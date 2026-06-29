世界盃2026｜洪明甫引咎辭職　韓國現死亡威脅　總統直斥「無能」

韓國隊在世界盃2026分組賽錄得1勝2負慘淡成績，無緣晉級32強。在韓國球迷的漫天噓聲與怒吼中，主帥洪明甫於當地時間周日（28日）在墨西哥的大本營召開記者會，宣布引咎辭職。



韓國球迷對球隊出局感失望，矛頭直指教練洪明甫。（Getty Images）

韓國出局後，不僅令韓國國內多家店鋪貼出「禁止洪明甫進入」標語，網路上甚至還出現針對他的死亡威脅。韓國足協也宣布，這次國家隊返國將罕有地不舉辦歡迎活動，令人聯想到2014年韓國隊在巴西世盃表現差勁，返國後有球迷在機場「接機儀式」上向球員丟麥芽糖的侮辱性場景重現，而當年的總教練剛好也是洪明甫。最後連韓國總統李在明也嚴厲譴責洪明甫，稱教練「無能」，並下令對國家隊項目進行全面審查。在種種譴責出現後，洪明甫終宣布離任。

在韓國隊位於墨西哥Zapopan的訓練基地內，氣氛沉重，洪明甫神色凝重地宣讀預先準備好的辭職聲明：「我謹向熱愛足球、支持國家隊的韓國人民致以最誠摯的歉意。我將辭去國家隊主教練一職。我們沒有取得球迷們期望的成績，這完全是我的責任。」

韓國隊世界盃出局後，洪明甫辭去主帥職位。（路透社）

在韓國0：1敗予南非後，洪明甫表示過將承擔全部責任，他在比賽正選中收起孫興慜的決定引發質疑，輿論並沒有因為他主動擔責而停止。韓國完結分組賽等待3日後，終於確定未能為前8隊第三名晉級的球隊而出局。

韓國總統李在明不滿國家隊在世界盃出局，斥主教練洪明甫「無能」。（資料圖片/路透社）

洪明甫在辭職聲明中講到：「接受國家隊主教練一職對我來說從來都不是一個容易的決定。但從我決定接受這個職位的那一刻起，我就從未考慮過任何其他理由或藉口。我相信我唯一的職責就是盡職盡責地完成委託給我的工作。過去兩年來，我一直在問自己同一個問題：『這對韓國足球來說是正確的決定嗎？』無論是為國家隊做出重要決定、挑選球員、準備練習課程，還是帶領球隊參加比賽，我從未放棄過這個問題。我不能說我做的每一個決定都是正確的。但我可以肯定的是，我做每一個決定的標準始終是我認為對韓國足球最有利的。」發布會後，洪明甫並未回答任何問題或解釋「某些決定」便離場。

洪明甫認為，做的每一個決定都對韓國足球有益。（路透社）

韓國足協與洪明甫的合約原至2027年初亞洲盃後到期，但他自2024年7月上任以來便爭議不斷。當時足協在確認其任命前，被揭發洪明甫原本不在候選人中，並跳過了最終候選人的面試和陳述程序，涉嫌「黑箱作業」引發公眾強烈反彈。此事甚至驚動了韓國文化體育觀光部介入調查，並建議對足協主席鄭夢圭及其他高級管理人員作出紀律處分。

洪明甫兩度以主帥身分帶領韓國隊征戰世界盃，均止步分組賽。（路透社）

即使作為韓國足球傳奇，在2002年作為隊長帶領韓國創下隊史世界盃最佳成績，洪明甫作為教練的兩屆世界盃成績一直不理想，早在2014巴西世界盃，洪明甫最終在分組賽錄得1和2負、分組墊底悲劇收場，並在數日後引咎辭職，結果同樣的悲劇在12年後美加墨重演。