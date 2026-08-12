中美為什麼不打起來，伊朗總統為什麼提出這個問題？

目前美國和伊朗最大的難題都是如何體面結束戰爭。美國總統特朗普下台階的招數是一會大棒伺候一會尋求談判，在陰晴不定中展現不妥協的贏面。伊朗雖然公開提出讓美軍撤出中東，付出鉅額賠償等強硬無比的條件，但最大的現實障礙是如何說服國內接受談判。在這一點上，伊朗官方的做法出人意料。

8月7日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在伊朗國家電視台的直播專訪中拋出引發廣泛討論的「靈魂拷問」：「中國和美國是朋友嗎？美國最大的對手是中國，為什麼他們不打起來？」

他隨後解釋，中國正是靠專注自身建設、埋頭髮展才日益強大，伊朗完全可以借鑑這種思路，不被激進軍事情緒裹挾，通過談判爭取發展空間，在「盲目冒進」和「無條件投降」之間走出一條中間道路。「當我們能夠通過對話爭取到自己的權利時，為什麼不去這樣做呢?」

中國國家主席習近平2025年9月2日，在北京人民大會堂會見赴華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

不少人認為，當伊朗總統解釋同美國談判不是投降主義的時候，引述中國的策略，這是對中國的認同。

但這其中透露出的絕不單單是對中國的欽佩。

此前2026年4月，佩澤希齊揚出席中國向伊朗捐贈人道主義物資的交接儀式，公開點明「美國將中國視為主要對手，對伊朗施壓只是想先拿下伊朗，之後再全力對付中國」。

總統出席物資交接儀式，按理來說，感謝應該是主軸，但伊朗總統除了表達感謝，還特意點名「美國把中國視為美國的主要敵人，我們只是排在後面。」這其中的潛台詞是我們是在替你們頂雷，如果你們不想遭受下一輪美國的打擊，就應該支持我們戰鬥下去，確保我們不倒下去。

2026年6月23日，巴基斯坦總理謝裏夫（Shehbaz Sharif）在伊斯蘭堡總理府會見伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

為什麼伊朗總統在向國內解釋談判時提到美國最大的對手是中國，為什麼在接受中國捐贈時強調美國把中國視為主要敵人？

伊朗在和美國談判的時候會不會提到中國？會不會遊說美國去針對中國而不是死盯着伊朗？

中美結構性矛盾的影響正在具備全球化影響力。伊朗非常清楚，現在最能夠牽動美國的，只有中國。人們不會懷疑伊朗願意和中國維持良好關係的初衷，但也不能忽視伊朗寄希望於將美國這個禍水東引的可能。和美歐貿易戰時歐洲領導人不斷公開提醒美國最大的對手是中國一樣，伊朗何嘗不想利用中美矛盾做文章！

伊朗是上海合作組織成員國，也是金磚成員國。伊朗既認同中國，也需要中國，同時也希望利用中國和美國的對抗關係為自己脱困。這是一個複雜的關係定位。

2026年6月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）展示已簽署的美伊諒解備忘錄。（Reuters）

美伊衝突以來，中國在聯合國安理會為伊朗仗義執言，支持巴基斯坦調停美伊矛盾，但中國並沒有介入。中國同伊朗在反對美國霸權上有着廣泛的共同利益，和沙特、阿聯酋、卡塔爾等國合作也非常密切。不選邊站隊是中國外交的基本處事哲學。

中國也許並沒有改變對待伊朗等老朋友的態度。但當中國已經成為世界第二大經濟體，當美國總統特朗普多次公開說中美G2時，中國還是當年那個和伊朗等傳統老朋友合作的中國嗎？不只是美國對待中國的態度變了，美國的盟友，中國的傳統夥伴對待中國的態度也會隨時有全新的調整。

伊朗如何看待中國和美國鬥而不破的策略？不會只有欽佩效仿。正是因為中美關係的敏感性，中國才需要更加克制協助伊朗等國的衝動，也需要防備伊朗對中國的捆綁，更需要警惕一些國家依靠消費中美矛盾謀利益。