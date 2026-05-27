三星、SK海力士員工領高薪巨額獎金 韓國「矽領」冒起掃千萬豪宅
撰文：林嘉敏
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人工智能（AI）狂潮帶動全球多家企業賺大錢，韓國兩大晶片巨頭三星電子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）的相關部門員工也因而受惠，領高薪與巨額獎金，更催生「矽領」（Silicon Collar）一詞，據韓媒5月27日報道，「矽領」不僅帶動區域內的樓價走高，更在韓國婚戀市場愈來愈搶手，「身價」上升，並改寫傳統「名校履歷等於高薪」的固有規則。
據《中央日報》報道，受益晶片行業紅利，韓國相關員工斬獲巨額績效獎金，哪怕是高中學歷生產線工人，亦可獲得數億韓圜獎勵（1億韓圜為約52萬港元）。
「矽領」獲取高薪與巨額獎金，資金開始湧入樓市，在晶片企業所在的區域，樓價升幅領先，漲幅遠超首爾平均水平，當地地產界不時傳出「30多歲三星員工買下12億韓圜（約627萬港元）住宅」、「SK海力士員工簽署買逾20億韓圜（逾1046萬港元）居所的消息」。
婚戀市場「風向」也因此出現顯著轉變，婚姻介紹所Sunoo「上調」三星、SK海力士員工婚配評分，其「身價」攀升，韓媒指直逼律師、藥劑師等傳統搶手職業，相親成功率顯著提升。
但新局面也催生職場上的分化問題，就算在同一企業內，晶片部門與其他部門的薪水差距懸殊，同級不同酬的爭議正在加劇。網上有匿名貼文指出：「同一所大學、同一個實驗室畢業，還同期入職，但僅僅因為部門配這個『運氣』，年薪差距就達到數億韓圜。」
當地業內有聲音呼籲改善薪酬體系，平衡行業發展與收入公平程度。
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