「習特會」達成的最關鍵共識……在於日本？

習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問結束後，中方官媒發布消息，公布了中美達成的八點共識成果，包括：

一、雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

二、雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。

三、兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。

四、兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。

五、兩國元首認可中美經貿磋商機制積極作用和雙方經貿團隊磋商成果，包括建立並推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排，延期吉隆坡經貿磋商成果等，並指示予以落實。

六、中美禁毒執法部門合作取得可視化成果。近期，雙方密切合作，聯合破獲多起涉新精神活性物質及前體化學品案件，在兩國抓獲數十名相關犯罪嫌疑人。

七、雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。

八、美方歡迎中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對大熊貓抵美。

此外，中美兩軍還同意儘快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。

習近平訪美：2026年9月24日，特朗普在歡迎儀式上發言，習近平在席上鼓掌（Reuters）

另外根據美方發布的消息，習特會期間，特朗普還敦促中國提高精煉石油產品的生產以穩定全球供應，中國將於2027年和2028年分別從美國進口至少1000萬噸煤炭，俄羅斯與朝鮮議題，以及特朗普倡導美國、俄羅斯和中國開展雙邊軍控談判等。

這些議題分佈在中美外交領域的方方面面，每一個議題都不能說不重要。但相對於雙方轟轟烈烈的會晤場面，這些成果又確實有些「雷聲大雨點小」。其中不少內容只是對5月會晤共識的重申。比如雙方同意構建「中美建設性戰略穩定關係」，兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費，以及建立並推進貿易理事會機制等。倒是雙方憶及「二戰盟友」、並肩作戰贏得戰爭勝利的共識這個相對比較抽象的共識，特別引人關注。某種程度上，甚至可以說是這次會晤達成的最關鍵共識。

對中美關係具有關鍵意義

為什麼這次會晤重提二戰中美盟友歷史具有如此關鍵的意義？

因為這段歷史為中美構建 「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」提供了擁有共同價值根基的歷史參照，錨定了中美兩國相處的底線。當下不少輿論簡單將中美關係定性為 「天生敵對」，而重温這段歷史正是提醒世人，中美曾是生死與共的反法西斯盟友，兩國並非天然對手。當面臨共同的重大安全威脅時，雙方完全可以攜手協作、共克強敵。

2018年6月5日，美國駐華大使特里·布蘭斯塔德參觀飛虎隊紀念館。當日，抵達雲南進行訪問的美國駐華大使特里·布蘭斯塔德，來到位於昆明市的昆明飛虎隊紀念館參觀，重温中美並肩作戰的歷史友誼。（資料圖片）

大國談判極易陷入純粹的利益博弈，猜忌會不斷放大分歧。共同回望這段歷史記憶，能夠搭建對話的共情基礎，跳出零和博弈思維，緩和對立氛圍。事實上，在中美尚是「戰略合作伙伴」時期，這樣的共同歷史回憶就構成了雙邊關係的積極內涵，成為構建兩國關係的歷史基礎之一。如今雙方再提歷史，對內可以向兩國民眾傳遞訊息，中美之間除競爭之外，亦有合作的歷史積澱，防止民間認知滑向全面對立；對亞太地區其他國家而言，這也是清晰信號，表明兩大國願意立足二戰戰後秩序處理地區事務，維護區域和平穩定。

對日本右翼構成戰略遏制

日本是最不願看到這一幕的國家。一方面，日本長期採取選擇性敘事，刻意模糊自身的侵略國身份，反覆強調本國作為戰爭受害者的經歷，淡化其對亞洲各國犯下的侵略罪行。就在本次會晤前不久，日本首相高市早苗還在聯合國大會公開呼籲刪除《聯合國憲章》中的敵國條款。中美元首共同確認當年中美作為盟友並肩擊敗日本軍國主義，等於再次固化了日本是二戰侵略戰敗國的歷史定性，壓縮了日本歷史修正主義的敘事空間，使其淡化侵略歷史的努力大打折扣。

另一方面，日本右翼勢力持續抬頭，新軍國主義借炒作所謂 「中國安全威脅」 謀求突破限制，挑戰戰後國際秩序。兩國元首共同憶及這段歷史，等於再次確認，擊敗日本軍國主義所奠定的戰後國際秩序，是中美共同的歷史遺產，由中美共同蓋章確認，並非單方面的安排。二戰勝利成果，包含以聯合國為核心的國際治理體系，其內核就是反對侵略、抵制軍國主義復活。中美就此形成共同表述，對日本相關動向形成有力約束。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

除此之外，日本現行安全戰略的一大基石，是認定美國將中國視作主要戰略對手、美日同盟緊密聯動、共同制衡中國。日本最擔憂的，正是美國會根據自身利益調整對華策略，不會永遠無條件站在日本一側。而當美方最高領導人親口承認，歷史上美國曾與中國並肩抗擊侵略者，這就釋放出明確信號，美國對華關係並非永久固化的敵對狀態，大國完全可以基於共同威脅開展合作。對日本在戰略安全層面的信念無疑構成了衝擊。

需要指出的是，台灣問題也是戰後秩序的產物。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本戰敗投降書》等共同定義了台灣歸屬。日本基於自身曾殖民統治台灣的歷史，從自身的地緣利益出發，積極介入台灣議題，於近些年提出「台灣有事就是日本有事」。高市早苗更明確表示如果台灣有事日本會出兵。中美元首就二戰歷史的共同回憶和鞏固戰後秩序的共識，對日本高市早苗政府在台灣問題上的立場也構成了戰略層面的否定。

面對中美相關表述，日本首相高市早苗的回應非常耐人尋味。被問及看法時，她首先表示這屬於第三國之間的歷史表述，日本不予評論，但隨即主動強調，儘管日美歷史上曾交戰，戰後兩國已經實現和解，如今日美是牢固、互信的盟友。這種 「口頭上稱不評論，轉頭立刻強化美日同盟」 的表態，本身就折射出日本的緊張心態。