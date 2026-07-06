如何理解《費加羅報》的「中國第二次拯救了世界」？

早前，法國《費加羅報》（Le Figaro）發表「中國第二次拯救了世界經濟」的觀點，意指中國通過自身表現，對沖了因美以伊戰爭引發的世界能源危機及其對全球經濟的衝擊。所謂「第二次」，是相對於中國在2008年全球金融危機中的「救市」角色而言。



由《費加羅報》資深經濟主編Bertille Bayart 於6月10日發表的這篇報道，主要觀點可以歸納為以下幾個核心方面：首先，「第二次拯救」的歷史參照與對比。文章將此次中國的貢獻與2008年國際金融危機時的作用進行了對比。2008年，中國通過擴大內需，託底了全球的總需求，幫助世界經濟走出衰退（即「第一次拯救」）。而這一次，中國是在能源供給受到嚴重衝擊的危機場景下，從需求端平抑大宗商品價格，成功應對了「供給中斷」的風險。

其次，中國通過「主動縮減進口」為油價降温。作為全球第一大原油進口國，在霍爾木茲海峽受阻、全球陷入恐慌性「搶油潮」時，中國沒有跟風搶購，反而主動縮減了短期的石油採購量。

這一戰略需求調節直接消除了全球油市最大的恐慌性買盤，壓制了「越漲價越搶購」的惡性價格螺旋，從而推動了國際油價的回落。正是中國的克制與擔當，壓住了能源價格暴漲的勢頭，也壓住了經濟危機的誘因。從這個角度看，稱「中國第二次拯救了世界經濟」並不為過。

2026年5月8日，載有阿聯酋原油的油輪「敖德薩號」（Odessa）在關閉自動識別系統應答器的情況下通過霍爾木茲海峽，駛入韓國瑞山大山港水域，預計將在此卸載原油。（Reuters）

第三，動用龐大戰略儲備緩衝危機。Bertille Bayart的文章指出，中國此次通過動用其龐大的石油庫存，有效緩衝了石油衝擊。中國建成了「國家戰略儲備+商業儲備協同」的多層次緩衝體系，其規模遠超國際能源署的安全標準，這為中國在面對短期地緣衝擊時提供了核心的壓艙石。

第四， 中國主動調節需求、推動油價回落的深層次價值在於，守住了全球通脹的底線。這一舉動為當時「高燒」的原油市場提供了難得的冷靜期，為抑制全球通脹爭取了寶貴的空間和時間，避免了全球經濟陷入高通脹引發的滯脹危機和新一輪的經濟下行。

當然，能夠如此根本支撐來自中國能源體系的結構性變化。文章及分析指出，中國之所以有底氣不加入「搶油潮」，根本原因在於中國能源體系本身的變化。憑藉清潔能源（如風電、光伏裝機規模全球第一）和多元化的政策工具，中國對傳統化石能源的依賴度相對降低，即便面臨地緣衝突，受到的實質性影響也相對有限。

若沒有「中國因素」的存在，前一段時間的能源危機會更加嚴重，對世界經濟的影響也會更加顯著，引爆能源乃至經濟危機大概率將成為現實。可以說，中國是在危機的萌發階段，就以其戰略定力和行動力消弭了危機。

2026年5月23日，印度古吉拉特邦（Gujarat）甘地達姆（Gandhidham），由於伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽關閉，印度面臨不斷上漲的油價，圖為貨車正在油站加油。（Reuters）

不僅《費加羅報》這篇觀點，美國《華爾街日報》6月10日也發文稱「中國通過進口更少石油來支撐世界經濟」，強調中國減少石油進口有助於穩定全球油價、避免市場劇烈波動，同樣肯定了中國在化解能源和經濟危機中的重要作用。

此外，中國製造對世界經濟的支撐同樣不容忽視。戰爭與海峽封鎖引發能源危機，中國光伏產品出口猛增，成為歐洲的「救命稻草」。更耐人尋味的是，儘管歐洲將「空調降温」問題上升為政治議題，甚至催生出各類「陰謀論」，但不爭的事實是，中國製造的空調、電風扇乃至傳統涼蓆，都在歐洲引發搶購潮。這些降温措施反過來又增加耗電量，而光伏產品恰好提供了補充電源，中國電動汽車動力電池出口亦在打壓中持續增長。這些事實都證明，世界越是混亂，就越依賴中國製造。

然而，中國再次「拯救」世界，並未換來世界的感激。相反，歐洲近來對華「敵意」增強，從「中國產能過剩」到「去風險化」，再到拋出「中國衝擊2.0」乃至「工業殖民」論調，指責聲此起彼伏。殊不知，若沒有中國產能，歐洲連在「水深火熱」中掙扎的能力都將大打折扣。

德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）11月18日在北京訪問期間明確表態，若無法解決中國產業產能過剩問題，歐盟將在必要時採取行動，以保護其內部市場。(Reuters)

深入來看，美西方的恐懼恰恰源自中國所展現的「拯救」能力。自詡為世界主宰的西方，無法接受中國日益成為「救世主」的角色。

中國之所以能在能源危機中保持從容，根源在於其能源戰略的前瞻性和清潔能源領域的領先優勢。從光風水電到核能利用，再到核聚變「人造太陽」的突破，中國在電力領域的領先地位正在全方位確立。更關鍵的是，中國已建成世界獨一無二的特高壓輸變電網絡，而美西方大多仍停留在研發階段。這意味着中國在電力領域的領先優勢短期內難以被趕超。

「中國第二次拯救世界經濟」的判斷不僅成立，而且凸顯了一個更深層的現實：中國對世界的重要性正與日俱增，任何試圖阻擋中國復興強國進程的方式都難以奏效。美西方越是意識到這一點，就越是感到恐懼，「中國威脅論」也將愈發盛行。但中國的復興之路，終將不以任何外部力量的意志為轉移。