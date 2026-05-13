交易詭才Trump｜中國應當珍視特朗普——他是中美新時代的密鑰

特朗普（Donald Trump）又來了！從上一次的初冬，到這一次的初夏——中美關係也正在從冬天邁入夏天！

他帶着慣有的「大嘴巴」風格踏上中國的土地。若你還只盯着他發布會上的誇張表情或社交媒體上的「驚人之語」，或許該換個視角了——這位史無前例的總統，正以商人獨有的犀利與顛覆，撕開美國政治的虛偽面紗。

中國當珍視這位「非典型」總統，他或許不是標準答案，卻是危機時代最敢直面真相的破局者，更是中美關係破冰的潛在密鑰。

珍視他，因他敢以商人睿智「解綁美國」。

特朗普的商人底色常遭譏諷，但這恰是他的「秘密武器」。他像精明的會計師，一眼看穿二戰後美國被「盟友體系」牢牢綁架的窘境，全球化被扭曲為美國「單方面輸血」， 台海問題成戰略枷鎖……

他痛批建制派將國家拖入「去製造業化」的陷阱，金融泡沫吞噬實體經濟。於是，他揮舞「美國優先」大旗，重新定義盟友責任，直言台灣問題需「和平解決」——不是虛偽的「維持現狀」，而是剝離歷史包袱，為中美關係開闢新航道。

這種直率與務實，恰如他讓家族子弟早早學習中文、早年與中國深度合作的遠見——他深諳：解綁枷鎖，才能重塑美國；看清中國，方能找到共贏。

2026年5月12日，美國馬裏蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

珍視他，因他以對華認知打破意識形態迷霧。

特朗普對中國的態度，絕非政客式的「敵視表演」。他商人的一生也見證了中國如何崛起，欽佩中國人的勤奮與聰慧，更理解「家國情懷」的文化基因。他清楚中國「虎門銷煙」這段歷史，因此他堅決要剔除毒品這顆毒瘤；他希望台灣和平回歸，因他明白這是地區穩定的關鍵。

當偽善政客在台灣問題上高喊「反對武力改變現狀，和平解決兩岸問題時」，這些包藏禍心的政客卻始終迴避「統一」。這正是特朗普所討厭深層政府與精英政客們，這些人只會迴避問題，製造問題；而不是化解問題，解決問題。俄烏衝突就是如此！

珍視他，因他以「不裝」的勇氣顛覆政治套路。

特朗普最被詬病的「善變」，實則是「靈活談判」；他最遭非議的「直率」，實則是「拒絕偽裝」。當華盛頓政客沉迷於意識形態表演時，他像一劑解藥：嘲笑政客的偽善，批判建制派的僵化，挑戰全球化的扭曲。芒格一語道破本質：「特朗普並不比政治家更壞，他只是不偽裝而已。」

他的「不裝」，正是時代需要的清醒——美國需要手術刀式的革新，而非膏藥式的粉飾。

歷史選擇了特朗普，因為他正在改寫時代劇本。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在訪華前回應傳媒提問。（Getty）

特朗普或許不完美，但他以商人的算計、顛覆者的膽識，直面美國沉痾。他解綁歷史包袱的嘗試，對中國的務實認知，對虛偽政治的徹底反叛，都標誌着新時代的胎動——一個不再被意識形態綁架，而以現實與利益重構秩序的時代。

無論成敗，這位幽默犀利的老頭已註定成為美國歷史的座標：他證明，當商人的精明撞上歷史的轉折點，破局之力足以震動世界。

中國當珍視這位總統，因他或許正是打破僵局的鑰匙。 他撕開盟友枷鎖的勇氣體現在對華認知的務實中；他顛覆政治套路的直率，為中美關係提供了另一種可能。珍視特朗普，便是珍視一個敢於直面真相、以務實重構未來的時代先鋒。