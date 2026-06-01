歐盟為何不再產生戰略家？這三位就是答案
如果今天一位熟悉二十世紀歐洲政治的人走進布魯塞爾的會議廳，他大概率會先產生一種輕微的錯位感，而不是震驚。因為他會發現，會議室還是那些會議室，議題也依然宏大，但人們討論問題的方式已經發生了明顯變化。
1973年石油危機之後，西歐幾乎所有主要國家都經歷了一輪劇烈震盪。油價暴漲、工業成本上升、通脹失控、社會抗議此起彼伏。在德國甚至出現過「無車星期日」（Autofreie Sonntage）、道路限速（高速公路100km/h，普通公路80km/h）、節能用電、城市交通限制等非常具體的應對措施。對當時的歐洲領導人來說，很多問題並不是「如何變得更好」，而是「如何避免變得更糟」。
但如果去讀當時法國、德國或英國領導層的內部討論，會發現他們的注意力高度集中，所關心的問題也非常直接：工業體系還能否撐得住？能源從哪裏來？軍事與外交空間是否會被進一步壓縮？以及歐洲在美蘇兩極結構中，是否還能保留一定的自主空間？
在那個時代，政治表述中當然也包括價值、自由與民主，但這些更像是「結果」，而不是「起點」。政治家默認的一件事是：如果沒有足夠的工業能力、財政能力和戰略空間，這些價值本身是無以為繼的。
換句話說，那個時代的歐洲政治人物，更在意的是結果，而不是話術；他們首先要解決的是問題本身，而不是如何描述問題。
事實上，在戰後早一代的歐洲政治人物那裏，這種思維甚至更加鮮明。
譬如，戴高樂對美國並不友好，這是眾所周知的。但他並不是在情緒上反美，而是在結構上保持警惕。他推動法國核力量獨立，強調法國必須在北約體系中保持自主空間，本質上都是同一個邏輯：歐洲可以合作，但不能依賴；可以聯盟，但不能失去戰略能力。
這種邏輯在冷戰高峰期尤其清晰：即便在北約框架內，法國依然選擇退出一體化軍事指揮體系，這不是象徵動作，而是明確的戰略空間爭奪。
施密特則是另一個風格。他不太喜歡宏大敘事，更願意盯着工業數據和能源結構。用今天的話說，他是那種會讓財政部官員「壓力很大」的總理，因為他總是在問一些不太好聽但非常關鍵的問題：德國的工業優勢還能維持多久？勞動力成本上升會不會侵蝕競爭力？能源安全是否被過度外包？
在1970年代的德國，現實主義是政治思維和決策的基調。魯爾區的重工業調整、鋼鐵行業的結構性壓力、以及後來與蘇聯天然氣體系逐步綁定的能源路徑選擇，都是在這種「現實壓力思維」下形成的政策。
這一代政治人物之間差異巨大，有法國的強勢傳統，有德國的謹慎計算，也有英國式的現實權衡，但他們共享一個底層共識：政治首先不是要表達價值，而是處理現實。因為，價值固然重要，但價值依賴實力支撐。理念當然重要，但理念依賴現實能力。
問題在於，這個現實環境後來發生了變化。而且，這種變化並不是突然發生的，而是在長期過程中逐漸形成的。
冷戰結束之後，歐洲進入了一段幾乎可以稱為「無壓力時代」的歷史窗口期：美國提供安全保護，俄羅斯提供廉價能源，中國逐漸成為全球製造中心和增長引擎；全球化持續擴展市場邊界，歐盟不斷擴大。
在這一時期，歐洲的政治常態是：國防支出在許多國家持續下降，而安全議題逐漸從政治中心退場；與此同時，歐盟東擴成為主導議題，在中東歐逐步吸納新成員，被視為歷史「自然延伸」的過程。
這聽起來是好事，某種意義上也確實是。但政治有一個規律：長期缺乏外部壓力的環境，會改變決策者的判斷方式和關注重點。當現實壓力消退之後，政治更容易轉向規範、程序與價值表達。因為這些東西成本更低，也更容易形成共識。畢竟，「我們應該如何表達正確立場」，比「我們如何在能源危機中重建工業體系」要容易達成一致得多。
久而久之，一種新的政治語言開始變為主導。
世界不再首先被描述為利益競爭的場域，而更像一個需要被規則和制度加以管理的體系。在這種語境中，「規則」被賦予越來越高的地位。甚至開始出現一種潛意識：規則不僅約束世界，而且塑造世界。
正是在這樣的背景下，歐洲政治舞台上逐漸出現了一批風格相近的政治人物。
如果把貝爾伯克（Annalena Baerbock）、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和卡拉斯 （Kaja Kallas）放在一起觀察，會發現她們經歷不同、背景各異，但身上卻體現出某種共同的時代特徵。
貝爾伯克更喜歡一種道德化的外交表達方式。在她擔任德國外長期間，她在多次國際場合發言時，往往會從價值判斷切入問題，例如歐洲應當代表什麼、國際秩序應當建立在什麼原則之上，而不是從傳統意義上的力量平衡或利益交換開始。這種方式在國內政治中當然是有效的，但在國際關係中，它會遇到一個結構性問題：許多關鍵議題本身並不提供清晰的道德座標。
卡拉斯則更接近一種「歷史記憶驅動型」的政治人物。她的母國愛沙尼亞的地理位置和歷史經驗決定了一個事實：安全從來不是抽象概念，而是長期存在的現實條件。
在冷戰結束後相當長時間內，波羅的海國家對俄羅斯的判斷始終比西歐更具危機感，這種經驗在卡拉斯的政治表達中留下明顯痕跡。在涉及烏克蘭戰爭等議題時，她的立場往往更接近東歐國家的安全經驗，而不同於西歐長期以來相對穩定的安全認知。
馮德萊恩則是另一種類型。她更像歐盟制度本身的產物，而不是某種意識形態的代表。在擔任歐盟委員會主席期間，她的核心工作並不是提出單一戰略方向，而是協調27個成員國在貿易、能源、產業與外交政策中的複雜分歧。在歐盟疫苗採購、能源危機應對以及對外貿易談判中，這種協調需求尤其明顯：她致力於讓不同意見達成一致，但一致本身並不等於戰略方向。
對這三位政客進行同框審視，並非因為她們是女性，而是她們雖然經歷不同、立場各異，卻共同體現出一種正在歐洲政治中常見的傾向。眼下，歐盟越來越傾向於產生「規範型政治人物」，而不是「戰略型政治人物」。換句話說，更容易產生擅長表達原則的人，而不是擅長處理利益、安全與權力問題的人。
如果把視角再拉遠一點，這種變化其實與歐洲自身的歷史成功有關。
歐洲之所以能夠在戰後幾十年成為世界重要的規則制定者，並不是因為規則本身創造了力量，而是因為力量支撐了規則。
英國之所以能夠在十九世紀推動自由貿易，是因為它已經擁有世界領先的工業體系和海軍優勢；當時倫敦港口的貿易量與金融能力，是自由貿易體系能夠運作的現實基礎，而不是理念結果。
美國之所以能夠在二十世紀塑造國際秩序，是因為它擁有壓倒性的經濟與軍事能力。馬歇爾計劃、布雷頓森林體系，本質上都是能力外溢後的制度表達。
同樣，歐盟之所以能夠在許多領域輸出標準與規則，是因為它曾經擁有高度發達的工業體系、龐大的消費市場以及相對穩定的地緣政治環境。比如在單一市場規則、環境標準和數據監管領域，歐盟的影響力來自其市場規模，而不是單純的制度道德優勢。
問題在於，當一個結構長期穩定時，人們很容易忘記穩定本身是有條件的。於是逐漸出現一種誤判：把結果當作原因，把規則當作力量，把規範當作戰略。
也正因如此，貝爾伯克、馮德萊恩和卡拉斯值得被放在一起討論。
她們並不是歐盟問題的起點，而更像歐盟當前政治結構的自然產物。她們不是例外，而是常態。甚至可以說，如果今天歐盟產生的仍然是戴高樂式人物，那反而才是異常的。
因此，真正值得追問的問題可能已經不在於「她們是否合適」，而在於另一件更困難的事情：為什麼一個曾經不斷產生戰略家的大陸，如今更容易產生規範管理者？
如果答案只是個人能力問題，那麼問題很容易解決。但如果答案涉及制度激勵、歷史經驗、全球結構變化以及長期安全環境的改變，那麼問題就會變得複雜得多。而複雜的問題，往往也意味着它不會通過簡單的人事更替得到解決。
從這個意義上說，歐盟今天面臨的困境，或許並不是價值觀太強，而是現實感在逐漸變弱。
它仍然知道自己應該代表什麼，但越來越不確定自己依靠什麼來支撐這種代表性。而當一個政治共同體開始更清晰地表達原則，而不再同樣清晰地思考能力與代價時，它就會逐漸進入一種微妙狀態：語言越來越確定，現實越來越不確定。
這大概就是今天歐洲最值得認真觀察的地方。