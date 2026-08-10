以色列做局　「又生又死」的穆傑塔巴・哈梅內伊

撰文：辛立
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8月7日，一條爆炸性新聞：伊朗最高領袖穆傑塔巴・哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）病危送醫，生命岌岌可危。消息出自伊朗反對派媒體 IranWire，依靠的是 「接近總統府的匿名人士」 口述，隨後被《耶路撒冷郵報》《以色列時報》、以色列14 頻道全盤轉發擴散。這整條傳聞鏈條，只有反對派和以色列在不斷輸出說法，沒有中立影像、醫院記錄，更沒有官方訃告作為實錘支撐。

8月8日，伊朗媒體發布了一段關於穆傑塔巴的片段，看過去眾人圍坐授課。但這條視頻疑似是舊片來, 3月有發過一。（更多內容見：《穆傑塔巴病危傳聞再起　伊朗官方發片闢謠真偽存疑？

伊朗高層的態度也很奇怪，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）8月5日公開稱，與穆傑塔巴聯絡非常困難，但又強調對方是國家的力量源泉，自己曾經與其會面，感受到他縝密的邏輯。外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則坦言，自己並未見過穆傑塔巴，只有極少數高層有接觸機會。最高領袖辦公室5月曾經對外說明，穆傑塔巴身體狀況完全良好。高層說法之間都非常模糊，進一步放大外界的猜忌。

伊朗邁赫爾通訊社2026年8月8日稱發布一段伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的影片，指是其授課片段（影片截圖）

自今年2月28日，美以聯合空襲，伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遇襲身亡後，穆傑塔巴的傷情就一直是個謎，也從未公開露面，外界流傳的版本五花八門，有人說膝蓋受傷，大面積燒傷，也有人說他言語受損，喪失了行動能力。不論是國葬還是妻子的追悼會，都全程缺席。外界看不到他露面，聽不到他公開發聲，國家層面的指示，大多以書面文件、辦公室印章的形式對外發布。

按照伊朗的制度，最高領袖一旦離世，專家會議要立刻啟動流程遴選新領袖，憲法監護委員會介入，革命衛隊會發布殉道通告，官方主流媒體也會第一時間更新領袖相關署名內容。時至今日，上述整套流程全部沒有啟動，塔斯尼姆（Tasnim）等官媒依舊正常刊髮帶有穆傑塔巴署名的各類聲明。官方層面的動作，否定了 「已經死亡」 的說法，但又無法徹底打消 「重傷隱居」 的猜想。

2026年6月4日，伊朗已故最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，左)的X帳戶上載一張他與兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，右）的合照。（X@Khamenei_fa）

直到多家伊朗媒體8月9日報道，總統佩澤希齊揚與最高領袖穆傑塔巴會面，就伊朗經濟和軍事等問題交換了意見。關於穆傑塔巴這一輪的生死討論才落下帷幕。但相信關於他的生死討論，這不是第一次，也不會是最後一次。在美伊談判的過程中，更多是輿論戰的博弈。

綜合多方消息，貼合現實的判斷是：穆傑塔巴遇襲之後可能重傷未愈，長期深居簡出，依靠書面形式處理政務，處於一種 「看得見文件，看不見本人」 的狀態。這其實剛好符合伊朗這套體制特殊的生存邏輯：領袖未必需要時時刻刻現身，只要官方不公開否認他的存在，權力機器就可以繼續運轉。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

事實上，活着的穆傑塔巴，就是伊朗當下最珍貴的一塊政治招牌。只要這個身份還在，專家會議就不用重新啟動換屆，革命衛隊各大派系不必被迫選邊站隊，總統府可以繼續依託領袖名義，推進軍事、財政、對外對抗的全部決策。但如果有所動作，伊朗強硬派與務實派會開啟激烈權力爭奪，美以會抓住權力更迭的窗口期施加軍事與外交壓力，伊朗國內也會爆發關於世襲與共和的輿論爭論。

對德黑蘭而言，「領導人死亡」 是一顆一碰就炸的炸彈。所以伊朗選擇了一條中間路線：維持這種模糊的生存狀態。聯絡困難，但聯繫沒有徹底斷絕；零公開露面，但官方署名持續輸出；哪怕外面病危謠言漫天飛，只要伊朗官方說那個椅子上有人，那就是有人，國家機器就能繼續運轉。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

這些病危新聞大多都是以色列炒作的，目的非常簡單，就是企圖通過領袖安危製造伊朗內部的混亂，達到自己徹底清洗反以勢力的目的，借着這個謠言，攪動伊朗內部派系的猜忌。

而另一個角度看，以色列這一招也是打草驚蛇，試探伊朗高層的反應，觀察德黑蘭內部各方勢力的動向。這反而證明美以現在真的沒有辦法，找不到人了。如果穆傑塔巴上釣，出面自證，剛好落入圈套，伊朗高層內鬼很有可能一輪新的斬首行動會上。所以穆傑塔巴的隱身，躲的主要是伊朗內部的內鬼。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在德黑蘭出席會議。（Reuters）

德黑蘭正在賭：全世界願意接受 「穆傑塔巴還活着」 。還可以繼續指導伊朗與美以對抗，還可以在霍爾木茲海峽對峙。至於未來，如果穆傑塔巴確實重傷，伊朗大概率會把這層 「領袖殘影」 保留到戰爭落幕；倘若他人身無恙，只是刻意隱藏，那就是波斯政治最高段的博弈手段了：用一個人的消失，保全整個國家體制的穩定。

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