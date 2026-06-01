歐盟為何不再產生戰略家？這三位就是答案

如果今天一位熟悉二十世紀歐洲政治的人走進布魯塞爾的會議廳，他大概率會先產生一種輕微的錯位感，而不是震驚。因為他會發現，會議室還是那些會議室，議題也依然宏大，但人們討論問題的方式已經發生了明顯變化。



1973年石油危機之後，西歐幾乎所有主要國家都經歷了一輪劇烈震盪。油價暴漲、工業成本上升、通脹失控、社會抗議此起彼伏。在德國甚至出現過「無車星期日」（Autofreie Sonntage）、道路限速（高速公路100km/h，普通公路80km/h）、節能用電、城市交通限制等非常具體的應對措施。對當時的歐洲領導人來說，很多問題並不是「如何變得更好」，而是「如何避免變得更糟」。

但如果去讀當時法國、德國或英國領導層的內部討論，會發現他們的注意力高度集中，所關心的問題也非常直接：工業體系還能否撐得住？能源從哪裏來？軍事與外交空間是否會被進一步壓縮？以及歐洲在美蘇兩極結構中，是否還能保留一定的自主空間？

2025年3月4日，歐盟委員會主席馮德萊恩，在布魯塞爾發表關於加強歐洲國防工業和歐盟軍事能力的計劃聲明後離開。（Reuters）

在那個時代，政治表述中當然也包括價值、自由與民主，但這些更像是「結果」，而不是「起點」。政治家默認的一件事是：如果沒有足夠的工業能力、財政能力和戰略空間，這些價值本身是無以為繼的。

換句話說，那個時代的歐洲政治人物，更在意的是結果，而不是話術；他們首先要解決的是問題本身，而不是如何描述問題。

事實上，在戰後早一代的歐洲政治人物那裏，這種思維甚至更加鮮明。

譬如，戴高樂對美國並不友好，這是眾所周知的。但他並不是在情緒上反美，而是在結構上保持警惕。他推動法國核力量獨立，強調法國必須在北約體系中保持自主空間，本質上都是同一個邏輯：歐洲可以合作，但不能依賴；可以聯盟，但不能失去戰略能力。

戴高樂曾兩度拒絕英國加入歐洲經濟共同體，亦不主張歐洲依賴美國。(資料圖片)

這種邏輯在冷戰高峰期尤其清晰：即便在北約框架內，法國依然選擇退出一體化軍事指揮體系，這不是象徵動作，而是明確的戰略空間爭奪。

施密特則是另一個風格。他不太喜歡宏大敘事，更願意盯着工業數據和能源結構。用今天的話說，他是那種會讓財政部官員「壓力很大」的總理，因為他總是在問一些不太好聽但非常關鍵的問題：德國的工業優勢還能維持多久？勞動力成本上升會不會侵蝕競爭力？能源安全是否被過度外包？

在1970年代的德國，現實主義是政治思維和決策的基調。魯爾區的重工業調整、鋼鐵行業的結構性壓力、以及後來與蘇聯天然氣體系逐步綁定的能源路徑選擇，都是在這種「現實壓力思維」下形成的政策。

這一代政治人物之間差異巨大，有法國的強勢傳統，有德國的謹慎計算，也有英國式的現實權衡，但他們共享一個底層共識：政治首先不是要表達價值，而是處理現實。因為，價值固然重要，但價值依賴實力支撐。理念當然重要，但理念依賴現實能力。

已故西德總理施密特。他在1960年代與 1970 年代先後擔任西德的國防部長與經濟部長，1974年接任西德總理。（Bundesarchiv）

問題在於，這個現實環境後來發生了變化。而且，這種變化並不是突然發生的，而是在長期過程中逐漸形成的。

冷戰結束之後，歐洲進入了一段幾乎可以稱為「無壓力時代」的歷史窗口期：美國提供安全保護，俄羅斯提供廉價能源，中國逐漸成為全球製造中心和增長引擎；全球化持續擴展市場邊界，歐盟不斷擴大。

在這一時期，歐洲的政治常態是：國防支出在許多國家持續下降，而安全議題逐漸從政治中心退場；與此同時，歐盟東擴成為主導議題，在中東歐逐步吸納新成員，被視為歷史「自然延伸」的過程。

這聽起來是好事，某種意義上也確實是。但政治有一個規律：長期缺乏外部壓力的環境，會改變決策者的判斷方式和關注重點。當現實壓力消退之後，政治更容易轉向規範、程序與價值表達。因為這些東西成本更低，也更容易形成共識。畢竟，「我們應該如何表達正確立場」，比「我們如何在能源危機中重建工業體系」要容易達成一致得多。

久而久之，一種新的政治語言開始變為主導。

世界不再首先被描述為利益競爭的場域，而更像一個需要被規則和制度加以管理的體系。在這種語境中，「規則」被賦予越來越高的地位。甚至開始出現一種潛意識：規則不僅約束世界，而且塑造世界。

正是在這樣的背景下，歐洲政治舞台上逐漸出現了一批風格相近的政治人物。

如果把貝爾伯克（Annalena Baerbock）、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和卡拉斯 （Kaja Kallas）放在一起觀察，會發現她們經歷不同、背景各異，但身上卻體現出某種共同的時代特徵。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）現任聯合國大會主席，曾任德國外交部長。（Reuters）

貝爾伯克更喜歡一種道德化的外交表達方式。在她擔任德國外長期間，她在多次國際場合發言時，往往會從價值判斷切入問題，例如歐洲應當代表什麼、國際秩序應當建立在什麼原則之上，而不是從傳統意義上的力量平衡或利益交換開始。這種方式在國內政治中當然是有效的，但在國際關係中，它會遇到一個結構性問題：許多關鍵議題本身並不提供清晰的道德座標。

卡拉斯則更接近一種「歷史記憶驅動型」的政治人物。她的母國愛沙尼亞的地理位置和歷史經驗決定了一個事實：安全從來不是抽象概念，而是長期存在的現實條件。

在冷戰結束後相當長時間內，波羅的海國家對俄羅斯的判斷始終比西歐更具危機感，這種經驗在卡拉斯的政治表達中留下明顯痕跡。在涉及烏克蘭戰爭等議題時，她的立場往往更接近東歐國家的安全經驗，而不同於西歐長期以來相對穩定的安全認知。

圖為2026年2月20日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在波蘭克拉科夫出席記者會。（Reuters）

馮德萊恩則是另一種類型。她更像歐盟制度本身的產物，而不是某種意識形態的代表。在擔任歐盟委員會主席期間，她的核心工作並不是提出單一戰略方向，而是協調27個成員國在貿易、能源、產業與外交政策中的複雜分歧。在歐盟疫苗採購、能源危機應對以及對外貿易談判中，這種協調需求尤其明顯：她致力於讓不同意見達成一致，但一致本身並不等於戰略方向。

對這三位政客進行同框審視，並非因為她們是女性，而是她們雖然經歷不同、立場各異，卻共同體現出一種正在歐洲政治中常見的傾向。眼下，歐盟越來越傾向於產生「規範型政治人物」，而不是「戰略型政治人物」。換句話說，更容易產生擅長表達原則的人，而不是擅長處理利益、安全與權力問題的人。

如果把視角再拉遠一點，這種變化其實與歐洲自身的歷史成功有關。

歐洲之所以能夠在戰後幾十年成為世界重要的規則制定者，並不是因為規則本身創造了力量，而是因為力量支撐了規則。

英國之所以能夠在十九世紀推動自由貿易，是因為它已經擁有世界領先的工業體系和海軍優勢；當時倫敦港口的貿易量與金融能力，是自由貿易體系能夠運作的現實基礎，而不是理念結果。

美國之所以能夠在二十世紀塑造國際秩序，是因為它擁有壓倒性的經濟與軍事能力。馬歇爾計劃、布雷頓森林體系，本質上都是能力外溢後的制度表達。

2026年4月24日， 歐盟領導人與塞普勒斯的區域合作伙伴討論伊朗危機和中東問題。（Reuters）

同樣，歐盟之所以能夠在許多領域輸出標準與規則，是因為它曾經擁有高度發達的工業體系、龐大的消費市場以及相對穩定的地緣政治環境。比如在單一市場規則、環境標準和數據監管領域，歐盟的影響力來自其市場規模，而不是單純的制度道德優勢。

問題在於，當一個結構長期穩定時，人們很容易忘記穩定本身是有條件的。於是逐漸出現一種誤判：把結果當作原因，把規則當作力量，把規範當作戰略。

也正因如此，貝爾伯克、馮德萊恩和卡拉斯值得被放在一起討論。

她們並不是歐盟問題的起點，而更像歐盟當前政治結構的自然產物。她們不是例外，而是常態。甚至可以說，如果今天歐盟產生的仍然是戴高樂式人物，那反而才是異常的。

因此，真正值得追問的問題可能已經不在於「她們是否合適」，而在於另一件更困難的事情：為什麼一個曾經不斷產生戰略家的大陸，如今更容易產生規範管理者？

匈牙利新總理毛焦爾（ Péter Magyar）5月29日於比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談。（Reuters）

如果答案只是個人能力問題，那麼問題很容易解決。但如果答案涉及制度激勵、歷史經驗、全球結構變化以及長期安全環境的改變，那麼問題就會變得複雜得多。而複雜的問題，往往也意味着它不會通過簡單的人事更替得到解決。

從這個意義上說，歐盟今天面臨的困境，或許並不是價值觀太強，而是現實感在逐漸變弱。

它仍然知道自己應該代表什麼，但越來越不確定自己依靠什麼來支撐這種代表性。而當一個政治共同體開始更清晰地表達原則，而不再同樣清晰地思考能力與代價時，它就會逐漸進入一種微妙狀態：語言越來越確定，現實越來越不確定。

這大概就是今天歐洲最值得認真觀察的地方。