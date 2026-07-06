挪威門將力抗巴西一戰封神　幾乎無法上陣並正失業︱世界盃人物誌

挪威在2026世界盃32強爆冷擊敗五屆冠軍巴西，史上首度入8強，關鍵人物不止再次梅開二度的神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland，又譯：哈蘭德），還有屢演神救的門將尼蘭特（Orjan Nyland）。

這個35歲老將上半場早段救出古馬雷斯的十二碼，大大振奮挪威的士氣，之後再有兩次神救，為球隊守住2：1的比數。他的賽後訪問，卻變成「求職廣告」，幾乎無法在今屆賽事上陣的尼蘭特，與佛得角門將禾仙夏一樣一戰封神，事業會否同樣因而有轉機？



世界盃2026︱尼蘭特成為贏波英雄，隊友紛紛上前祝賀。（路透社）

2006世界盃︱挪威門將成16強擊敗巴西功臣 卻幾乎無法出場

「這是我球員生涯最重要一仗，能夠在這裏作出貢獻並晉身8強，感覺實在太奇妙，這是重大成就，非常開心有份參與。」尼蘭特所言並虛，只差一點，他便無份參與這場大戰，因為從球會到國家隊，他均不是第一選擇。

他的國家隊正選門將位置，原是波杜基林特門將希堅（Nikita Haikin）的囊中物，曾效力俄羅斯不同年齡梯隊並獲大國腳徵召而未有上陣，今年趕及取得挪威護照，只待國際足協（FIFA）批准，便可代表挪威出戰世界盃。可是FIFA以未達居住要求而拒絕他的轉籍申請，尼蘭特才有出場的機會。

尼蘭特Orjan Nyland——不斷來回折返後備席的失意門將

門將大概是場外競爭最大的位置，每支球隊只能派出一個門將出場，而尼蘭特的大部分球會生涯，都是在後備席上度過。2015年離開家鄉到德國搵食，連續兩年在恩高斯達特（FC Ingolstadt 04）坐冷板，到第三季降班至德乙才有擔正機會。2018轉戰阿士東維拉，那年在英冠獲半數聯賽出場機會，翌年維拉重回英超，他又回到熟悉的位置——後備席。再之後一年轉了三次工，在英冠三間球會諾域治、般尼茅夫與雷丁之間車輪轉，依然未改變無法上陣的殘酷現實。

於是他回到德國，今次加盟RB萊比錫，全季僅在2場聯賽和1場盃賽中上陣。幾乎坐足一季，尼蘭特再換一下工作環境，2023年轉戰西班牙，加盟西維爾，今次終於獲得賞識，連續兩季大部分時間踢正選。可是球會近年不斷易帥，2025/26球季再次失去主力位置，西甲僅5次上陣。因此在挪威國家隊，他很可能會被希堅取代，FIFA拒絕希堅入籍的決定，或從此改寫尼蘭特往後的人生。

世界盃2026︱尼蘭特85分鐘的神救，帶領挪威終擊敗巨人一樣的巴西。（路透社）

上半場救出十二碼 完場前再神救 助挪威爆冷勝巴西

挪威在夏蘭特源源不絕的入球下，來到16強階段，對手是星光熠熠的巴西，教練更是名帥安察洛堤，心理上未開賽已陷入下風。然而尼蘭特今場多次精彩撲救，改變了比賽走向——開賽14分鐘，他撲出紐卡素中場古馬雷斯主射的十二碼；繼而在31分鐘阻擋阿仙奴翼鋒馬天尼利（Gabriel Martinelli）的窄角度勁射，39分鐘輪到雲尼斯奧斯勁射他再次擋出。下半場59分鐘安迪歷呈單刀姿態，尼蘭特快步出迎封位令他射斜，再次助球隊化險為夷。全靠他一次又一次守住後方，夏蘭特才能在79分鐘為挪威先開紀錄。

尼蘭特的工作尚未完結，巴西85分鐘一次攻勢，挪威守將艾查（Kristoffer Ajer）閂波時幾乎擺烏龍，尼蘭特反應敏捷左手飛身撲出，才有夏蘭特90分鐘再入一球將優勢擴大至兩球的後續，就算尼馬補時10分鐘為巴西射入十二碼，亦為時已晚，尼蘭特與挪威笑到最後，繼1998年決賽周分組賽後，再次以2：1擊敗巴西這支巨人。

世界盃2026︱尼馬射入十二碼前曾與尼蘭特爭論，笑到最後的是挪威人。（路透社）

賽後與團隊做足準備研究對手 撲出古馬雷斯極刑無僥倖

尼蘭特之所以能夠撲出古馬雷斯的十二碼，絕非僥倖，他在賽後分享，事前他和球隊均準備充足，「我研究過對手，亦跟隊中專門分析十二碼的心理專家緊密合作，還有我們的分析師和門將教練團隊。」他承認成功救出十二碼，大大振奮他和球隊士氣，「明顯地在球賽早段救出十二碼，令我非常難被打敗，亦給球隊有點呼吸空間。到最後我們能夠在正確時刻取得入球，實在太奇妙。」

尼蘭特自言，感受奇妙得難以形容，「這是歷來最美好的感覺」，又指出，「賽前我們的目標是留在決賽周愈久愈好，我們知道自己是下風一方，亦知道會很困難，但相信我們有能力擊敗巴西。」他笑說，「我們再次擊敗巴西，我們在世界盃面對他們從未敗北，不是嗎？那真是神奇。」挪威歷來只曾4度置身決賽周，今次是第二次面對巴西，跟1998年分組賽一樣，他們以2：1擊倒這支南美巨人，因此在世界盃面對巴西勝率達100%。他繼而認真說道：「我們都知道巴西有多強，以及他們身處世界盃的意義。我有點詞窮，因為那是重大成就，我為所有挪威人感到高興，非常多謝他們的支持。」

尼蘭特與太太Tine和三個孩子的全家福。（IG）

一戰封神擦亮CV？ 尼蘭特：仍沒有球會找上我

挪威8強對手是英格蘭，「現在我們成功再逗留久一點，大家都非常、非常開心。這是世界盃，沒有較它更重大的比賽了，而我們仍在這裏。」尼蘭特希望，「我們寫下歷史新一頁，希望挪威很多小朋友在踢足球時能回味這個時刻，無論他們來自什麼地方，都能夢想將來有日能置身我這位置。」

生涯常常坐在後備席，今次終於等到發光發亮一刻，尼蘭特只想到最重要的人，「能置身世界盃賽場參與人生中最重要的一場比賽，我只想多謝每一個一直支持我的人——我太太天妮（Tine）在我最需要的時候一直幫助我，還有我3個同樣陪伴我走過高低起跌的神奇孩子和所有家庭成員。」

他同時披露，2025/26球季後跟西維爾的合約已完結，尼蘭特未想退役，但目前未有任何球會找他，處於待業狀態。今場過後，情況可能有所改變，不過尼蘭特說他尚未查看手機，因為經歷人生中最重要的比賽過後，他想把握機會先好好享受這一刻。

世界盃2026｜16強／8強淘汰賽走線圖

截至香港時間7月6日下午14:00。（01美術製圖）

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