為何特朗普如此討好習近平？

本年以來第二次中美元首峰會即將在美國東岸時間9月24日召開。對於這一次習近平的國事訪問，特朗普（Donald Trump）可算是給足面子，首先押後了用來恢復此前被最高法院推翻的對華關稅的新一輪7.5％關稅，到23日還與極少出席官式活動的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）專程親身到馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接習近平、彭麗媛夫婦－－是為1962年以來也沒有過的外國元首待遇。

24日早上，特朗普和梅拉尼婭也會在白宮為習近平和彭麗媛舉行歡迎儀式。一番周章之後，習、特二人才會正式展開元首會面，其後還會在白宮共晉晚宴。

習近平在5月特朗普訪華時也跟後者同遊天壇、中南海，給足了特朗普面子。這一次，習近平也是專程到美國跟特朗普見面，「路過」聯合國大會正在召開的紐約而不往，只派國家副主席韓正代表中國出席。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty）

紐約上演的是有上千場外交會議的國際聚會，華府上演的則是「G2」峰會。兩者形成了意重深長的對比。

特朗普為何會以如此超高規格、隆重其事的招待習近平？

特朗普可能不是一個精明的地緣政治戰略家，但已經有了五六年白宮執政經歷的他，在日常各項事務中，不可能不理解到，如果中美競爭是一場牌局的話，他手上的好牌愈來愈少，反而習近平手上的牌卻愈來愈好。

特朗普如今幾乎每一個麻煩議題，背後都需要中國的幫忙和配合。

在11月3日中期選舉迫近之際，民主黨在國會選舉整體綜合民調上大幅領先共和黨8.5個百分點，幾乎是兩黨分裂的美國政治中難以想像的差距。當中一大原因，就是物價－－特別是美國駕駛者和農夫們每日關注的汽油和柴油價格。

民主黨在國會選舉整體綜合民調上大幅領先共和黨8.5個百分點。（RealClearPolitics）

物價問題，固然是特朗普透過關稅戰和伊朗戰爭一手造成的，但大錯已經鑄成，只能想辦法修補。如今面臨選舉，特朗普已公開支持禁止美國柴油出口，一改過去大半年來的政策主張。

中國在伊朗戰爭爆發之後大減原油進口，可算是為國際油價設定好「天花板上限」。

最近上海原油期貨價格一度升穿高位，而且與布蘭特原油價貨價格一度出現大約20美元的溢價。在伊朗戰爭近來從霍爾木茲海峽擴大到紅海曼德海峽之後，各界都在觀望中國會否繼續增加石油進口。若然如此，油價在美國中期選舉之前再創高位，可算是意料中事。

在影響美國選情的油價問題上，特朗普發現手中拿着好牌的是習近平。

2026年9月23日，中國國家主席習近平（右二）抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）罕有地親自到安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）機場迎接習近平夫婦。白宮其後發布特朗普接機的精華影片，可以看見他與習近平親切交流。（X@WhiteHouse）

對於持續未止的伊朗戰爭，特朗普早已進入了「認命」狀態，表明戰爭要到中期選舉之後才會結束。箇中邏輯是，伊朗硬撐美國港口封鎖，就是要用戰爭延續本身同油價等問題來給特朗普製造政治壓力，如果過了中期選舉，無論結果如何，伊朗也將失去以美國國內政治情勢施壓特朗普這一張牌－－於是，特朗普就認為只要他熬過中期選舉，首先讓步尋求結束戰爭的將會是伊朗。

當然，2月底開戰以來，特朗普每一個對伊朗行動的預測最後都大錯收場。他絕不能100％寄望伊朗會在中期選舉結束後馬上退讓。

在伊朗問題上，特朗普很難不認識到手上拿着好牌的又是習近平。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤什基安在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

在習近平展開對美國事訪問之際，《華爾街日報》就詳細報道了中國本年以來向伊朗輸出1,300批次的軍民兩用商品的情況，當中包括可以用於無人機和導彈的零部件和化學品。而且，中國的相關出口由伊朗馬漢航空以空運進行，不必經過麻煩的陸上運輸，也無懼美國對於伊朗港口的海上封鎖。

若然報道屬實，伊朗如今依然有能力攻擊霍爾木茲海峽船隻和美軍基地的背後，一定程度上就有了來自中國的物質支持。

萬一中期選舉後伊朗堅持不讓，求援於中國幾乎是特朗普唯一明確可見的出路。（當然，如果特朗普要中國出手施壓伊朗，中國的要求可能就是坊間又在熱烈討論的「台灣換伊朗」。）

在去年的中美關稅戰期間，特朗普「發現」了中國的稀土牌，而且美國的關稅牌、民航飛機零件牌和晶片牌，都比不上中國的一張稀土牌。一年以來，特朗普又再發現，原來中國穩穩拿在手上的並不只是一張稀土牌。

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（Reuters）

特朗普手上當然也有一張台灣牌。但是，5月訪華以來，國會已經同意的對台軍售一直留中不發，這個事實本身已經顯示出這一張台灣牌之弱。由於要等今次習近平訪美，又要照顧到11月特朗普藉深圳APEC峰會訪華、12月習近平出席邁亞密G20峰會再訪美國，在這一段時間內，為了避免得罪中國，特朗普的這一張台灣牌只能持續收藏。

上次訪華之後，特朗普曾稱這一張台灣牌是很好的談判籌碼。問題是，這張台灣牌的唯一有用之處，是美國「棄牌」用來同中國作條件交易，而不是「出牌」。

除非特朗普願意明確無誤的「棄牌」，否則這張牌也是得物無所用。

在形式大於實際的AI合作之外，中美之間幾乎唯一有可能藉這次習近平訪美實際推進的議題就是貿易。中國可能繼續多買美國大豆、飛機、牛肉之類；中美之間有可能互相減除一些非戰略性商品的關稅；特朗普也許希望中國企業能夠來到美國投資。

9月23日，貝森特再同何立峰會面。（X@SecScottBessent）

可是，在習近平抵達美國之際，美國財長貝森特（Scott Bessent）宣布中美去年11月落實的一年關稅休戰，並沒有得到長期延續，只把原本11月10日的限期押後兩個月。貝森特更向霍士新聞表示，「我不認為一個更好的協議能夠達成。」這似乎預示着，中國在可談的貿易問題上，也沒有給美國太多的讓步。

在各個方面都被中國牽制着的是美國，美國也沒有什麼手牌可以反牽制中國。作為一個生意人，特朗普只能透過成本低廉的外交排場來討好習近平，以期「情緒價值」可以換來談判桌上的一些實際好處。