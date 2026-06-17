交易詭才Trump｜中俄成美國真朋友，鐵桿盟友將收天價「保護費」

特朗普（Donald Trump，又譯川普）又給全世界表演了一齣教科書級別的「大變臉」！就在美伊協議剛剛敲定、他在白宮辦UFC格鬥賽慶祝80歲大壽時，居然破天荒地公開感謝中國和俄羅斯這兩位「老朋友」。



更絕的是，他轉頭就對着以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）一頓狂噴。那些看不懂門道的媒體還在驚呼「大變臉」。說句公道話：特朗普葫蘆裏賣的哪裏是藥？分明是替美國納稅人討回公道的精明算計，外加他那套把全球安全當生意做的頂級「商人邏輯」！

先說中東的爛攤子。對特朗普來說，伊朗問題是個燙手山芋，但眼下最要緊的是保住共和黨的選票和美國的國內民生。所以他的算盤打得極精：現階段必須把局勢穩住，哪怕只是階段性平穩，也得熬過中期選舉再說。

這份隱忍和剋制，才是真正的大局觀！在這個節骨眼上，誰在幫美國，誰在搗亂，他心裏跟明鏡似的。

《紐約時報》披露了個猛料：特朗普在白宮慶祝自己80歲生日時真的感謝中俄「朋友」在此過程中提供的幫助，特別是中國沒去「砸場子」，從而為協議創造了條件。要知道，霍爾木茲海峽被封鎖時，中國作為伊朗石油的最大買家，完全有能力派軍艦護航硬闖。

但中方選擇了克制，不僅沒派油輪和驅逐艦打破封鎖，反而幫美國穩住了談判局面。特朗普直言不諱地誇這是「紳士風度」，指中方沒有派軍艦試圖突破封鎖，等於變相承認了中國是這場危機的穩定器。

2026年6月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在法國舉行的七國集團峰會期間，出席一場領導人工作晚宴。（Reuters）

反觀那些歐洲盟友們，平時嘴上喊着支持，一到美國需要幫手的時候，跑得比誰都快，巴不得看特朗普陷入窘境。兩相對比，誰是真朋友，一目瞭然。

難怪最近美國直接掀桌子，計劃從歐洲大撤軍，不僅要把駐歐的F-16和F-15E戰鬥機一口氣砍掉三分之一，連8架空中加油機都要全部撤回，還要把航母、核潛艇等核心戰略資產統統調走！這老頭就是用實際行動給這幫「大爺」上課——既然你們只想着佔便宜，那美國的安全保護傘以後就不免費發了！

最搞笑的是他對以色列的態度。以前美國政客誰敢動以色列一根汗毛？可特朗普這次直接開罵，說內塔尼亞胡「非常難纏」，甚至毫不留情地戳穿：「如果伊朗有核武器，以色列撐不過兩個小時！」原來，是以色列在關鍵時刻搞軍事突襲，差點毀了美國的停火協議。

在特朗普眼裏，無論是內塔尼亞胡還是歐洲那幫政客，都是只顧攫取自己利益，現在更是急不可待的利用美國套現最後的利益。他們已經明白，跟着美國「搭便車」的日子快到頭了，而特朗普也早就不想繼續當這個冤大頭，替這些「大爺們」兜底了！他不慣着這些毛病，因為他太清楚了——美國不能再被所謂的「歷史包袱」綁架。

既然不想當冤大頭，那怎麼解決安全問題？特朗普給出了一個讓盟友們倒吸一口涼氣的方案——把美國的「安全保護傘」變成一門「商業化服務」。

2026年6月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的G7峰會期間，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行雙邊會晤。（Reuters）

他放話說，美國可以繼續當中東的「守護者」，但代價是換取該地區20%的收入。這話翻譯過來就是：以後別跟我談什麼虛偽的價值觀同盟，咱們按商業合同辦事。保護你不是無條件的，而是可以計價的戰略資產。誰掏錢，我就保誰；誰想白嫖，對不起，門在那邊。

長期以來，美國像個老好人一樣出錢出力，無條件提供保護，結果換來的是什麼？被盟友當成理所當然的待遇，並且還要得寸進尺，極力掏空美國的製造業。

所以，這套「付費保護」的邏輯，其實和他逼北約、日韓漲軍費的套路如出一轍。在特朗普的世界觀裏，沒有永遠的朋友，只有永遠的賬單。這次美伊協議的達成，恰恰成了他重塑這套商業規則的試驗田。

那些習慣了佔便宜的盟友（特別是北約成員國），即將收到特朗普寄來的鉅額「安保發票」。特朗普看似冷酷無情，實則是在用最有效的方式重塑美國的全球地位。

他用商人的精明解綁歷史包袱，用顛覆者的膽識撕碎舊秩序。歷史選擇了特朗普，而他，正在以這種極具爭議卻又無比真實的方式，讓「美國再次偉大」且徹底改變這個時代！