酒店深處。

美方官員則指，酒店當時設多層保安措施，槍手突破的是活動最外層的保安防線，執法部門辯指，多層保安措施發揮應有作用。

美國特勤局副局長馬特奎（Matt Quinn）發聲明稱，疑犯低估特勤局的保護能力，在第一關時遭制止，他強調「多層保安體系的強大威力顯而易見，而且還有無數的應對措施在前方等待。」

特朗普再遇槍擊案

這是特朗普2年內第3度遇死亡威脅，上一次在2024年7月，特朗普在競選活動演講時，現場突傳出槍聲，特朗普事後稱自己右耳被子彈擊中。賓夕法尼亞州警方則指特朗普耳朵被玻璃碎片擊中。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。在特勤局人員簇擁下，特朗普離開講台。從這樣照片可見，他的右耳和臉部受傷，正在流血。（Reuters）

2024年9月，特朗普在佛羅里達州的高爾夫球場時，特勤局特工發現藏身在灌木叢中的魯斯（Ryan Wesley Routh），他試圖逃離現場，留下一支突擊步槍，隨後被捕，他涉嫌企圖暗殺特朗普，最終被判終身監禁。

在最新這次槍擊案後，特朗普說笑稱「沒人告訴我這（總統）是個如此危險的職業」，之後又指美國總統是一個危險的職業，但槍擊事件不會改變其執政方式，也不會阻止他贏得伊朗戰爭。