戰機編隊打頭陣　這一次中國在埃及的佈局沒有禁區

中國國家主席習近平結束上合行程之後9月1日至2日到訪埃及，這是習近平十年後再次到訪埃及。

2013年以來，中國領導人訪問中東的次數不多。習近平2016年1月訪問了沙特、埃及、伊朗，2018年7月訪問阿聯酋，2022年12月再次訪問沙特。綜合來看，除了沙特，另外一個習近平兩次到訪的中東國家就是埃及。

顏色革命之後埃及元氣大傷，人們普遍將沙特、伊朗、土耳其、以色列看作是中東操弄風雲的地區大國，認為埃及已經在經濟外交等多方面依附於沙特。但是中國領導人此次單獨訪問了埃及。

2026年9月2日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛抵達埃及開羅，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。（Reuters）

眼下正值中東局勢動盪之際。一個值得注意的細節是，中東大國中，只有伊朗既是上海合作組織成員國，也是金磚國家正式成員國。埃及是金磚國家成員國，但不是上合成員國。中國被認為是伊朗的重要支持者，但是在戰爭爆發以來的首次上合領導人峰會期間，中伊領導人之間沒有深度交流只有站着交談數分鐘。

不是伊朗，反而是埃及，獲得了中國的巨大熱情。

今年是中國和埃及建交70周年，但習近平的到訪顯然並不是只為了慶祝建交。習近平前往埃及之際，中國和埃及的之間軍事合作非常矚目。

習近平2026年9月1日出席上合組織峰會，場邊與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）簡短交談數分鐘。（伊朗總統府網站）

8月底中埃「文明之鷹-2026」聯訓拉開序幕。中國派出的陣容相當豪華：殲-16、運油-20、空警-500、運-9雷達干擾機，以及直-20等多型戰機參訓，這基本上就是一個完整的作戰體系，首次長途奔襲7,000公里，遠赴埃及與其列裝的法國「陣風」戰機聯訓。

根據埃及公布的聯訓現場畫面，中國運油-20給埃及的「陣風」戰鬥機進行了空中加油，這是公開訊息裏中國的加油機第一次給西方戰機加油。空中加油作業的前提是對戰機瞭如指掌，大量的飛行參數互相告知。埃及對中國毫無保留，這份信任意義非凡。

美國欲從中東戰略抽離，伊朗強勢崛起，以色列土耳其在敘利亞輪番擴張躍躍欲試。沙特、土耳其、巴基斯坦簽署麥加防務協議。唯獨埃及這個傳統的阿拉伯大國寂寂無名。

中國與埃及舉行的「文明之鷹-2026」空軍聯合訓練，8月23日展開首日空中訓練。（網絡照片）

埃及需要中國力量的加持來重塑大國地位，切實阻止以色列在西奈半島的擴張。有美國在，以色列就不可能受到真正的約束。呼喚埃及加入麥加防務協議的土耳其同以色列在敘利亞爭鬥不休，根本無暇顧及埃及的訴求。沙特在美伊之間左右平衡，很難拿出真章應對以色列對阿拉伯國家的踐踏。

中國支持地區國家發展睦鄰友好關係，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。不站隊不捆綁，謀劃發展，共築安全，這份與其他各方都不同的長遠眼光對埃及是有吸引力的。

2026年9月2日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛前往埃及開羅太陽宮，塞西和夫人依緹薩爾（Entissar Amer）熱情迎接。（視頻截圖）

中國如此龐大的戰機編隊願意前往埃及，中國領導人再次到訪埃及，也相當說明問題。中國做好了軍事影響力擴展到中東的準備。中東安全的新構架不是憑空出現的，是積極爭取的。如果以色列的擴張是地區安全的隱患，那麼呼應埃及，相當於震懾擴張。中國無意捲入地緣爭奪的暴風中心，但中國從來不是冷眼旁觀者。

此外，埃及扼守蘇彝士運河關鍵要道，重要性不言而喻。中國作為一個全球性的大國，確保運輸航運的安全是剛需。2026年1月巴拿馬在美國的施壓下，作廢香港長江和記實業經營近三十年的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港特許經營權，強行接管兩座港口，將其移交西方航運巨頭代運營。

美國排擠中國影響力、鞏固對關鍵國際水道實際控制的戰略圖謀一直都在。巴拿馬運河的前車之鑑還在眼前，中國不可能不早作打算。這一次和中國外交努力同行的還有中國的戰機編隊，中國早就不是以前不敢輕易亮劍的中國了。