以彼之道還施彼身　中國與美國打規則戰從稀土開始

一個月前，因協助、支持美國涉疆非法制裁，中國商務部將供應鏈監督機構「責任商業聯盟」（RBA）等6家美國實體列入反制清單，禁止境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。近日路透社援引知情人士消息稱，制裁生效後，一些中國稀土供應商已拒絕向美發貨——因為若繼續配合RBA下屬的負責任礦產倡議（RMI）供應鏈審計，將違反中方禁令。



當時有些美媒還在討論，如何避開中國的制裁；也有一些智庫學者認為，中國那次制裁的效果可能有限，理由是現在中美關係處於「戰略穩定」，不會將事情做得太絕。一個月後，中國用實際行動回答了。

值得一說的是，很多人覺得，這件事是此前中方稀土出口管制的延續。但這種說法並不準確，因為這次中方制裁的物件，並非是客戶企業，而是美國自己設計的供應鏈審查工具。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

長期以來，RBA等境外監督機構深度綁定中國外貿產業鏈，主導了電子、通信、汽車、電力設備及新能源、有色金屬等多個行業的國際供應鏈社會責任審核，多家跨國公司將其作為供應鏈准入條件。長期以來，美國利用這個工具對中國企業進行供應鏈審計，這實際上是一種長臂管轄。禁令生效後，中國企業將不再委託上述機構進行相關評估。

中國這次直接把工具沒收了，約束的是美國商務部工業與安全局。事情發展變得有些黑色幽默了：美國為鉗制中國而倚重的供應鏈審查工具，如今反成了本國企業獲取稀土的攔路石。

中國正在規範美國政府的行為，這才是這次行動的核心。中國沒有直接宣佈斷供，那確實不符合中美達成的停戰協議，但中國採取了一個聰明的做法：制裁一個美國機構，而這個機構恰好又是美國企業獲取中國稀土的必要環節。美國企業要買稀土，就必須通過RMI審計；要通過RMI審計，就得跟RBA打交道；跟RBA打交道，就違反中國禁令，一根筋、兩頭堵！

所以，可以說，這次中方跟美國打的不是貿易戰，而是規則戰，用美國人自己立起來的規則，打美國人自己設的關卡。

中美關係：美國時任總統特朗普2017年11月9日訪問中國，歡迎儀式上美國國旗飄揚。（Getty）

這次，中國的目標非常明確：利用規則，直接卡供應鏈節點。中美之間博弈的重心，已經從貿易環節轉移至規則制定環節。過去幾十年，美國憑藉全球供應鏈中的主導地位，通過各類審查標準、合規要求和認證體系，構築了一套能夠穿透國界、約束他國企業的制度性權力。中國企業長期被動適應這套規則，以獲取美國市場准入。

但如今，這套規則一旦出現有悖於中方利益的時候，可以直接將其從合法體系中剔除。規則本身沒有變，但規則的主導權和定義權，已經變了，主動權從美國手裏轉移到中國手裏。

這次中方停發稀土，在法律合規層面是早就註定的結果，中方的每一個環節都具備國內法依據，且未突破現行國際貿易框架的形式邊界，這種步步為營的操作，美國相當難受。

從更長的週期來看，稀土博弈正在重塑中美兩國對「安全」與「依賴」的認知。對我們而言，這是一次寶貴的經驗，將稀土資源優勢轉化為規則約束力，需要的不僅是儲量和技術，更需要對國際規則的精熟掌握。兩者結合，才構成這場博弈中真正的護城河。

同樣的打法完全可以被複製到其他關鍵領域，中國要不要這麼做，就要看美方下一步的反應節奏和力度。

稀土博弈或正在重塑中美兩國對「安全」與「依賴」的認知。(資料圖片)

不管美國如何掙扎，也不管最後博弈的結果如何，中美之間遊戲規則已經變了，美國能做的只有一件事：趁早適應。

這次封殺，對美國的稀土產業鏈，是一次雪上加霜。有消息人士透露，部分美國公司等待稀土許可審核已經超過半年。而美國自身的稀土產業卻始終是「扶不起的阿斗」，幾年下來了，迄今為止依舊看不到替代的希望，只能說，美國產業空心化了幾十年，冰島三尺費一日之寒。

這次中方給了美國出了一個巨大的難題：一開始的時候，中國只是將美國唯一運營的稀土礦芒廷帕斯礦，以及重金打造的稀土企業USA Rare Earth列入制裁名單，美國無法繼續借中國的稀土產能進行初加工，也無法從中國獲得中間產品。如今，RBA又被制裁，常規的供應鏈審計環節都走不通了。美國企業只剩下第三國轉口這一條路，但中方對美稀土制裁又有穿透性管轄的內容，任何協力廠商向美方被制裁企業轉售，都會遭到中方反制。

特朗普必然著急。中期選舉已經進入預熱階段，被認為是「風向標」的幾個地方選舉結果，對特朗普和共和黨都很不友好，如果關鍵礦產除了問題，影響到了經濟，後果當然很嚴重。特朗普也很想把訪華，以及可能的9月會晤、11月會晤，包裝成外交成績，但倘若「稀土斷供」，他再怎麼解釋也沒有用。