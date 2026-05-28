Yves Tiberghien談全球南方・一｜世界不只中美與冷戰

在中美博弈、俄烏戰爭、中東戰火等一連串變局下，「全球南方」（Global South）的角色愈發亮眼。不論是避免在中美之間選邊、拒絕跟進西方的對俄制裁，又或是不願意配合美國打擊伊朗，當前的「全球南方」既有反抗意志，更有避險實力，也正在形塑新一波全球秩序轉型。



4月30日，蕭逸夫（Yves Tiberghien）受邀至台灣大學社會科學院和碩講堂演講，講題為「避險者們：全球南方如何形塑當前全球秩序的轉變」（The Hedgers: How The Global South is Shaping the Current Global Order Transition），探討全球秩序轉型下，全球南方國家的避險原因、策略與影響。活動由台大社科院國際長、政治學系副教授郭銘傑主持。



蕭逸夫現為台灣清華大學台北政經學院（TSE）院長暨特聘教授，政治大學亞太研究英語博士學程兼任講座教授，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC，又譯不列顛哥倫比亞大學、卑詩大學）政治學系教授、亞洲研究所名譽所長、日本研究中心主任，並曾在東京大學、政策研究大學院大學（GRIPS）、印尼雅加達公共政策學院擔任訪問學者。2017年11月，蕭逸夫被法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）授予國家功勳騎士勳章（Chevalier de l’ordre national du mérite）。



圍繞演講，《香港01》推出系列報道五篇，本篇為第一篇，聚焦全球南方與全球秩序轉型的互動。



4月30日，蕭逸夫（Yves Tiberghien）受邀至台灣大學社會科學院和碩講堂演講，講題為「避險者們：全球南方如何形塑當前全球秩序的轉變」（The Hedgers: How The Global South is Shaping the Current Global Order Transition），探討全球秩序轉型下，全球南方國家的避險原因、策略與影響。（劉燕婷攝）

全球秩序進入轉型期

演講開頭，蕭逸夫首先介紹自己與扎基·萊迪（Zaki Laïdi）即將出版的新書《避險者們：全球南方如何應對中美競爭》（The Hedgers: How The Global South Navigates the Sino-American Competition）。基本上，這本著作也正是整場演講的題目與觀點來源。

蕭逸夫表示，自己除了學術工作外，也參與許多二軌對話（Second Track Dialogue），包括為歐盟、加拿大外交部供諮詢，以及參加日本、中國、美國的智庫對談。所以在撰寫分工上，自己除了為《避險者們》搭建理論上的比較框架，也提供亞洲與實務視角。

關於另一位作者萊迪，蕭逸夫也特別介紹，萊迪曾是歐盟外交與安全政策高級代表何塞普·博雷爾（Josep Borrell）的首席戰略顧問，並在博雷爾5年任期內（2019年-2024年），參與大量圍繞俄烏戰爭、加沙戰爭、中歐關係的官員會晤，因此能為《避險者們》提供歐洲視角與實務經驗。

蕭逸夫接著指出，全球秩序已經進入轉型期，不論是2025年或2026年，這些節點都必然被載入史冊。許多機構，包括已經維繫70年的權力關係，都已然發生變化、經歷顛覆，新的未來局面也因此成形，延伸出新規則、新系統、新秩序，「我不知道你們是否意識到，你們這一代人非常幸運，因為你們正在親歷歷史。」

2026年4月20日，民眾走過加沙市內被摧毀的家園。這些房屋是在戰爭初期遭以色列空襲所毀。（GettyImages）

俄烏戰爭與朔爾茨的反思

蕭逸夫首先以2023年的時任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）談話為例。當時背景是在柏林的全球解決方案峰會（Global Solutions Summit），「這個峰會通常是每年3月到5月在柏林舉行，與會者包括全球智庫領導人、學者與政府官員，並會邀請德國總理發表主題演講。」

蕭逸夫指出，2023年朔爾茨發表演講時，俄烏戰爭已經爆發，因此演講本身就體現朔爾茨對於變局的觀點與感受，也就是即便七國集團（G7）團結一致，再加上澳洲和韓國，共同發起對俄制裁與譴責，但二十國集團（G20）的其他成員國，也就是「全球南方」的主要國家，卻拒絕加入制裁或支持烏克蘭。這就讓朔爾茨感到疑惑。

「為何像印度、南非、越南這樣的有影響力的國家，會在面對聯合國呼籲俄羅斯停止非法入侵的決議時，選擇投下棄權票？」蕭逸夫表示，朔爾茨希望了解原因，所以在訪問各地時，與這些國家的領導人進行了對話，最後也得到答覆：許多領導人表示，自己並沒有質疑國際秩序的基本原則，也更偏好基於規則的國際秩序；但自己真正介意的，是這些原則的「不平等應用」，也就是西方的虛偽（Western hypocrisy）。

蕭逸夫指出，這些領導人真正期望的，其實是平等的代表權，以及西方雙重標準的終結。因此當時朔爾茨就傳遞了這樣的觀察，並說出意味深長的一段話：「我身處歐洲，這裡很多人也來自歐洲，但我們歐洲人卻沒有做好功課。為什麼我們能夠發明人權、民主、法治，以及所有這些美好事物，卻又同時用暴力、脅迫，和侵犯人權的手段殖民整個世界？為什麼我們能夠同時做到這兩件事？我們從未反思過這個問題。我們還沒有找到一個合理的答案，但我們必須持續努力，這才是理解一切發生的唯一途徑。」

蕭逸夫回憶，當時朔爾茨說完這段話，所有來自全球南方國家的領導人，以及來自印度、東南亞、非洲的智庫人員，全都站起來鼓掌。但來自全球北方國家的美國人和其他人士，卻只是默默坐著。

「你可以看到，世界已經分裂了，世界對於正在發生的事情，存在著看法上的巨大分歧。」蕭逸夫表示，這些起身的領導人，之所以代表國家來到全球解決方案峰會，並不是為了支持西方、拉攏西方，又或是為了支持中國、拉攏中國，而是要為自己挺身而出，為了自身經驗而發聲。

「而這正是故事的一部分，也就是世界並非只有美國、中國和冷戰。」蕭逸夫強調，一個新興集團正在崛起，而了解這些國家的所作所為，對於理解國際秩序和國際政治的未來至關重要。

圖為2024年10月17日，德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人峰會。（Reuters）

避險的全球南方形塑多極格局

蕭逸夫接著提到聯合國大會的烏克蘭相關議案表決，表示《避險者們》統整了8個「最有影響力避險者」：印度、印尼、越南、南非、巴西、沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾，而這些國家大多在聯合國大會譴責俄羅斯入侵的決議中，選擇投下棄權票，「不過卡塔爾與印尼偶爾會因接到華盛頓電話，而選擇投下贊成。」

蕭逸夫表示，這8個反覆進行策略性避險操作的國家，既是全球南方國家，也是除了中美俄以外的中等強國，更是全球GDP排名前50的國家。「我們不禁要問，為什麼這些全球南方國家和中等強國，要持續進行積極的避險操作？是什麼驅使他們這樣做？這與全球秩序轉型有什麼關聯？」

蕭逸夫指出，現實主義一般認為，小國通常無法逃離大國懲罰，但這些國家卻能「逍遙法外」。這個問題在國際關係文獻中從未被提出過，是一個全新的問題。《避險者們》也為此提出三個論點。

第一，全球正在經歷秩序轉型，這是150年來規模最大的權力和結構轉變，是漫長且意義重大的過程。而這種轉型其實正為中等強國創造空間，包括塑造進程和進行轉型的機會。

第二，全球南方中等強國（Global South Middle Powers，GSMPs），其實已在物質能力上有了很大提升，且他們的願景也同時關乎理念。因此，這段過程其實是能力與理念的結合，這些國家的願景源於歷史塑造，目的是在全球秩序轉型期間獲得優勢，來打造具有影響力的發展軌跡。

第三，全球南方國家已經制定積極的避險策略，目標是最大化自身空間與收益。蕭逸夫強調，這就是關鍵所在。「當我們認為世界是中美兩極格局的時候，全球南方國家卻積極要將兩極格局轉為多極格局，如同一座小型工廠，正在持續產生影響，而非只是被動應對動盪。」

蕭逸夫指出，這些國家採取策略行動、具有高度的自主性，而且正對大國利益產生影響，「因為是許多國家同時採取行動，如果只有一個國家這麼做，例如只有越南單獨行動，就不會產生同樣的影響。但當許多國家出於不同考量操作避險，就會產生巨大的系統性影響。」