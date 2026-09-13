幾乎引起整個中東世界不滿　阿聯酋正在玩「危險的遊戲」？

看到一位外國網友的感慨，堪稱經典：這個國家，干預了索馬利亞，現在索馬利亞分裂了。干預了也門，也門分裂了。干預了利比亞，利比亞分裂了。干預了蘇丹，蘇丹幾乎就要分裂了。一週前干預了尼日爾的政變，政變失敗了，兩國關係中斷了。現在又在阿爾及利亞煽動動亂，今天兩國關係徹底中斷了。



兄弟們，請你們……誰能解釋一下：這個國家到底想要什麼？它的議程又是什麼？天哪，我們都困惑了！這個國家，你知道是哪一個嗎？不是美國，不是以色列，而是阿聯酋。

當然，上面的這段話，未必都對。但整個中東，對阿聯酋很不滿，卻是不爭的事實。9月10日，阿爾及利亞外交部一紙聲明：即日起，與阿聯酋斷絕所有外交關係，阿聯酋駐阿聯酋被要求在48小時內離境。阿爾及利亞宣稱，先前已「盡一切努力」維護雙邊關係。

Algerian President Abdelmadjid Tebboune delivers a speech during a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) in Saint Petersburg, Russia, June 16, 2023. (REUTERS)

翻譯一下：忍了很久了，實在已經忍無可忍。冰凍三尺，非一日之寒。斷交的聲明只有一紙，背後的裂痕卻早已深可見骨。

阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）此前在電視採訪中說了一句狠話：「他們腳踩到哪裹，哪裹就流血。」

這不是第一個跟阿聯酋翻臉的阿拉伯國家，但很可能是最決絕的一個。在阿拉伯世界，沙特阿拉伯是毫無爭議的老大，阿聯酋可以說是海灣老二，但老大與老二，也已漸行漸遠。5月1日，阿聯酋正式退出OPEC及「OPEC+」機制，終結了近六十年的成員國身分。

OPEC，誰是領頭羊？沙特！阿聯酋退群，等於當着全世界的面，對沙特阿拉伯的一次公開打臉。《紐約時報》評論稱，這項決定表明阿聯酋，「對長期以來被視為沙特阿拉伯主導的體系發出了更深的拒絕」。

表面理由，是石油配額不合理。但實際，阿聯酋越來越不滿沙特阿拉伯的領導。利益的分歧尚可討價還價，地位的較量卻往往你死我活。於是，索性徹底翻臉：我不陪你們玩了。

2026年4月28日，在海灣合作委員會（GCC）特別會議召開前夕，沙特外交大臣費薩爾會見了阿聯酋副總理兼外交大臣阿卜杜拉。這是自兩個月前海灣國家成為伊朗戰爭前線以來，海灣領導人首次進行面對面會談。

兩兄弟翻臉，多少還跟也門局勢有關。2015年沙國牽頭組成多國聯軍，介入也門內戰，阿聯酋一度是沙特阿拉伯最緊密的搭檔。但打着打着，兩國打出了兩套算盤。

沙特阿拉伯要維護也門統一政府，阿聯酋卻悄悄扶植起「南方過渡委員會」──一個公開尋求恢復也門南北分裂前邊界、要在南部建立「南阿拉伯國」的武裝力量。

這不是分歧，更像是公開拆台。兩國的分裂，更促使胡塞武裝坐收漁利。最近，也門局勢突變，胡塞節節勝利，局勢摧枯拉朽，多少就與沙特阿拉伯和阿聯酋分裂有關。

但最讓阿拉伯世界寒心的，是另一件事。2020年，阿聯酋簽署《亞伯拉罕協議》，成為最早與以色列實現關係正常化的海灣阿拉伯國家。要知道，美國逼迫很多穆斯林國家簽署，巴基斯坦斷然拒絕，沙特阿拉伯保持沉默，只有阿聯酋，立刻獻上投名狀。而且，作為一個海灣阿拉伯國家，阿聯酋與以色列越走越近。

圖為9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

根據美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）的披露，以色列已向阿聯酋部署「鐵穹」防空系統，並派駐操作人員負責運維。這是以色列軍方首次公開證實進駐阿聯酋。

而最近披露的一件事，更讓人感慨。以色列《國土報》披露，在哈馬斯2023年10月7日襲擊發生前約十天，阿聯酋總統親自給以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打了電話，警告哈馬斯即將發動大規模襲擊。

但可惜，這通警告沒有得到以色列的重視。十天之後，哈馬斯發動進攻，中東陷入血雨腥風。真假不知道，反正以色列政府是各種否認。但如果屬實，關鍵時候向以色列遞送這種情報，更可見阿聯酋與以色列的密切關係。

國與國之間，遞出去的每一份投名狀，暗中都標好了價格。這還沒完，蘇丹內戰，阿聯酋也深度捲入。根據蘇丹的說法，阿聯酋出錢出武器，扶持反對派「快速支援部隊」，才導致了蘇丹內戰沒完沒了。

去年5月，蘇丹與「侵略者」阿聯酋斷交。阿爾及利亞與阿聯酋斷交，具體原因不大清楚，但不外乎阿爾及利亞一直的指控，阿聯酋介入阿爾及利亞內政，扶持反對派，陰謀搞叛亂。

阿聯酋由七個酋長國組成，其中杜拜是旅遊熱點，處處可見各有特色的高樓大廈，圖為杜拜著名的帆船酒店（Burj al-Arab hotel ）。（Getty Images）

為什麼哪裡都有阿聯酋？阿聯酋覺得自己很富很強大。怎麼個富法？別的不說，看看杜拜，大家就知道了。從面積看，阿聯酋不大，8萬多平方公里，跟我們重慶市差不多；人口也不多，1000多萬，其中88%是外國人。

但阿聯酋有的是石油，石油帶來超級財富，在海灣國家中，阿聯酋的GDP僅次於沙特，排第二。既富又強，那自然就想做一些事情，展現自己的區域影響力和領導力。所以，很多時候，沙特阿拉伯等國朝左，阿聯酋朝右，你們這些國家跟沙特阿拉伯走，那對不起，我就支持反對派。

反正，有的是錢。厄立特里亞新聞部長曾控訴，阿聯酋插手多個非洲國家事務，在於其「控制整個地區的不當野心」。

哦，還有一件事，值得單獨說。今年美以伊戰爭，伊朗展開猛烈報復，哪個國家伊朗最痛恨？表面是美國和以色列，但實際上，伊朗向阿聯酋發射了約550枚彈道飛彈和巡航飛彈、進行了超過2200架無人機的攻擊。

這比伊朗襲擊以色列的還多。這中間，第一個原因，阿聯酋與伊朗比較近，伊朗報復方便。但海灣國家與伊朗都很近，為什麼偏偏阿聯酋，這就牽涉到第二個原因。伊朗對阿聯酋恨之入骨。因為沙特阿拉伯、科威特等國，至少明面上，還極力敦促美國不要攻打伊朗；但按照伊朗媒體的披露，阿聯酋則竭力鼓吹打擊伊朗，甚至對美以暫停打擊感到失望。

再加上跟以色列越走越近，甚至接納以色列士兵，伊朗能不憤怒嗎？最後，怎麼看？中東局勢真是眼花撩亂，還是粗淺三點吧。

第一，中東格局正在深刻裂變。戰亂不斷，豪強崛起。伊朗這條線，美以伊戰爭爆發，伊朗展開猛烈反擊，霍爾木茲海峽被封鎖。伊朗付出了巨大代價，但也成為無可爭議的區域強國。

資料照片：2026年5月17日，在伊朗德黑蘭，人們駕車經過一塊反美廣告牌，廣告看板上描繪了美國總統特朗普和霍爾木茲海峽。（Reuters）

以色列這條線，內塔尼亞胡殺紅了眼，從加沙打到黎巴嫩又打到伊朗，打遍中東無敵手，現在毫無疑問是以色列最強悍的時候。多個國家，內戰連綿，利比亞、黎巴嫩、敘利亞、蘇丹…最近也門更是熱點，與伊朗結盟的胡塞武裝摧枯拉朽，拿下多個關鍵城市，更牢牢掌控了紅海要道。多條線交織在一起，構成了一幅中東舊秩序瓦解、新秩序尚未成型的圖像。

第二，阿聯酋正在玩危險的遊戲。阿拉伯國家都喜歡稱呼為兄弟。但兄弟鬩牆，卻是中東最常見的風景。身為海灣老二，阿聯酋的選擇是：退出OPEC，與沙特分道揚鑣；介入多國事務，展現影響力也被抨擊多管閒事。

但不得不說，阿聯酋正在進行一個危險的遊戲。尤其是簽署《亞伯拉罕協議》，與以色列越走越近，更被阿拉伯世界視為背叛，巴勒斯坦解放事業的背叛。阿聯酋自然有阿聯酋的理由，但中東這個地方，有些帳不是用GDP算的。

必須要說的一點，不管是阿聯酋、沙特阿拉伯、阿爾及利亞，都跟中國關係不錯。他們的矛盾，與我們沒一毛錢關係。

第三，每個國家其實都在豪賭。阿聯酋的選擇，只是中東大動盪的縮影。美伊的戰事持續，蘇丹的平民在逃離，加沙的廢墟還沒清理乾淨，也門戰火又熊熊燃燒。

我們也看到，敘利亞變天後，新政權迅速與美國交好，土耳其則與以色列翻臉，阿聯酋成了中東的異類，快把兄弟們得罪光了。

舊秩序正在崩塌，新秩序還沒成型。在這個真空期，每個國家都在賭，賭自己能成為新秩序的贏家。

但在中東這片土地，不得不說，光有雄心壯志是不夠的，你可以是最聰明的那個，但不能是最孤獨的那個。阿聯酋的野心和命運，或許就是中東未來的某種預演。

未來會怎樣，我也不知道。但中東的歷史，已經反覆證明了至少一件事：那些試圖用金錢和大砲重塑秩序的國家，最終都被秩序重塑了。

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