Yves Tiberghien談全球南方・五｜韓國與日本有何不同？

在中美博弈、俄烏戰爭、中東戰火等一連串變局下，「全球南方」（Global South）的角色愈發搶眼。不論是在中美之間避免選邊、拒絕跟進西方的對俄制裁，又或是不願配合美國打擊伊朗，當前的「全球南方」既有反抗意志，更有避險實力，也正在形塑新一波全球秩序轉型。



4月30日，蕭逸夫（Yves Tiberghien）受邀至台灣大學社會科學院和碩講堂演講，講題為「避險者們：全球南方如何形塑當前全球秩序的轉變」（The Hedgers: How The Global South is Shaping the Current Global Order Transition），探討全球秩序轉型下，全球南方國家的避險原因、策略與影響。活動由台大社科院國際長、政治學系副教授郭銘傑主持。



蕭逸夫現為台灣清華大學台北政經學院（TSE）院長暨特聘教授，政治大學亞太研究英語博士學程兼任講座教授，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，又譯不列顛哥倫比亞大學、卑詩大學）政治學系教授、亞洲研究所名譽所長、日本研究中心主任，並曾在東京大學、政策研究大學院大學（GRIPS）、印尼雅加達公共政策學院擔任訪問學者。2017年11月，蕭逸夫被法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）授予國家功勳騎士勳章（Chevalier de l’ordre national du mérite）。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道六篇，本篇為第五篇，聚焦現場問答前半段。



4月30日，蕭逸夫（Yves Tiberghien）受邀至台灣大學社會科學院和碩講堂演講，講題為「避險者們：全球南方如何形塑當前全球秩序的轉變」（The Hedgers: How The Global South is Shaping the Current Global Order Transition），探討全球秩序轉型下，全球南方國家的避險原因、策略與影響。（劉燕婷攝）

提問一：眾所周知，印度總理莫迪（Narendra Modi）是一位優秀的領導人，也是一位出色的避險者，能在中國、美國和俄羅斯之間找到平衡。但我的問題是，印度擁有龐大的市場、年輕的人口，甚至擁有核武，但如果換成南非或一些東南亞國家，他們規模較小、實力相對較弱，是否還適合效法印度正在實施的模式？尤其是，這些國家總是各自為政，而不是進行集體合作。

蕭逸夫：是的，這是一個很好的問題。在《避險者們：全球南方如何應對中美競爭》（The Hedgers: How The Global South Navigates the Sino-American Competition）中，我們也提到，印度是最大的避險者，也幾乎是個超級大國，所以我們特別用一章加以論述。

但是在我們的研究中，諸如越南和印尼這樣的國家，其實在避險上也不太費力，尤其是越南，基本上沒人能夠脅迫越南。首先，越南已經擊敗所有大國，先是法國、美國，再來是中國，所以各方其實都知道，別招惹越南，因為他們不只擁有強大軍隊、山脈地形，也已經建立了軍事聲譽。

其次，越南也很會利用平衡。如果美國惹怒越南，越南就會大幅倒向中國，結果就是美國利益受損，後者因此不能對越南施加太大壓力。當然對中國也是如此，越南非常擅長反覆靠近美國，由此引發中國的密切關注。這其實就是一種位處強權之間的力量平衡。

越南甚至也會把俄羅斯當籌碼，以便偶爾反制中國。例如2年前普京（Vladimir Putin）訪問河內時，我就從美方消息人士處聽說，中美其實都對這件事相當不悅，因為越南並沒有事先告知，於是中美雙方通了電話，外交官們也討論了這件事，同時抱怨普京此舉有多令人憤慨。但俄羅斯和越南就是故意這麼做的，因為這是一種平衡各方勢力的方法。

印尼也時常這麼做。沒有國家能徹底站到印尼的對立面，各方都需要以某種方式與印尼合作。這背後有一個關鍵，就是印尼在供應鏈中扮演重要角色，手握大量鎳資源，控制全球的鎳供應。因此這也證明，部分中等強國即便弱於印度，卻還是可以利用某些資源，來維持自身地位並參與博弈。

接著是南非。南非確實面臨更多挑戰，卻還是在非洲擁有巨大的影響力，也在聯合國擁有一定影響力，時常擔任77國集團的輪值主席國，更有來自歐洲的支持。所以截至目前，南非一直在努力，包括爭取歐洲支持以對抗特朗普（Donald Trump），即便成效未必有其他國家好，我還是不會把南非排除在「最有影響力的8個避險國」外。

因為對南非來說，操作避險雖然更難，卻也依然有辦法進行，而這背後除了道德合法性，還有另一個重要因素，就是非洲正在崛起。2050年後，非洲將成為新的世界中心，而南非也可能因此一路崛起，成為非洲最大、也最強大的國家。此外，南非也跟印尼類似，擁有很多核心礦產與戰略資源經濟資源。

2024年6月20日，俄羅斯總統普京和越南國家主席​​蘇林在越南河內主席府合照。（Reuters）

提問二：謝謝教授，您的演講非常精彩。您剛才強調，全球秩序正處於崩潰邊緣。如果像世貿組織（WTO）或聯合國這樣的傳統國際支柱持續失效，您認為未來有什麼新治理模式或措施，能夠填補這一空白？全球合作的未來，又是否會由區域貿易協議來驅動？

蕭逸夫：這是一個很好的問題。未來確實有可能是將權力下放給區域倡議，甚至可能是跨區域倡議。

當前，美國是最反對全球機構的國家。美國反對聯合國、反對世貿組織，在很多方面都是如此。雖說對於世界銀行和國際貨幣基金組織，美國大體是持開放態度，卻還是附加了許多條件。

以世貿組織為例，在全球貿易佔比上，美國其實只佔13%的貿易額，這意味其餘87%的國家都希望遵守世貿組織規則。不過現在任何與美國有關的貿易都不受世貿組織規則約束，因為根據世貿組織的規定，關稅顯然是違法的。

但好消息是，現在和20世紀30年代不一樣了，其他國家總體並不像美國，反而是都希望保留這些組織。所以到目前為止，這是個好消息，意味體系在某些方面仍然有效，因為不僅歐洲、日本、加拿大堅決保留，越南等全球南方國家也有意保留，中國同樣不反對。

因此當前這個體系或許會維持下去，各方也都期待美國在混亂之後回歸正常，這是其中一種可能。但另一個可能的情況，則是可能會有更多國家效法美國，結果這個體系開始失去合法性或影響力，或者說，失去更多國家的認可。最終我們將進入一個混合的世界，舊體系將部分存續，新的區域協議同步誕生。

以全球經濟與金融為例，我們面臨著全球金融問題，弱勢國家則面臨巨大的債務危機。所以我們必須在全球層面採取行動，否則體係可能會像20世紀30年代依樣崩潰。但因我們正處於混合時期，各種因素之間相互競爭，舊體系雖然存在，卻已被部分削弱，於是我們有了新的區域性理念，也看到來自中國或全球南方國家的新全球倡議。競爭還是不可避免的，而且各方都會提出想法並進行測試。

2026年5月14日，金磚（BRICS）國家外長在印度新德里舉行會議。（Reuters）

提問三：您認為，韓國可以被視為「全球南方中等強國」嗎？

蕭逸夫：韓國總是很有趣。我以前寫過一本探討中國、日本和韓國在全球秩序方面的書，所以也對韓國做了完整的研究。

在《避險者們》中，韓國其實被排除在「8個有影響力避險者」的表格外，因為韓國與美國簽有安全保障協議，而我們基本是在避險者的選取中，排除了與任何一國或兩國簽訂安全保障協議的國家，因為這意味該國的安全保障來自美國，那麼避險的自由就會受限。

但如果與日本相比，韓國面對美國其實又相對避險，因為日本是絕對的「非避險者」（non-hedger）。在中美博弈間，無論美國對日本提出什麼樣的要求，日本都是絕對的對華平衡者（balancer）、對美扈從者（bandwagoner）。例如這次關稅談判，日本對美的5,500億美元投資內容，話語權其實在特朗普手中，即使這些投資在經濟上並不合理，雙方最終還是簽署協議。

韓國則進行了更多談判，最終也達成了更好的協議，也就是美韓必須在投資協議上擁有共同決策權，且有鑑於一半的資金已經到位，韓國投資只會聚焦造船與相關領域，確保後續執行更容易。

總體來說，如果你觀察韓國領導人的思維模式，你會發現他們總是保有其他應對策略，也就是當事情真的出問題時，韓國會考慮其他可能性，同時回顧自己的歷史，希望從自身文明和思想中找到方法。

李在明就是如此。在對美談判後，李在明率領龐大的代表團訪問中國，大大改善了近年的中韓兩國關係，而這也是導致中國後續開放對韓禁令的原因之一。當然，他也同時與日本保持接觸。基本上除了面對俄羅斯，李在明政府始終努力要與各國建立良好關係，這當中甚至包括朝鮮，只是朝鮮不置可否。

所以，韓國外交其實還是有一定的避險色彩。如果未來保守派重新掌權，韓國或許會更像現在的日本；但我們也看到，非保守派其實傾向採取更具創造性的做法，也就是半避險（half hedging）。