香格里拉對話｜中方冷對　香會可休矣

5月29日至31日，第23屆香格里拉對話會在新加坡舉行，中國從2007年首次參加該會議，至今已經19年。這次是由國防大學的孟祥青教授領銜的專家團，甚至沒有任何行政實職——這是中國自2007年參與香會以來的最低層級。中國已經連續兩年只是單純派出學術型代表團參會。上一次是由國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將率專家團參會。中國防長董軍連續兩年缺席。



路透社、BBC們瞬間破防：「中國錯失溝通機會。」其實，當前不是中國需要香會，是香會需要中國。這個由英國國際戰略研究所（IISS）操盤的「多邊論壇」，本質就是個美西方的擴音器。

「香會」於2002年由英國國際戰略研究所（IISS）發起，由新加坡主辦，是一年一度的國際會議。香格里拉對話會的正式名稱是亞洲安全峰會，從2002年5月底開始，因為一直在新加坡的香格里拉酒店舉行，所以被稱為「香會」。作為亞太規模最大、規格最高的「第二軌道和半官方」的防務安全論壇，每屆香會都會吸引40多個國家的防長、軍事代表和專家參與，美、歐、澳等域外大國也年年不落。

儘管創設背景源於「9·11」事件後亞太安全環境複雜化，亟需機制化渠道協調立場、彌合官方談判的僵化與不足，可之後卻演變成了美國在亞太攪局、西方藉機在亞太搞「敘事政治」的平台。回想2007年，章沁生副總參謀長首次率團參會，那時候還急着解釋「和平發展」，急着證明「中國威脅論是偽命題」。

2008年奧巴馬政府推行亞太再平衡戰略之後，「香會」更有演變成針對中國的軍事「大雜燴」的意圖。中國派高級代表團首次參會是在2011年，由時任副總參謀長馬曉天中將率團參會並發言。當時的背景是奧巴馬政府加大推進亞太再平衡戰略，以及鼓動菲律賓在南海製造事端。中國參會重點闡述了中國「和平發展」道路，強調中國軍事透明度提升，反駁「中國威脅論」，並就南海、台灣等問題重申「主權不容分割、和平解決爭端」的立場。他特別指出：「中國的發展是和平的，不針對任何國家。」也就是說，那一次參會基本上是出於外交或軍事鬥爭的需要。

中國防長參會是自2019年開始的，2000-2001年因新冠疫情停辦之後，2022-2024年則是連續參加。這依然是出於鬥爭的需要，因為這幾年正是中美關係交惡以及拜登逼着亞太國家站隊的關鍵時期，此時必須要讓世界特別是域內國家聽到中國的最強音。當然，這與這幾年中美軍事交流渠道基本關閉也有一定的關係，等於直接或間接地向美國傳遞中國的立場原則。

如今，在連續參加香會之後，近兩年突然降級了呢？國防部發言人的話很委婉：中方高度重視亞太地區安全穩定與多邊合作，本次派出專家團隊參會，將系統闡釋中方安全理念、傳遞中方善意，致力於凝聚地區共識、深化務實合作、緩和區域局勢。但挑破窗戶紙來說：中國不想按西方的規則玩了；不是不對話，是不在西方設定的舞台對話。

了解香會的人都知道，每年香會的議題幾乎都是美國制定，多少年了都是老生常談的「中國威脅、南海軍事化、台海風險、軍費不透明」這些話題，發言內容上對中國猛烈抨擊。在提問環節，西方記者和盟友學者更是幾乎壟斷，對中國提的問題十分尖銳、預設結論，中方像是「被告」一樣，在會場竭力解釋、反覆澄清，但結果還被西方媒體斷章取義、刻意污衊。香會早就成了專門針對中國的「批鬥會」。

中國前駐美國大使崔天凱2023年6月4日在新加坡出席香格里拉對話會期間接受路透社採訪。 （Reuters）

記得2015年香會幾乎成為了對中國的「南海審判」。美、日、菲等國輪番上陣，指責中國島礁建設，西方媒體早早寫好新聞稿，就等中國發言後進行圍攻。對中國的發言，西方媒體刻意歪曲、毫無理性。比如中方說「南海島礁建設是中國主權範圍內的事，用於和平目的。」西方媒體直接歪曲為：「中國公開宣佈南海軍事化」和「強硬擴張」。這樣的結果就是雞同鴨講、越描越黑。2022年和2024年更加露骨，西方徹底不裝了。美方演講稿中80%的內容都是在抹黑中國，不是炒作中國軍機「危險攔截」，就是渲染「中國威脅」。

如此轉而反反覆覆，中方決定降級參加。一方面，淡化熱度，拒絕成為西方輿論攻擊的焦點。中國的防長、軍方高層不伺候了，只派專家學者參會，是不再一味遷就西方，面對西方的污衊，不再反覆澄清。俗話說「辯者不善，善者不辯」，這是一種骨子裏的不屑，更不去也不迎合西方的胃口。

當然，近年來，隨着中國實力的快速提高，可以說已經有了自信的本錢。不是不在乎外界搞什麼「小動作」，而是知道這些「小動作」對中國已經不起什麼作用了。這些年，中國說得已經夠多了。中國也完全有能力應對一切對中國不利的因素。所以也不需要在香會上聲嘶力竭的一再說明什麼。

當然還有關鍵的一點：中國不再需要借香會這個西方平台向美方喊話了。中美防長在北京已經會晤過了，建設性穩定關係的共識也已經達成了。這時候再去新加坡跟美國防長隔空對罵，除了給西方媒體提供斷章取義的材料，還有什麼意義？中國要做的是台下落實，不是台上表演。而至於區域內其他國家，中國已經有香山論壇，不管是對美方還是東盟，都有成熟的雙邊防務溝通機制，管控風險的渠道十分暢通。香會失去了必要性。

反過來說，香會沒有了中國的捧場，含金量大幅降低不說，這場「批鬥會」還失去了對象，「看點」大幅降低。中國的做法，讓西方直接懵了，準備好的劇本突然沒了用武之地。然而這也正說明了，大國博弈，從來不是靠唇槍舌劍分高下，而是憑實力定乾坤。如今的中國，早就過了躬身解釋、疲於辯駁的階段，特朗普和西方多國排隊訪華就是例子。

想對話的時候，握有主動權，不想伺候了，也有轉身的底氣，這就是實力。任憑外界鼓譟喧囂，中國自步伐堅定，大道直行，何須迎合，立場昭然，何須多言。說到底，這場全球矚目的香格里拉「獨角戲」最終的劇本走向，不是因為中國退出了舞台，而是中國開始跳出西方預設的劇本。昔日的香會已淪為西方政客的吐槽專場，而中國正在以自己的方式，描繪着安全藍圖。大國博弈，從來不在於誰在台上喊得震天響，而在於誰能真正影響地區的命運走向。

有意思的是，美國防長赫格塞思今年演講居然刻意迴避了台灣、南海和對中國的點名批評。前駐美大使崔天凱說得好：「他謹慎一點是對的，有理不在聲高。」這說明什麼？說明中國不在場，反而讓他們更顧忌。 他們不知道中國會發多大的火，不知道沉默的背後藏着什麼樣的雷霆手段。這種不確定性，比一萬句口頭警告都管用。