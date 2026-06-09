不會坐等觀望！黃循財：新加坡拒當AI發展旁觀者　將積極引導部署

人工智能（AI）仍處於早期發展階段，但可以肯定的是，新加坡不會在這場變革中坐等觀望，而是會積極引導AI的部署，並推動各國攜手建立AI發展框架。



新加坡總理兼財政部長黃循財6月8日在新加坡報業俱樂部舉辦的對話會上，回答有關AI對勞動市場的長期影響時說，這充滿不確定因素、難以預判。「我們應該保持謙遜，承認我們不知道答案。沒有人能預測未來會是怎樣的。」

新加坡總理黃循財（Reuters）

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經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）在1930年曾寫信預言，科技進步會使孫輩最終每個星期只須工作15小時，但事實並非如此。

黃總理說，這種認為科技將提高生產力，讓人們擁有更多閒暇時間、更少工作的擔憂由來已久。但人們往往習慣線性推斷，低估了人類利用自由時間和創造力開創新機遇、創造新價值的能力。

他說，沒有人知道AI將來對就業的影響，但可以確定的是，變革將會發生。因此，政府將重點放在這方面，協助企業善用AI提升生產力和運營效率，同時協助工人適應、再培訓和提升技能。

我認為我們可以做到這一點。我們的規模足夠小，我們擁有強大勞資政三方夥伴關係，能夠引導AI的部署，確保它與工人相輔相成、造福工人、服務人類，而不是反過來。

同樣可以確定的是，新加坡不會是AI發展的被動旁觀者。黃總理說，在理想情況下，世界各國應攜手建立框架，規範AI的發展，但要中美和各大國在短期內達成共識，難度很高。不過，也不應排除這種可能性。

他指出，就連美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平近期會晤時，AI安全也在議程之列。因此，他希望未來各國能共同建立負責任、安全使用AI的全球框架。

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，獲國家主席習近平陪同同遊天壇。（Getty）

黃總理說，新加坡在推動全球合作的同時，在國內也將通過法規和勞資政三方協作，以負責任的方式塑造人工智能的使用，從而輔助勞動者，並且確保人類在各領域決策中始終參與其中，使AI造福所有國人。

新加坡明年擔任東盟輪值主席國 黃總理：正研究優先處理領域

新加坡將在2027年擔任東盟（東南亞國家協會，Association of Southeast Asian Nations）輪值主席國，黃總理說，目前仍在研究任內重點優先處理領域，但東盟整體在推進兩大主軸：一是深化一體化，二是強化夥伴關係。

新加坡總理黃循財在博鼇亞洲論壇2026年年會開幕式全體大會上發表主旨演講。（FB@Lawrence Wong）

他說，東盟在貿易和投資方面進展良好，關稅壁壘已基本消除，但非關稅壁壘和監管限制依然存在，各經濟體之間在人員往來、數碼支付、交通等方面的互聯互通仍有很大提升空間。

他說，東盟內部經濟體多元，但各自單獨來看規模太小，必須團結一致，才能凝聚成擁有7億人口的龐大經濟體，具備足夠的分量與影響力，更好地應對周遭挑戰。

在夥伴關係方面，黃總理說，東盟一貫致力於維護一個開放、包容的區域，與美國、中國、歐洲等主要大國，乃至海灣合作委員會等新興區域組織保持廣泛接觸，以提升自身的影響力，為本區域的持續穩定與繁榮創造最有利的條件。

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針對中美首腦5月北京會見後對區域的影響，黃總理說，會談為兩國雙邊關係提供穩定因素，也為雙方妥善處理分歧提供動力。他說，中美之間肯定會有競爭，甚至是激烈競爭，但維持戰略穩定符合兩國及全球各國的利益。

黃總理指出，亞洲國家都不希望看到世界被劃分為相互競爭的勢力範圍，這種格局只會導致更多競爭與對抗，最終可能釀成更大傷害。

新加坡的立場也是東盟及東南亞各國的共同立場，希望亞洲保持開放包容，各國能繼續與大國接觸，尋求共識，推進合作。 黃循財

儘管世界正經歷種種變局，黃總理認為，這樣的目標可以實現。因為在可預見的未來，美國仍是多極格局中的主導力量，在本區域擁有重大的經濟、安全和戰略利益，「而只要美國在，中國就會在」，歐洲、印度、海灣合作委員會等也都是合作伙伴。

我們希望與所有這些力量保持聯繫。我們希望採取積極的多邊接觸方式，將所有主要方面聚集在一起，讓他們在東南亞都擁有利益所繫。這就是我們的方式。

外交部長維文醫生應朝鮮邀請前往訪問，正是秉持着這樣的理念。今年5月下旬，維文時隔八年再次訪問朝鮮，與朝鮮外交部長崔善姬會晤時重申新朝兩國長期友好融洽的雙邊關係。

黃總理說：「我們與所有國家都是朋友。這不意味着我們認同他們的一切做法……但這不應妨礙我們保持開放的接觸渠道，繼續與他們維持友誼與往來。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】