美東時間9月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在Truth Social平台發文稱，人工智能需要的唯一護欄就是一個強大且高智商的總統，美國恰恰就有這樣一位總統，而且綽綽有餘。



且不說特朗普是否真的強大且高智商，將自己稱為一個國家的人工智能安全需要的唯一護欄，足可見他的智商捉襟見肘。因為，國家人工智能安全絕不應該押注於個人，而應該訴諸於制度，這是國家治理的基本邏輯。特朗普逞個人英雄主義，反倒暴露愚蠢至極。

特朗普連發多條帖文，稱特朗普政府已經阻止了人工智能領域的一些「人物」做壞事，比如Anthropic的阿莫代伊（Dario Amodei），他正在假裝成「完美小天使」。美國現在存在一種針對人工智能和數據中心的病態陰謀論，唯一對此感到高興的是中國。誰贏得了人工智能，就贏得了未來。美國目前領先於中國，而且將繼續保持領先。陰謀論者、叛國分子、叛徒以及泄密者，你們都給我小心點！

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳9月14日（周一）在美國洛杉磯出席All-in Summit論壇大會，在台上與主持人對談到一半時，突然接到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）來電。黃仁勳隨後將手機對準麥克風開啟擴音，讓全場觀眾共同聽取雙方談話。（影片截圖）

特朗普的貼文極為密集，主要觀點就一個：反對美國科技公司提出要求對人工智能加大監管力度。

將AI失控、毀滅人類等安全擔憂斥為「騙局」，將呼籲加強AI監管的聲音定性為「令人作嘔的陰謀」，將特朗普和行業人物的主張不一歸結為對中國有利，並影射一些人是陰謀論者、叛國分子、叛徒以及泄密者。這就是「天下第一大聰明」特朗普做的事。

公開言論是為了捍衛立場，而不是抒情的。特朗普在捍衛自己立場時，直接捧高自己拉踩對方，將美國國家內部的關於人工智能發展監管的話題，上升到了中美競爭以及誰輸誰贏的高度，上升到了叛國的高度。

2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）結束訪問愛爾蘭後，乘坐「空軍一號」返美途中向媒體發表講話。 （Reuters）

不得不服特朗普是鬥爭的一把好手。懂得如何上綱上線污名化對方。

美國人工智能的發展存在巨大的泡沫，美國「科技七巨頭」總市值超23萬億美元，佔美國股市總市值比例達36%，美國股市市值佔GDP比例達233%，處於「玩火區域」。一旦安全監管成為人工智能發展的主流，泡沫破裂帶來的市場震盪將是災難性的。這是特朗普不願意停下來正視問題的原因。

特朗普面臨11月的中期選舉，當然希望AI領域以持續積極發展的姿態來提振民眾信心。

中國工信部發布風險提示，指美國人工智能（AI）企業Anthropic旗下模型Claude Code存在安全後門隱患。（CNMO科技）

但人工智能的高速發展是需要有與之匹配的安全監管方案的。任何事情都有自身的發展規律，不以特朗普的選舉季節為轉移。

Anthropic CEO阿莫代伊此前發表的一篇3800字長文，呼籲業界放慢前沿模型的開發速度。OpenAI的奧特曼（Sam Altman）和SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）都公開附議。微軟AI研究團隊日前發布了15,000字的安全綱領，為前沿模型開發劃定明確邊界。這說明不能無動於衷是行業的共識。

事實上白宮的內部對於人工智能的安全監管立場也是並不一。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等人支持更強保護，科技顧問Michael Kratsios和前AI沙皇David Sacks則認為監管會扼殺創新。副總統萬斯（J.D. Vance）對科技公司主動求監管表示警惕，稱其像「特洛伊木馬」；而共和黨籍眾議院議長Mike Johnson卻公開表態支持設置「護欄」，與特朗普形成直接對立。

2026年9月9日，人工智能巨頭Anthropic公司旗下的三位研究人員警告，開發AI的業界人士真心相信人工智能可在2030年前毀滅人類，其中一位研究人員考克森（Jacob Coxon）已辭職以示抗議。圖為Anthropic前研究員考克森（右）。（Reuters，X@hilbertspaess）

特朗普如此將矛頭直指這些科技領袖，甚至點名抨擊阿莫代伊「現在正裝出一副乖乖小天使的模樣」。這是動用公權力進行立場辯論，特朗普的所作所為才是真正的美國式獨裁。

2026年3月美國《國家人工智能政策框架》提出面向國會的立法建議，明確反對新設專門聯邦AI監管機構。白宮9月4日簽署的AI行政令明確排除了對AI模型開發的強制性許可或預審要求，基本採取不干預態度。特朗普團隊認為企業可以自行決定開發節奏，無需外部監管。但行業巨頭的接連發聲暴露了行業內部安全文化與商業利益之間的深層張力。

解決發展中的問題，本是發展可持續的前提。特朗普如此強硬反對行業領袖提出的意見，是將個人的政治利益凌駕於行業之上，凌駕於國家之上，是完全不負責任的做法。這才是美國的悲哀。