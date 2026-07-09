莫笑當美國盟友要命，特朗普整頓西方世界的方式才叫因地制宜

北約峰會日前在土耳其召開，美國總統特朗普再次單挑全世界。歷數北約盟友罪狀，在對伊朗軍事行動中，沒有出手幫美國的意大利、法國、德國等都被點名，他公開威脅正在考慮從歐洲撤出更多美軍。對於格陵蘭，他直接說二戰時美國就不應該還回去。

他還把日本叫成了日本伊斯蘭共和國，把澤連斯基叫成了普京總統，當着北約秘書長的面罵西班牙是糟糕的夥伴，下令切斷與西班牙的一切貿易。總之特朗普很生氣，特朗普對歐盟北約這些盟友沒有一個滿意的。

北約峰會達成了什麼共識沒人記得，人們只知道特朗普參加了北約峰會，特朗普對北約盟友當眾怒罵。這和現實中一些公司的大領導當眾拍桌子摔杯子教訓下屬沒什麼兩樣。

2026年7月8日，特朗普在土耳其出席北約峰會。（Reuters）

美國和盟友的關係裂縫，從來不是特朗普關心的。深透支美國領導力和公信力，也不是特朗普在意的。特朗普就是這樣赤裸裸對他的小兄弟們「拳打腳踢」。

特朗普衝上熱搜，霸屏全網，美國民眾看到的是他們的領導人強勢捍衛美國的利益，一個強大的美國又回來了。信心比黃金更珍貴，美國人相信美國仍然強大，比美國是否真的強大更重要。讓美國再次偉大的口號不是白喊的，特朗普時時刻刻都在製造美國強大的輿論聲勢。

美國和盟友們的關係本質就是依附，自始至終沒有平等夥伴一說。當真正的大佬發威，跟隨的盟友們除了忍還是忍，特朗普非常清楚盟友們離不開美國，尤其當中國作為一個意識形態迥異於西方的實體強勢崛起時，盟友們慌慌張張之際，不自覺要尋求庇護，這時只能任由美國揉搓和宰割。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，向媒體講話並做出手勢。（Reuters）

特朗普的陰晴不定，就是為了凸顯自己的獨特，自己的不可揣測，大家都要遷就我，最後只能討好我，不然我隨時會翻臉。正所謂雷霆雨露皆是君恩，大哥怎麼樣小弟們都必須承受，所有人必須小心。特朗普通過冒犯式的極限施壓，迫使對方在軍費開支、經貿政策、戰略協同上做出讓步，服務於「美國優先」的單邊目標。

特朗普為什麼單單對盟友們毫不客氣，是因為西方世界自從工業革命之後經歷了殖民地的擴張，帝國的擴張，搶地盤、爭航線，搶劫掠奪的原罪早就罄竹難書。英法德西班牙葡萄牙.......這些國家哪一個沒有經歷過以大欺小倚強凌弱？他們從根子裏和血液中，都認同叢林法則弱肉強食。他們之間的默認行事邏輯就是如此。

莫要嘲笑做美國的盟友多麼危險，現實中北約盟友們哪個不希望繼續被美國吸血呢？哪個盟友不是對特朗普陪着笑臉，規避特朗普不喜歡的話題，看特朗普的臉色行事？特朗普提出的軍費開支提高到GDP5%的目標還是一步步被盟友接受了。

特朗普2026年7月7日抵達土耳其，以出席北約峰會。埃爾多安親自在停機坪上迎接，參加北約峰會的其他三十多位世界領導人並未有如此待遇。（Reuters）

主辦北約峰會的土耳其使出了渾身解數，鋪上綠地毯，派出盔甲古戰士，以前所未有的陣仗歡迎特朗普。

據說喊特朗普爸爸的北約秘書長呂特（Mark Rutte）就是歐洲各國推舉出來的專門給特朗普提供情緒價值的工具人。英法德等各國領導人都要選舉，放下身段討好特朗普都有壓力，惟有北約秘書長呂特沒什麼選舉壓力，只要哄特朗普開心就能一直幹下去。有呂特這個喊特朗普爸爸的人在，歐盟北約的其他國家領導人壓力頓減。

而一轉臉，大棒之後特朗普祭出了胡蘿蔔，特朗普這次在土耳其會見北約成員國領導人後，對他們表示讚揚，稱他們展現出「令人難以置信的」團結，並在提高集體防務開支方面取得「重大進展」。

美國的單級霸權儘管已經衰落，但美國在西方世界的絕對權威仍然是不容動搖的。為了同中國競爭時，特朗普選擇的不是收買人心，而是強勢出擊整頓西方世界。不要認為特朗普自絕於盟友，自毀盟邦體系。正所謂惡人自有惡人磨，傾軋就是西方世界的行事規則。

大小國家一律平等、和平共處、合作共贏的東方外交哲學，西方人不懂，特朗普可能根本不會去學。特朗普整頓隊伍的方式是西方人熟悉的殘酷模式，對他來說只要有用的就是好的。