「共同應對美國」，伊朗外長大概永遠等不到王毅這樣說

中國外長王毅9月16日在北京會見了到訪的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。

中國官方通稿中說阿拉格齊通報了中東海灣地區最新形勢及伊方下步考慮。今年5月阿拉格齊在美伊衝突後首次訪華，當時中國官方通稿也有一句類似的話「阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮」。今年6月阿拉格齊同王毅通電話，通報了伊朗和美國達成第一階段諒解備忘錄有關情況。

從5月通報伊美談判，到6月通報伊美簽署諒解備忘錄，再到9月通報海灣地區最新形勢和下一步考慮，伊朗和中國的溝通模式是主動通報。每一次通報背後都是局勢進入了新的轉折。此次伊朗外長訪華不排除是伊朗即將有大動作，因此提前來和中國通氣。

中國外長王毅9月16日在北京會見了到訪的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。（中國外交部官方網站）

緊緊同中國捆綁，這是伊朗正在做的事情。但從中國外長王毅對阿拉格齊說的話，人們能夠發現，中國的分寸感拿捏很到位。

王毅開篇講了四句話，第一句是當前中東形勢持續動盪，嚴重影響國際和平與發展。第二句是中國作為安理會常任理事國，願意為解決國際爭端發揮建設性作用。第三句是中伊兩國是全面戰略伙伴，中國也願同伊朗加強對話合作，維護好伊朗的正當權益。第四句是美伊戰事繼續延宕不符合當事方和國際社會共同利益。

王毅的潛台詞是，中國之所以和伊朗交流美伊戰爭，是因為中國是負責任的大國，是因為中國和伊朗的全面戰略伙伴，是因為地區局勢動盪影響和平發展，不符合當事方和國際共同利益。

2026年9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），在吉爾吉斯首都比什凱克舉辦的上海合作組織峰會期間進行會晤。普京表示，「俄羅斯與伊朗人民團結一致，共同對抗美國和以色列。」（伊朗總統府）

簡而言之，中國是大國不能不管，中國是伊朗的朋友不能不管，美伊之間的衝突影響了國際共同利益，不能不管。王毅的前四句話直接點明瞭中國在美伊戰爭上行動的出發點，暗示中國沒有私利。

解釋完中國行動的出發點和落腳點。王毅接下來用鼓勵、支持、敦促、不希望、呼籲等詞語漸次鋪陳了中國的主張。

我們鼓勵伊朗和美國保持理性和剋制，儘快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。

我們支持伊朗同海灣國家開展對話，尊重彼此領土主權和國家安全，以建設性方式維護地區共同利益。

我們敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。

我們不希望地區緊張向也門和紅海方向進一步外溢。

呼籲各方停止使局勢進一步複雜化，通過對話談判解決問題。

對美伊重回談判的態度是鼓勵，對伊朗同海灣國家對話的態度是支持，對霍爾木茲海峽仍被封態度是敦促各方採取措施，對也門胡塞武裝近日掌控沿海重鎮控制曼德海峽的態度是不希望緊張外溢。

中國鼓勵的是談判，支持的是對華，不希望衝突外溢。這些主張沒任何可挑剔的地方，能夠拿到明面上談的東西，中國講得滴水不漏。不是眼看伊朗讓美國無可奈何就支持伊朗繼續對美國追擊，也不是看到伊朗頂住美國壓力的同時還能夠支持胡塞打沙特就選擇力挺伊朗，順便收割成果。

中國無意在美國和伊朗之間戰隊，也沒在伊朗和海灣國家之間選邊。

2026年9月2日上午，中國國家主席習近平與埃及總統塞西在埃及開羅太陽宮舉行會談，就促進中東地區共同安全提出4點倡議，從激發內生動力、推進綜合治理、築牢發展根基、增強國際協同4個維度支持地區國家探討構建中東安全新架構。（新華社）

王毅接下來提到的中國方案是中國國家主席習近平前不久訪問埃及時就中東地區共同安全提出的四點倡議。是倡議，不是要求，中國在等認同倡議的國家主動呼應倡議，而不是要求地區國家按照自己的觀點去做。中國沒有越位，也沒有缺位。

不就事論事談對錯，不選邊站隊定是非，中國給出的方案是支持地區國家秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，構建中東安全新架構。簡而言之，安全問題的根源是安全觀念出了問題，地區安全結構的搭建有問題。要解決問題就應該從根上入手。

中國關心的是一勞永逸解決問題，而不是這一局的勝負誰輸誰贏。

前不久的上合領導人峰會期間，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同時俄羅斯總統普京會晤，當時普京說 「俄羅斯與伊朗人民團結一致，共同對抗美國和以色列」 。伊朗外長在中國大概永遠也聽不到類似於中國和伊朗共同應對美國這樣的話。這就是中國和其他大國的區別。