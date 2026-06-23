中國讓美伊都滿意？　為什麼中國中立而不是乘勢對美鬥爭？

根據6月22日當天斡旋方卡塔爾和巴基斯坦的聯合聲明，美國伊朗首輪瑞士談判結束後達成了協議，包括建立進一步技術性會談的機制等五點內容。

值得注意的是6月22日當天中國外長王毅在新德里會見了伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾（Qadir Nizamipour）。內扎米普爾通報了中東局勢和伊美談判最新情況，衷心感謝中方堅持勸和止戰，高度讚賞習近平就維護中東和平穩定提出的四點主張，期待中方繼續發揮重要作用，助推伊美第一階段諒解備忘錄得到切實執行。

之前美國和伊朗簽署諒解備忘錄後，6月17日伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也曾同中國外交部長王毅通電話，通報有關情況，並衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的積極作用。

不只伊朗多次高調對中國表示感謝。

2026年6月21日，美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾在瑞士舉行4方會談（Pool via Reuters）

美伊衝突的斡旋方，巴基斯坦副總理兼外長達爾6月16日晚同王毅同通電話，通報了伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄情況，感謝中方在過去幾個月同巴方保持密切溝通，對巴方斡旋努力予以寶貴支持。

美國總統特朗普（Donald Trump）6月17日在參加在七國集團（G7）峰會新聞發布會上，亦點名感謝中國和俄羅斯在伊朗戰爭期間保持了「完全中立」，「讓情況好轉了很多」。

之前6月14日特朗普在白宮也曾公開稱中俄幫助美國人與伊朗人達成協議，或者至少沒有通過派遣油輪等方式突破美國對霍爾木茲海峽的封鎖，為協議創造了條件。

2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊（左）與巴基斯坦總理夏巴茲（右）握手（Pool via Reuters）

眾所周知，美國和伊朗雖然簽署了諒解備忘錄，且首輪會談就達成了協議，但是雙方對於彼此仍然抱持不信任態度。這兩者同時對中國表示感謝，是令人意想不到的。

一般情況下，中國被認為是伊朗的幕後支持者，尤其在中美結構性矛盾日趨尖鋭的今天，不少聲音將中國同伊朗的關係理解為支持伊朗抗衡美國。為什麼中國能得到美國和伊朗的一致感謝？如果特朗普所言是真的——中國保持了中立，那人們不禁疑惑，為什麼中國不支持伊朗打下去，進而趁機讓美國深陷中東泥潭不得東顧？

特朗普5月訪華之後，美國公開說中國和美國就反對伊朗在霍爾木茲海峽收過路費達成了共識，後續美伊的備忘錄也表明伊朗60天之內不收過路費，60天之後將和阿曼一起商量收取管理費。但是否能成功收取未可知。為什麼中國和美國一起反對收過路費之後，伊朗順勢就在收過路費問題上似乎就沒那麼強硬了？如果中國在美伊衝突中保持中立，沒有鼎力支持伊朗，伊朗感謝中國的是什麼呢？

2026年6月17日，法國巴黎附近的凡爾賽宮，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）見證下簽署美伊諒解備忘錄。（X@WhiteHouse)

無論是美伊還是中間人巴基斯坦都對中國讚不絕口，可見中國發揮了關鍵的幕後作用。中國到底是如何做到的？中國如何讓伊朗不埋怨中國不支持其收過路費，如何讓特朗普相信中國在真心助力美伊和解？更關鍵的是中國為什麼沒有趁機對美國展開追擊？

俄羅斯在美國伊朗衝突上保持中立，可以理解，畢竟俄羅斯深陷俄烏衝突泥潭，根本無力干涉中東局勢。讓各方費解的是中國為什麼會保持中立。按照落井下石、趁對方病要對方命的傳統邏輯，中立就是不懂得積極有為。

說中國高風亮節，為了世界和平，有格局有胸懷，是負責任的大國，並不足以平息輿論。畢竟在這個大爭的時代，這樣高的政治正確的調子，即便是真的，信者亦寥寥無幾。大多數人更願意相信，中國之所以保持中立是另有深意。

在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為10日協議簽訂時的情形，中共中央外事工作辦公室主任王毅坐在艾班和沙姆哈尼之間。（Reuters）

在筆者看來，中國之所以在美伊衝突中保持中立，沒有趁機對美國出手，主要考量是中國對於當前中美關係的定位——戰略穩定。轟轟烈烈的中美貿易戰、晶片科技戰消耗了太多的兩國信任，中美關係如果延燒到在全球外交領域處處對抗，顯然是重大升級。中國希望中美對抗降温，希望中美關係穩定，並沒有打算開啟同美國的全局性對抗。

在外交領域保持克制，在美伊衝突中保持中立，是中國從中美關係大局考慮做出的決策。特朗普5月份訪華中美達成戰略穩定共識，並不是剛好達成的共識，而是中國經過深思熟慮的結果。中美對抗需要降温而不是升級。在可以對美國落井下石的時候沒有這樣做，是中國釋放的戰略善意。

伊朗當然希望全世界不願意服從美國霸權的國家都站出來支持自己。問題是中國不是伊朗的軍事盟友。

2026年6月22日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。（中國外交部網站）

中國能夠在聯合國在國際社會為伊朗仗義執言，公開亮明美國以色列襲擊伊朗違反國際法，就是在道義人心層面主持正義。否決聯合國層面對伊朗動武的草案，就是對伊朗最大的幫助。中國對伊朗敞開經濟合作的懷抱，遠比在戰爭中站隊更有實際意義。中國對伊朗是有原則有底線有道義的朋友，而不是任伊朗索取的盟友。

更為重要的是中東局勢非常複雜，伊朗不只是和美國在對抗，海灣阿拉伯國家大多是美國盟友，伊朗和海灣阿拉伯國家的關係也十分微妙。若中國站在伊朗一邊對抗美國，等於斷送和海灣阿拉伯國家的關係。中國的行事出發點不會只是對美鬥爭，因此在交戰雙方間選邊站隊並不明智。這是中國沒有對美國趁機落井下石的原因。

中國需要霍爾木茲海峽開放，世界上大多數國家都需要霍爾木茲海峽開放，世界經濟的未來需要霍爾木茲海峽開放，儘快結束衝突，是當前最重要的「勢」，是各方共同的需要。此時，中國斷然不會逆流而上，將對美鬥爭凌駕於損害這麼多國家的利益之上。