交易詭才Trump｜查理斯送鐘？　一位國王對特朗普的「說教」

對於特朗普而言，英國國王查理斯三世（Charles III）這趟美國之行，表面上是一場彰顯英美「特殊關係」的國事訪問，骨子裏卻更像是一場精心包裝的、充滿傲慢與偏見的「挑釁」與「說教」。國王試圖給懂王上一課。但他顯然低估了特朗普（Donald Trump）的段位，也高估了自己那套已支離破碎的舊時代「價值觀」影響力。

查理斯在國宴上送給特朗普一口鐘（或稱「鈴」），來自二戰時期英國皇家海軍的「Trump號」（HMS Trump）潛艇。鐘面上刻着「TRUMP 1944」，光可鑑人。查理斯還玩了個英式幽默：「如果您日後需要聯繫我們，只需給我們『響一響鈴鐺』！」

在西方，這或許是致敬共同的歷史；但在東方文化的語境裏，這分明就是「送終」（送鐘）。這口鐘，與其說是致敬，不如說是一個絕佳的隱喻：他試圖給特朗普「送終」，但查理斯卻忘記了自己所代表的那個舊時代，正在走向終結。他試圖用這口鐘來維繫英美「特殊關係」，卻不知這恰恰是為那段關係敲響的喪鐘。

查理斯在美國國會的演講，徹底將他西方「教師爺」守護者的身份暴露無遺。他引用曾身陷同性行為囹圄的愛爾蘭詩人王爾德（Oscar Wilde）的名言，高談民主自由和共同價值，多元才是集體力量的根源。這番話，被媒體解讀為對特朗普政府打壓多元、平等、包容（DEI）原則的「當頭棒喝」。

在今天的西方世界，尤其是美國，已經被所謂的「覺醒派」（Wokeism）和新自由派徹底異化。他們將「多元包容」推向了極端，以至於出現了生理性別與社會性別混淆、男女都分不清的荒誕現象；他們也將「自由開放」扭曲為對傳統價值和常識的全面攻擊。查理斯他口中的「共同價值觀」，在特朗普的支持者看來，早已是導致社會撕裂、道德淪喪的根源。

2026年4月28日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）抵達白宮，參加美國總統特朗普為他們舉行的歡迎儀式。（Reuters）

查理斯的演講充滿了對特朗普「美國優先」議程的隱晦批評，他呼籲盟友共同「抵制越來越向內退縮的號召」，並強調對烏克蘭的承諾。這些言論，與其說是君主對盟友的善意提醒，不如說是舊世界對新世界秩序觀的強烈不滿。

然而，時代變了。那個由英美共同主導、並向全世界輸出其價值觀的時代，正在走向終結。特朗普的崛起，正是這種舊秩序無法應對新挑戰的產物。他代表了一種對全球化、對政治正確、對舊有盟友體系的徹底反叛。

在國宴上，查理斯還調侃特朗普：「總統先生，您最近提到，若非美國，歐洲各國現在都在說德語，我斗膽說一句：若非我們，您恐怕要說法語！」

這番話，充滿了舊世界的優越感。但在特朗普看來，這恰恰證明了舊世界的無力。他不需要查理斯來提醒他美國的霸權從何而來，他要的是美國優先，是美國利益至上。

最後，白宮在社交媒體上發布特朗普與查理斯的合影，配文「兩位國王」，還加了一頂王冠。不知英國和他的國王是否看懂了這個合影所代表的不同世界？

特朗普對此心知肚明。他代表的是對全球化、對政治正確、對舊有盟友體系的徹底反叛。他需要的不是舊世界的認可，而是新世界秩序的構建。查理斯的「說教」，在他看來，不過是舊時代守護者最後的掙扎。

查理斯三世的訪美，是一場舊時代的輓歌。他沒有化解盟友間的芥蒂，卻加深了新時代的到來。