世界盃2026｜埃及鋼門連番神救　繼承父親衣缽36年後為國家守大門

埃及距離締造神話只差15分鐘，無論是美斯（Lionel Messi，又譯梅西）的12碼﹑麥阿里士打頭槌，或是艾華利斯的近射，悉數過不了埃及鋼門梳貝亞（Mostafa Shobeir）的十指關，可惜最終被阿根廷逆轉，無緣8強。

1990年意大利世界盃，埃及守和荷蘭，取得56年來的世界盃第一分，當時把守最後一關的阿密特梳貝亞（Ahmed Shobeir），正好是當今埃及一號門將的父親，父子二人也為祖國守着後方。



撲出美斯12碼後，梳貝亞指一指天，感激真主的眷顧。（路透社）

美斯屏息靜氣，踏順步韻走向12碼點，左腳一射，梳貝亞向左一撲，美斯成為世界盃史上最多12碼宴客的球員，梳貝亞指一指天，感激真主的眷顧。落後一球的阿根廷一輪狂攻，麥阿里士打近門頭槌，艾華利斯撞射，26歲的梳貝亞悉數瓦解，埃及上半場力保不失，換邊後更擴大領先至2：0。

埃及今屆的世界盃之旅，不斷寫下新史，先取得世盃史上首勝，淘汰賽初次過關，面對應屆世界冠軍阿根廷，距離延續神奇之旅只差15分鐘，羅美路﹑美斯﹑安素費南迪斯在13分鐘連轟3球，寫下神奇反勝。

梳貝亞上半場連番神救。（路透社）

「很遺憾，我們距離勝利只差一步，今仗非常不容易，大賽往往以細節定勝負，直至最後10分鐘，我們隊友皆有小犯錯，全隊上下也奮戰至最後一分鐘，畢竟我們也是與世界冠軍交手。」飲恨過後，梳貝亞依然感恩，無論如何，埃及也寫下近年的最佳表現，梳貝亞有幸成為球隊的一員，希望未來可延續好表現。

（路透社）

梳貝亞的名字，埃及球迷相信不會陌生。時間回到1990年的意大利世界盃，埃及相隔56年回歸世盃，為埃及把守最後一關的阿密特梳貝亞，他正是梳貝亞之父。阿密特梳貝亞三場皆正選披甲，首仗面對勁旅荷蘭，最終守和1：1，取得逾半世紀的第一分。

相隔36年後，交由兒子梳貝亞繼續為埃及把守最後一關，如今已成為自豪父親，「這是言語無法解釋的感受，我非常高興，當我想到兒子穿上埃及球衣出戰世界盃，這是無價的一刻，我十分期待這刻的降臨。」

梳貝亞父子相隔36年繼續把守埃及大門。（梳貝亞Instagram截圖）