世界盃2026｜超級後備馬連奴重傷初癒獻絕殺　複製父親慶祝動作

世界盃16強「伊比利亞半島打吡」，西班牙憑藉「超級後備」馬連奴（Mikel Merino）在下半場補時階段的絕殺入球，以1：0險勝葡萄牙，晉級8強。這記致命一擊同時宣告了葡萄牙傳奇巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的世界盃生涯抱憾落幕。而為西班牙奠定勝局的英雄馬連奴，賽後再次上演了向父親致敬的經典慶祝動作，背後更交織著一段克服傷病，忍痛錯過初生兒子成長的感人故事。



當比賽步入90分鐘，費蘭托利斯（Ferran Torres）送直線，馬連奴趕在葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）出迎前冷靜起腳破網。西班牙憑這個入球淘汰葡萄牙，晉級8強。

馬連奴射入絕殺球，西班牙以1：0淘汰葡萄牙。（路透社）

入球後，馬連奴繞着角球旗奔跑慶祝，再次模仿其父親Ángel Miguel Merino於1991年代表奧沙辛拿射入致勝入球後的經典一幕。父子二人相隔30多年，在不同的頂級賽事舞台用同一個動作創造歷史。

馬連奴複製爸爸入球時的慶祝方式。（路透社）

西班牙主帥富安迪賽後對這名功臣讚不絕口：「他從不讓人失望，他非常可靠。他為我們贏得了歐國盃冠軍，他是一位偉大的球員，是世界上同位置上最好的球員之一。我們很幸運，替補席上還有一些球員，我只希望大家在評價他時能公平公正。馬連奴是一位表現卓越的球員，他總是能出現在他應該出現的位置上。」

馬連奴今年1月時右腳出現疲勞骨折，隨後接受手術，用拐杖兩個月，下半球季上陣時間寥寥無幾，並錯過阿仙奴的歐聯決賽。馬連奴今年已經30歲，此前從未參加過世界盃，今屆或是他最有可能參加的一次，但賽前因傷病，連上樓都需要懷孕7、8個月的妻子攙扶。

馬連奴今年1月遭遇右腳應力性骨折，一度入選大軍名單成疑。（路透社）

面對外界疑慮，富安迪堅持將他帶到美加墨世界盃，而馬連奴亦回報了這份信任，在有限的比賽時間內作出最有價值的貢獻。為備戰世界盃，馬連奴有5周時間都遠在大西洋另一端，而他的兒子才8周大，他無法陪伴在妻子側以及錯過兒子部分成長時光。賽後，馬連奴坦言：「當那種時刻來臨，你會想起一切——好的和壞的，所有你擁有的一切。受傷，沒能親眼見證我的孩子長大，我把這些都化作力量，讓自己發揮出最佳水平。這都是我的家人一直以來教導我努力拼搏的成果。我盡了自己的一份力。能在最後一刻再次贏得比賽，我真的太高興了。」

此前馬連奴曾在2024歐國盃8強中絕殺德國，被稱為超級後備。