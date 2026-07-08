只有交易沒有藝術　適逢美國獨立250年　特朗普也是個「二百五」

本屆世界盃，最吸引人的，或許不是佛得角雖敗猶榮殺入人們視野，也不是莫迪歷（Luka Modrić）、尼馬（Neymar）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）諸神告別賽場，而是美國總統特朗普親自致電國際足聯主席交涉美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）被紅牌罰下一事。由於特朗普的干涉，對巴洛根的禁賽執行暫緩一年。

此事引發國際社會一片譁然。令人意想不到的是國際足聯主席拼命解釋處罰符合規則，而特朗普卻親自高調證實了他和國際足聯主席通過電話。白宮大員們甚至紛紛披露白宮願意提供法律支持來為巴洛根爭取權益的幕後故事。高調炫耀他們干涉了國際足聯的決定，他們為美國隊爭取了特殊對待。

在比利時提出交涉之後，美國計劃對來自比利時的部分商品加徵額外關稅的新聞報道就出現在了網路。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）公開威脅比利時，還表示準備在北約峰會期間，與比利時討論一下紅牌事件。這簡直就是誰有意見我打擊誰，包括動用經濟軍事手段。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）因嚴重違規被罰紅牌。（Reuters）

通常情況下，弄權處於隱蔽戰線，超越規則的動作往往是暗箱操作。而美國幾乎是明目張膽向國際足聯要特權。生怕別人不知道美國總統的分量，不知道美國是如何凌駕於國際足球規則之上的。美國的霸道就是如此赤裸裸。

特朗普惹得天怒人怨，導致原本一盤散沙的比利時隊前所未有團結，竟然在隨後的比賽中勝了美國隊。如果沒有特朗普美國隊或許可以戰勝比利時隊，但是特朗普干涉之後美國隊反而輸了。真的是輸了球也丟了人。

世界盃這場體育盛會期間，特朗普沒有讓美國再次偉大，沒有在全世界展現美國的全球領導力，而是上演了一齣倒反天罡的美國式霸凌表演，成功將每一箇中立球迷都變成對立面，國際形象遭到毀滅性打擊。不少人揶揄恰逢美國建國250年，總統特朗普就是個純正的「二百五」（按：行事莽撞、不通事理之意）。

美國總統特朗普（Donald Trump） 7月4日晚就美國獨立250周年發表演說，說：「美國夢回來了！」，又指「這只是美國黃金時代的開端」。（Reuters）

特朗普真的是個傻瓜嗎？有人從特朗普的選民基本盤分析他討好中下層選民的用意。但實際上特朗普在世界盃期間的操作符合他個人的習慣。他從來不認為政治不可以干涉體育，他只不過是撤下了以往的遮羞布，讓這一操作更加有可見性。

他上任後動用美國的關稅大棒，動用總統特權限制出生公民權，儘管被憲法法院否決，但是他從內心就是這麼認為的，認為總統可以決定着些事情，根本無需通過國會立法授權。這就是他對於總統擁有的權力的理解——帝王式隨心所欲。

他上台後大肆特赦政治盟友、親信及親屬，女兒女婿先後擔任白宮的要職參與美國外交，他信奉「舉賢不避親」，「刑不上親信」，根本不在乎「法律面前人人平等」。他自己與家族高調發行虛擬貨幣，斂財幾十億美元，公權和私利的界限已經被他磨平。

原本歷任總統均主動遵循利益衝突規避原則，通過設立盲目信託、剝離或託管個人資產來切割公權與私利，但特朗普不僅拒絕設立盲信託，還將商業資產交給子女直接管控，讓總統職權與家族商業深度綁定，在美國政治史上是前所未有的突破。這就是他對於政治的理解——富與貴相隨。

特朗普從未遠離干涉體育。左圖：2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室，手捧男子足球世界盃金盃。（Reuters）右圖：2025年7月13日，特朗普在決賽賽後，與冠軍隊伍、英超球會車路士的隊員一起興祝。（Reuters）

他派兵劫持委內瑞拉總統馬杜羅，並且和以色列聯合斬首伊朗最高領袖哈梅內伊，動輒放言吞併加拿大購買格陵蘭，指責盟友佔便宜，毫不留情。這就是他對於外交的理解，叢林法則，大魚吃小。

特朗普或許並不傻，他只是在做自己。他潛意識裡認爲，給美國面子是應該的，國際足聯在規則上向美國妥協是應該的。美國動用霸權是理所當然的。這是美國用實力換來的。

商人出身的特朗普深諳交易之道。問題是將經商經驗嫁接到從政後，他的手段就僅剩下乾巴巴的商人內核，根本沒有政治藝術。

只見自己，不過是一個精明市儈；只顧美國，不過是孤家寡人獨孤求敗。中國有句古語「為政以德，譬如北辰，居其所，而眾星拱之」。東方人用德來審視特朗普，必然會失望，而他大概永遠也不知道什麼叫居其所而眾星拱之。