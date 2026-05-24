陳嘉華｜《給阿嬤的情書》給香港的啟示

來稿作者：陳嘉華



成本僅一千四百萬人民幣、全素人出演的潮汕電影《給阿嬤的情書》，已爆火出圈，豆瓣高達9.1分，票房突破六億。雖未登陸香港，仍有不少港人專程北上觀影，滿滿皆是動容落淚的觀後心聲。我雖尚未觀影，卻早已決定前往觀看，無關流量熱潮，只盼在這段鄉愁故事裏，重拾屬於我們這一代人的獅子山情懷。昔日潮汕人遠走南洋謀生，恰是大批嶺南先輩南下來港扎根奮鬥之時，兩地鄉愁同源、經歷相通，以潮汕人情映照香港舊日歲月，最能引發心底共鳴。



我們還懂「等」嗎？

影片裏的潮汕阿嬤葉淑柔，自丈夫遠走南洋後便音信渺茫。數十年來，她憑藉一封封僑批獨自撫養子女，守着老屋與泛黃家書癡心等候。她從不知丈夫早已離世，更不知數十年默默寄錢寫信之人，只是一位陌生路人。縱然白髮滿頭、視力漸衰，她依舊從未放棄等待。

反觀如今香港社會，人人節奏急促，等電梯不耐十秒，等餐食難耐片刻，追尋成功更是急於求成。我們習慣即時回報，將高效奉為生活準則，卻漸漸丟失了最寶貴的耐性。

阿嬤用一生告訴世人，真情與初心從來急不來。對親人的諾言、對理想的執着、對城市的熱忱，都需歲月沉澱。獅子山精神從不只有手停口停的拚搏，更有前路未知仍執着堅守的韌性，身處浮躁時代，我們依舊要守住這一份靜心等候的本心。

陌生人情義最動人

電影最戳心的真相，便是阿公早在1960年已然離世。數十年來頂替他寄信接濟阿嬤的，是年輕時受過阿公恩惠的謝南枝。兩位素未謀面的女子，憑一場善意謊言，相互溫暖扶持走完半生。

這份無私純粹的信義，正是現今香港漸漸流失的溫情。從前街頭巷尾滿是街坊情義，無需多言便能彼此體諒；如今都市隔閡漸深，鄰里相識甚少，人與人之間相處多了利益權衡，少了無私善意。

真正的信義從非紙面契約，而是發自內心的良知與善良。獅子山精神的核心從非爭強取勝，而是患難與共、彼此相撐。過去香港憑這份同心之力渡過無數風雨，今日依舊需要這份守望相助的情懷。

僑批藏溫情根脈不可斷

僑批是南洋遊子寄回鄉下的家書，夾帶銀兩貼補家用，薄薄信紙牽繫着家族生計，更承載着一代又一代華人的鄉愁情懷。導演耗費三年時間走訪潮汕長者、走訪東南亞華社，只為搶救即將消逝的舊時記憶。

香港同樣擁有滿滿市井溫情與本土記憶，公屋日常、茶餐廳閒談、街市煙火氣，皆是香港文化最深的根基。我們常感慨本土文化難以傳承，卻甚少用心傾聽舊事、記錄歲月。大眾從不缺少感受溫情的眼光，只缺創作者沉心走進生活、記錄真情的真誠。

一紙情書喚醒獅子山初心

縱然影片未在港正式上映，依舊牽動無數港人內心，不少觀眾觀影後終於懂得長輩口中的舊時歲月。這封跨越山海的潮汕情書，寫盡遊子鄉愁，亦道盡香港人遺失的美好。

這從來都不是旁人的故事，而是我們共同走過的歲月。阿嬤的執守，是港人數十年不變的獅子山情懷；陌生人之間的扶持，是香港社會最珍貴的人情味；滿載思念的書信，是兩地華人割捨不斷的精神根脈。

我們在他人故事裏落淚，懷念的是從前慢節奏的執着、不計回報的善良、迎難而上的硬骨。我定會走進影院細細品味，在光影之中銘記初心，牢記香港人從前的風骨，守住獅子山下從未改變的城市靈魂。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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