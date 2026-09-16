美加息機率增至逾92%　大行轉軚料今年加兩次　港P或跟加0.125厘

聯儲局將於今天(9月16日)議息，市場估計美息上調0.25厘的機會高達九成，對未來利率上升的預期也升溫。多家大行改變聯儲局本周不加息的預期，其中滙豐預期今年將加息兩次。港息方面，最優惠利率（P）自去年10月底減息以來維持至今，滙豐等三大行目前為5厘，分析預計此次將跟隨美息上調0.125厘，料暫對樓按市場未有太大影響。



聯儲局將於今天(9月16日)議息，市場估計美息上調0.25厘的機會高達九成，對未來利率上升的預期也升溫。多家大行改變聯儲局本周不加息的預期。（Reuters）

料港P息此次將跟隨美息下調0.125厘

據芝加哥商品交易所FedWatch數據顯示，本月聯儲局上調聯邦基金利率0.25厘的機會高達92.4%，令聯邦基金利率目標區間升至介乎3.75至4厘。而12月再加息25基點的機率已接近一半。滙豐最新預計，聯儲局將在9月和12月分別加息0.25厘，一改此前利率保持不變的看法，但鑑於美國經濟增長勢頭強勁，預計今年加息後，不會迅速轉向減息。

同時，原來預期聯儲局按兵不動的摩根士丹利，也已調整了預測，轉而認為9月和12月分別加息0.25厘。該行更認為，聯儲局一旦行動，很少只會動一次，暗示加息周期或已悄然展開。另外，美銀表示，加息周期可能最終止於5.2厘，要達到這個水平，聯儲局本月會議公布的點陣圖必須更偏鷹派，即官員預測累計加息75個點子或更多。另外，摩根大通和瑞銀估計，今年內至少加息兩次。

曹德明表示，即使聯儲局於本周提早啟動加息，但估計只是防禦性質，本港銀行或只會輕微上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘，料對樓按市場未有太大影響。（鄭子峰攝）

滙豐大摩原料美息不變 轉胎料年內加息兩次

港息方面，滙豐、恒生、中銀所用的「細P」為5厘，該等水平自去年10月底減息以來維持至今，渣打在內多間銀行使用的「大P」現為5.25厘。P息上一次加息周期是2022年9月開始，周期至2023年7月底結束，該周期合共加息87.5基點。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，8月份美國核心CPI按月增0.3％，高於市場預期，加上非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期，使市場預期本周美聯儲加息聲音顯著增加。即使聯儲局於本周提早啟動加息，但估計只是防禦性質，本港銀行未必即時跟隨，或只會輕微上調最優惠利率（P），幅度約0.125厘，料對樓按市場未有太大影響。

與樓按相關的1個月港元拆息昨日連升三日至2.9厘，為6月尾以來最高。曹德明表示，若果美國年內加息，港元拆息將挑戰三厘以上水平，普遍新造H按實際息率亦將維持於封頂位。而目前僅有一家大型銀行續推定息按揭計劃至今年年底，息率雖由2.73厘上調至2.93厘，但仍較現時H按封頂位低32點子。