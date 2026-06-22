新加坡的中國焦慮：「不需要」+「被替代」

很多人都注意到，黃循財（Lawrence Wong）正式就任新加坡總理以來，他在多個場合的涉華言論「陰陽怪氣」引發廣泛爭議，多次在中日問題上踩界。近日，代表新加坡「官方」聲音的《聯合早報》連續對《給阿嬤的情書》發表多篇彆扭的評論文章。這些跡象，多少都可以嗅到新加坡政府的中國焦慮來了。對於新加坡政府來說，對中國自然是會有心結的。這一切的癥結，用一句話就可以說清楚：中國太弱，他（新加坡）不值錢；中國太強，他沒位置。



新加坡，最大的戰略價值是什麼？說白了就是馬六甲海峽。馬六甲是中國進入太平洋必經的一個路口。美國人願意給面子，不是因為李顯龍有多令人尊敬，而是因為新加坡恰好卡在關鍵航道上，能給中國製造麻煩。但是這個「收費站」存在的合理性有些尷尬。如果中國發展得不好，經濟不振，貿易萎縮，馬六甲的重要性隨之下降，新加坡的底牌會變成一手廢牌。畢竟要拿捏日韓，華盛頓的辦法有的是，犯不着興師動眾去封鎖馬六甲。如果中國發展得太好，經濟、科技、軍事全面追平甚至超越美國，那新加坡就面臨一個終極噩夢：在中美之間，必須選一邊站。而一旦到了必須選邊的時候，一個極度尷尬的事實就會浮出水面——這76%華人的社會構成，在美國人眼裏永遠是不可信任的。哪怕再怎麼向美國表忠心，再怎麼簽防務協議，真到了圖窮匕見的時刻，並不會把他當自己人。

新加坡總理兼財長黃循財2026年2月12日在國會發表財政預算案（FB@Lawrence Wong）

對於新加坡來說最好的狀態是，中國不能超過美國，最好永遠停留在「正在追趕但始終差一口氣」的狀態。這樣新加坡既可以在西方面前扮演「遏制中國的橋頭堡」來討價還價，又可以在中國面前扮演溝通中西的橋樑來左右逢源。

但事情正在起變化。近幾年，中國在馬來西亞、緬甸、泰國悄悄鋪開了各種替代通道，從海到陸，層層遞進，把新加坡手裏的牌一張張抽走。先看海路。中國與馬來西亞合作建造的皇京港（Melaka Gateway），地處吉隆坡和新加坡之間的馬六甲市西南海岸，由中國電力建設集團有限公司承建；印尼的丹戎不碌港也在中國技術和裝備的加持下，挖深到可以讓20萬噸級巨輪隨意停靠，又截走了原本必須繞道新加坡的貨運量。再說陸路。平陸運河長134公里，今年9月建成後，中國西南腹地的貨輪可從欽州港直接南下東盟，完全繞開馬六甲海峽。海南自貿港則搭建起「直達通道」，讓貨物可以從東南亞港口直接運抵海南加工、集散，壓根不必再繞行新加坡中轉。還有中緬鐵路從昆明直鋪到緬甸皎漂港，全長1500公里，讓大半進口貨物可以直接「無視」馬六甲，將中國內陸與印度洋直接連通，徹底改寫了西南地區「出海難、出海遠」的困境。

這一套「外圍突破+內部承接」的組合拳打下來，新加坡突然發現：自己手裏的那張牌在慢慢貶值。他的焦慮，本質上是「舊壟斷」遇上了「新替代」——靠地緣卡口吃了幾十年的紅利，在技術賦能、政策支撐和區域協同面前，正被一層層稀釋。而最讓新加坡感到寒意的，還不是這些看得見的物理通道。真正觸動其靈魂的，是中國崛起的速度和影響超過了預判，連美國都必須「平視」這個對手，實力的變化，讓新加坡的兩頭空間將瞬間崩塌。當兩大國直接在高台博弈時，所有中間人、傳話筒、斡旋者的身價都會大幅縮水。

新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

新加坡不僅要做馬六甲的海上中轉站，還要做中美關係的地緣「傳聲筒」。但問題是，當中美這兩個巨人在漸漸靠攏、試圖達成某種穩定時，中間人的位置反而會越來越尷尬。曾經新加坡歷任領導人在中美間遊刃有餘，既討得美方讚賞，又獲得中方信任。如今這種雙向空間正在坍塌。這種落差感，才是他們陰陽怪氣的真正原因。

這個世界正在從模糊地帶走向清晰戰線，留給騎牆派的位置越來越窄。新加坡發現自己既無法成為西方核心圈的一分子，畢竟無論如何向西方示好，華人血統始終是西方內心深處的一道刺。與此同時，又無法在中國面前獨佔鰲頭，這種兩頭落空的感覺，才是最致命的打擊。真正的困局在於新加坡的夾縫空間正在不可逆轉地消失。曾經以為自己能當棋手，最終發現自己只不過是一枚比較值錢的棋子。