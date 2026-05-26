《給阿嬤的情書》為何引發新加坡的焦慮？

一部名為《給阿嬤的情書》的中國國產電影正在海內外引發熱議，但在出海放映時意外掀起了波瀾。這部全片採用潮汕方言拍攝、聚焦近代中國華工「下南洋」與「僑批」文化的史詩作品，不僅在中國國內賺足了眼淚，也在東南亞華人社會引發了廣泛共鳴。然而，在這部電影的南洋重鎮——新加坡，輿論場卻呈現出一種極為罕見且微妙的緊繃狀態。



新加坡主流媒體及知識界在數周內接連發聲。這些評論跨越了純粹的電影美學，直指電影背後的核心意識形態。觀察家們注意到，新加坡輿論正藉由對這部電影的審視，展開一場旨在重新劃清「中國不是南洋華人祖國」的文化防禦戰。

對於不熟悉東南亞地緣政治的外部觀察者來說，這種高度敏感或許令人費解：一部講述跨國親情與歷史苦難的温情電影，為何會觸動這個現代化島國的政治神經？答案隱藏在不同立場、不同文化維度下的敘事邏輯碰撞之中。

宏大敘事下的歷史內嵌

在中國大陸的敘事邏輯中，《給阿嬤的情書》是一次對近代海外華工歷史的深情回望。影片中的「僑批」（海外華工寄回國內的銀信），被塑造為連接兩岸的臍帶。在這種邏輯下，「下南洋」的苦難史並不是孤立的海外冒險，而是中國近代屈辱與奮鬥史的延伸。

中國的文化和政治精英傾向於將海外華人的歷史，納入「中華民族偉大復興」和「海外兒女心向故土」的宏大敘事框架中。電影中高頻出現的「唐山（故鄉）」、「落葉歸根」等符號，在情感上是極其真摯且具有強大穿透力的。

中國國內甚至一度因為北方官媒在播報時將「阿嬤（mà）」誤讀為普通話字音的「阿膜（mó）」，引發了一場關於南方海洋文化與北方中心主義的方言保衛戰。這恰恰證明了在中國公眾眼中，這部電影承載着一種屬於全華人的、不可分割的文化本位認同。

（小紅書@電影《給阿嬤的情書》）

新加坡視角的「落地生根」

然而，當這股裹挾着「血緣與家國」的強大文化洪流沖刷到新加坡海岸時，遭遇的是另一套截然不同、且經歷過數十年精心修剪的生存邏輯。

新加坡是東南亞唯一一個華人占人口多數（約75%）的獨立主權國家。這一特殊的身份，恰恰是其建國以來最大的地緣政治包袱。在建國總理李光耀等政治精英的規劃中，新加坡的生存前提是必須向其東南亞鄰國（如馬來西亞、印尼）以及西方世界證明：新加坡是一個基於法治和多元種族的獨立主權國家，絕非中國在海外的意識形態延伸或「第三中國」。

因此，新加坡媒體對《給阿嬤的情書》表現出的警惕，本質上是對其「血緣政治敘事」的防禦。新加坡輿論竭力將中國定義的「祖國」糾正為「祖籍國」或「文化祖先的故鄉」。

在新加坡的建國敘事裏，「下南洋」的終點絕不是對故土的無盡眷戀和「落葉歸根」，而是「落地生根」不能丟了新加坡的「根」。新加坡本地學者紛紛刊文強調，當年的華工不僅是寄錢回家的打工人，更是合力建設了今天這個現代國家的奠基者。他們早已做出了政治選擇，參與了反殖民和建國運動。

新加坡擔心，年輕一代被電影中濃烈的情感所消融，從而模糊了「新加坡華人」與「中國國民」的身份邊界。在大國博弈日趨激烈的2026年，這種情感上的錯位可能會動搖新加坡獨立自主的國家根基。

（《給阿嬤的情書》劇照）

如何理解這種思維交鋒？

要真正理解這場跨國論戰，必須超越非黑即白的評判，看到雙方各自思維背後的歷史必然性。

中國致力於構建一種基於文化與血緣的全球華人共同體敘事，這不僅是為了凝聚海外資源，也是其大國崛起過程中對文化定義權和歷史話語權的必然爭奪。這種「血濃於水」的温情表述，在中國自身的邏輯閉環內是正當且合理的。

然而，對於新加坡而言，這種宏大敘事卻構成了一種軟性的、甚至可以說是「無法拒絕的文化霸凌」。由於在語言、習俗上與中國有着天然的臍帶聯繫，新加坡更容易受到中國軟實力的輻射。一旦在文化上過度迎合這種「全球華人血脈共同體」，新加坡就可能在地緣政治上面臨被鄰國猜忌、被西方誤判的致命危機。

正如《聯合早報》一些深度評論所展示的隱憂——批判這部電影，是為了在強大的文化引力面前築起一道理性的防火牆。

這是一場關於海外華人歷史定義權的無聲戰爭。正如這場電影引發的討論所揭示的：文化可以跨越國界，但主權與政治認同絕不能有灰色地帶。在可以預見的未來，隨着中國文化輸出的進一步增強，這種「情感引力」與「主權防禦」之間的跨國張力，仍將是東南亞地緣政治中最微妙、也最值得觀察的課題。