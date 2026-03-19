中國商務部：中美同意發揮好磋商機制　妥善管控分歧

中國與美國各自派出代表團於3月15至16日在巴黎舉行新一輪經貿磋商。中國商務部19日簡報磋商細節，中國商務部發言人何詠前表示，雙方同意繼續發揮好經貿磋商機製作用，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。



何詠前表示，雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成一些新的共識，並將繼續保持磋商。

圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

她強調，中美雙方同意，研究建立拓展經貿合作的工作機制，繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好，還進一步補充，中美同意研究在中美經貿磋商機制框架下建立拓展經貿合作的工作機制，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。