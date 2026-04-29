阿聯酋退出OPEC　舊石油秩序瓦解　預示更加動盪 ｜點經

阿聯酋2026年4月28日宣布，將從5月1日起正式退出石油輸出國組織（OPEC）及「OPEC+」機制，毫無疑問這是全球能源格局的一次「地震級」調整。它不僅終結了阿聯酋近60年的成員國身份，更預示着由OPEC主導的舊石油秩序正在瓦解，全球石油市場將進入一個更具競爭性但也更不確定的新周期。



阿聯酋選擇「單飛」，並非一時衝動，而是其長期國家戰略與當前地緣政治危機共同作用下的必然結果。首先經濟動因是核心，阿聯酋要掙脫配額枷鎖，追求產能最大化。

2026年2月5日，阿聯酋，圖為一個阿聯酋旗幟在單車巡迴比賽中的半空中隨風飄揚。（Getty）

阿聯酋近年來投入巨資，將原油產能提升至近500萬桶/日，並計劃在2027年達到這一目標。

然而，在OPEC+的集體減產框架下，其實際產量被嚴格限制在約每日300-340萬桶的配額內。大量閒置產能意味着巨額現金流損失。退出OPEC，阿聯酋便能擺脫產量束縛，自主決定增產以搶佔市場份額。

其次，這也顯示出阿聯酋與OPEC實際領導者沙特阿拉伯的深刻分歧。長期以來，沙特傾向於「減產保價」以維持高油價和政治影響力，而阿聯酋則更傾向於「增產保份額」，認為在能源轉型窗口期關閉前，最大化銷量比維持高價更符合長遠利益。

此外，在近期爆發的中東戰事中，阿聯酋對海灣合作委員會的應對方式感到失望，認為自身安全未得到盟友的可靠保障。退出OPEC是其外交和安全政策尋求更大獨立性的明確信號，標誌着它不再願意完全跟隨沙特的領導。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

當前，中東戰事導致霍爾木茲海峽通行嚴重受限，全球石油供應已出現巨大缺口，油價維持在高位。阿聯酋選擇此時退出，是利用地緣窗口實現「安全離場」。一方面，由於自身出口也受海峽封鎖影響，短期內無法立即大規模增產，因此不會引發油價的「塌方式」下跌，為其退出提供了戰略緩衝。

另一方面，阿聯酋已建成繞過霍爾木茲海峽的哈布善—富查伊拉輸油管道，可利用富查伊拉港的地理優勢，在海峽封鎖背景下仍能靈活出口，甚至獲取「戰時溢價」。

阿聯酋的退出將對全球能源市場、OPEC組織本身以及中東地緣政治產生深遠且多層次的影響。失去阿聯酋，OPEC不僅失去了一個重要的產量份額，更失去了其調節市場機制中不可或缺的一環。作為OPEC第三大產油國，阿聯酋擁有約每日480萬桶的產能，是組織內少數具備顯著閒置產能的成員國之一。

閒置產能是OPEC調節市場、穩定油價的核心工具。有機構測算，失去阿聯酋，意味着OPEC對全球原油供應的控制份額從約30%降至26%左右，這使得OPEC在面對未來市場波動時，調控工具箱裏的工具將大大減少，其作為一個卡特爾（Cartel，是一種典型的不正當競爭或壟斷行為，指生產或銷售同類商品的企業之間，通過達成書面或口頭協議，共同控制市場價格、產量、銷售區域或客戶分配等，以排除競爭、獲取壟斷利潤的組織或協議聯盟）的實際影響力面臨「空心化」的風險。

2026年1月9日，插圖中可以看見石油泵模型在石油輸出國組織（OPEC）標誌前面。（Reuters）

當然，阿聯酋的退出也可能引發「骨牌效應」。其他有增產潛力和意願的成員國，如伊拉克、哈薩克斯坦等可能會觀望甚至效仿，導致OPEC內部的協調難度陡增，聯盟面臨進一步碎片化的風險，進一步削弱OPEC的集體行動能力。

過去，全球油價很大程度上由OPEC在維也納的會議上決定。阿聯酋的退出，意味着一個主要產油國選擇將國家利益置於集體決議之上，這削弱了OPEC作為全球能源「中央銀行」的權威。全球石油權力的重心正從OPEC的會議桌，轉向各大產油國之間更加複雜和直接的雙邊或多邊博弈。未來的能源市場將是一個由更多獨立玩家參與的、競爭更激烈、也更不可預測的「角斗場」。

阿聯酋的退出，短期影響有限，因為市場仍由地緣主導：由於霍爾木茲海峽的封鎖仍是當前制約海灣能源出口的首要瓶頸，阿聯酋短期內難以大規模增加實際出口量。因此，市場消息公布後，國際油價僅出現短線急挫後便回升，短期走勢仍將由中東局勢主導。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

但中長期來看，一旦中東局勢緩和，阿聯酋將不再受配額約束，其積壓的增產意願和能力將迅速釋放，給全球市場帶來大量新增供應。這將對國際油價形成持續的下行壓力。同時，OPEC作為市場「穩定器」的功能被削弱，全球油市在面對供需變化時，價格波動可能會更加劇烈。

阿聯酋退出OPEC是一個標誌性事件，它不僅是阿聯酋追求國家利益最大化的戰略突圍，更是對舊有全球石油治理體系的一次重大衝擊。世界石油市場走向「群雄競逐」，一個可能更加混亂，不可控，也更不可預測石油供應的時代開始了。