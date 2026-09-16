聯儲局利率決策倒數！摩根大通解析5大情境　2種情況可能性較低

美國聯儲局（Fed）主席沃什（Kevin Warsh）上任後，始終避免對基準利率未來走向提供任何指引。但外媒指出，面對通脹持續居高不下、油價突破每桶100美元，加上沃什本人一再強調維持物價穩定、重視金融市場價格訊號，聯儲局下一步升息似乎已幾乎沒有懸念。摩根大通（JPMorgan Chase）全球利率策略主管巴里（Jay Barry）也在最新報告中，分析本周聯儲局利率決策可能出現的5大情境。



聯儲局將於17日凌晨2點公布利率決策。市場目前普遍押注，聯儲局決策官員將把聯邦資金利率目標區間調升1碼，至3.75%至4.00%，且未來仍可能進一步升息。對此，摩根大通全球利率策略主管巴里在最新研究報告中，列出聯儲局本周利率決策可能出現的5大情境。

美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）（Reuters）

情境一：不升息

摩根大通團隊認為，這種情況發生的可能性極低，因為維持利率不變恐損害聯儲局的公信力，也會讓7月已被市場視為偏鷹派的政策反應顯得力道不足。若聯儲局意外按兵不動，摩根大通預估，1年後起算的1年期隔夜指數交換利率（1y1y OIS）可能下滑25個基點。

這項指標反映市場對Fed最終政策立場的預期。考量近幾個月美債殖利率對貨幣政策預期相當敏感，美國2年期公債殖利率可能因此下跌約20個基點。

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情境二：升息1碼，但不提供前瞻指引

在這種情況下，聯邦公開市場委員會（FOMC）為因應高於目標的通脹，宣布升息1碼，但沃什仍不願透露後續政策方向。由於未來政策路徑依然充滿不確定性，短期利率可能因此小幅走低。

情境三：升息，並暗示退出2025年的寬鬆政策

摩根大通認為，鑑於沃什認為勞動市場已處於充分就業狀態，他可能暗示，原先預計2025年為「風險管理」而進行、累計75個基點的降息已無必要。在這種情況下，短期利率市場可能一度反映聯儲局將累計收緊75個基點的預期。

情境四：升息，同時上調中性利率

在這種情況下，沃什可能承認，目前貨幣政策的緊縮程度仍然不足。同時也可能認為，大規模人工智能（AI）投資有望推升生產力，進而提高美國經濟的趨勢成長率以及中性政策利率。

大規模人工智能（AI）投資有望推升生產力（Unsplash@Steve Johnson）

市場似乎已在一定程度上反映這種可能性。目前1年後起算的1年期OIS利率已回升至接近本輪循環高點，長天期遠期利率更突破2023年的高點，顯示投資人預期利率可能在更長時間內維持高檔。

這可能反映美國經濟正在發生結構性轉變。由於市場對中性利率的看法通常會隨時間逐步調整，摩根大通認為，在這種情境下，短期利率不至於出現劇烈波動，但長天期遠期利率仍有進一步上升空間。

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情境五：升息並誓言強力打擊通脹

借用摩根大通董事總經理兼首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）以《新約》和《舊約》所作的比喻，此情境代表聯儲局的政策作風將從相對寬容，轉為更嚴厲、傳統，決心迅速將通脹壓回目標水準，同時容許市場反映更高的終端利率。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

不過，摩根大通認為，在這種情況下，長天期遠期OIS利率反而可能下跌，因為市場將解讀為聯儲局願意犧牲經濟成長及勞動市場，以換取物價穩定。

整體而言，與過去的前瞻預測不同，巴里和團隊這次並未針對5種情境分別給出具體發生機率。不過團隊指出，相較於其他3種情境，「不升息」以及「強力打擊通脹」兩種極端情境的可能性相對較低。整體而言，這樣的結果可能有助於美國2年期公債殖利率維持相對穩定。

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