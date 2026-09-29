習特會｜詳解經貿磋商成果　未超預期　中國自有算盤

中美經貿這盤大棋落下實打實的棋子。9月28日，中國商務部網站甩出一份重磅清單——中美「300億對300億」對等降稅框架正式公佈。中方商務部第一時間專門詳細解讀中美經貿磋商成果。之前美國貿易代表也說會在28日公佈貿易談判的細節，這次仍然是中方在美方之前，先公佈了這次磋商成果的細節。



這次經貿磋商，其中一個主要成果就是建立了「貿易理事會」。這個貿易理事會是今年5月特朗普訪華時雙方就已經達成的一個共識，這個共識經過4個月的多次磋商後，在這次是落地了。

貿易理事會的第一個任務，就是對「300億對300億」對等降稅框架進行討論，以期達成共識。目前情況來說，雙方達成「300億對300億」對等降稅安排，應該是大概率的事情，只是一些細節還需要進一步磋商。中方通稿也對這300億的對等降稅安排情況，做了詳細說明。其中提到：「雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水準。」

中國商務部。（Getty）

這裏幾個關鍵點：首先，「對等方式」，這次降稅是對等調整，是你降，我也降，不存在誰多降，誰少降。其次，這300億美元產品裏，有90%的產品關稅將降至最惠國稅率水準。

當然，中美進出口總額數量差異比較大，所以「數量的對等」，但「比例不對等」。確實，2025年中美貿易額是5597億美元，其中中方對美國出口總額是4200億美元，從美國進口總額是1397億美元。這300億美元，佔中國對美國出口的7.1%，佔中國從美國進口的21.4%。但是，本來中國和美國的進出口的金額差異就比較大，而且貿易順差本身已經對中國家是比較有利的。這種情況下，以金額對等降稅的方式，來創造一種有利氛圍，對中方來說，是性價比最高的方式。談判就是這樣，有捨才有得。

從具體品類看，美方對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降稅；中方對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降稅。

對美國來說，降稅品類都是民生剛需，現在降稅，說白了就是給美國國內通脹減壓。再看中國來說，不管是買美國的石油，或者買美國的農產品，都是屬於最容易實現的，因為這些本來也是的剛需，只要美國態度好，中國是願意在這種「金額」層面去稍微滿足美國的胃口。然後這種滿足，會從其他地方，獲取相對應的回報，去因勢利導。這才是，有捨有得。也是各取所需，各補所短。這才叫務實。而不是只拘泥於金額和比例。

對美國來說，降稅品類都是民生剛需，現在降稅，說白了就是給美國國內通脹減壓。（Reuters）

其次，這次有談及關於中美投資理事會。中方通報裏是說：「理事會將為雙方搭建機制化溝通平台。雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話，在符合兩國各自法律和監管要求的前提下，提升政策透明度和可預期性，回應企業合理關切。」

白宮的情況說明書則是說：「投資委員會的使命是探討潛在的投資機會和投資相關障礙，並為雙方提供一個結構化的管道，以解決具有商業意義的投資相關問題。」

整體來說，雙方都沒有提到這個投資理事會是用來具體投資多少金額，更多只是一個「溝通管道」。頂多就是討論「潛在投資機遇」，並且由於當前美國層層設卡，製造障礙，導致這種投資障礙很多，這個投資理事會也會對這類投資障礙進行溝通。

再看關於農業工作組部分，其中提到，「中美兩國經貿團隊就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入『300億對300億』對等降稅框架。」

大概意思就是，把一部分美國農產品加入到這300億對等降稅框架裏，然後中方增加這部分美國農產品的進口。所以這300億美元就是一個額度，把一些雙方想要的產品往裏塞。中方通報裏還說：「雙方同意在2026年年底前舉行工作組第一次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。」

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在德州進行共和黨全國中期選舉大會演講後做出手勢。（Reuters）

這意味着，哪怕最容易實現的，增加購買美國農產品的事情，也還沒有完全落地，仍然還是需要討論的。這一討論討論，美國中期選舉就結束了，到時候很多事情可能會明朗很多。

接着看是關於金融服務。中方通報裏提到：「此次雙方在金融服務領域達成原則共識。中方將依法依規審批包括美資在內的各國金融服務機構在華展業和設立分支機搆申請。中方希望美國亦為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。」

其實，2020年的第一階段協議裏，有一部分就是在於擴大金融開放。中國是不能對美國完全金融開放。後來由於疫情爆發，這種不可抗力因素，讓雙方都無法執行第一階段協定。不過總體來說，過去幾年，中國是保持自己的節奏去擴大金融服務開放。比如，各國金融服務機構可以在華設立分支機搆。然而，美國這幾年一直在收緊中資金融的環境，製造了不少障礙。所以，在金融服務領域，是美國需要為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。更多是需要美國怎麼做，而非美國要求中國怎麼做。

這次美方最著急談的一個重點就是關於人工智能。不管是特朗普發帖的內容，還是貝森特的發言，都能看出這一點。其中提到：「建立人工智慧對話，並進行了首次對話，交流人工智慧相關風險和惠益。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。雙方同意建立人工智慧事件的溝通管道。」但具體工作方向 務實還是務虛還要再觀察。

至於增加中美直航航班，新冠疫情後，中美直航航班斷崖式下降，到現在都還沒有完全恢復，每次中美談判時談及增加直航航班，都會被作為最有可能形成成果的一個地方，拿出來增加「有利氛圍」。

另外，關於「吉隆玻經貿磋商聯合安排延期」。其中提到：「本次經貿磋商中，中美雙方同意在將吉隆玻經貿磋商聯合安排延期至2027年1月10日的基礎上」這個就是之前貝森特說的，雙方貿易戰休戰延期到2027年1月。需要注意，這也只是休戰，而不是徹底結束貿易戰。

2026年6月5日，插圖中展示了「AI Artificial Intelligence」（人工智能）字樣、鍵盤以及一隻機械臂。（Reuters）

中方通報裏是說：「相信雙方將繼續努力，通過年底前的高層經貿互動，就繼續延期找到積極的解決方案。」明年1月10日，是美國中期選舉徹底塵埃落定的時間。共和黨在中期選舉裏的表現，對於中方和美方的貿易談判，也會有很大影響。共和黨是繼續保持兩院優勢席位。亦或者，兩院丟一院，還能勉強保持平衡。亦或者，兩院全丟，這會讓特朗普變成坡腳總統。這都會跟雙方貿易談判，帶來完全不同的影響，會形成不同的結果。

所以，雙方先把休戰期延長到中期選舉結束後，這樣雙方才能根據中期選舉的結果，去做進一步的談判。

總體來說，這次中美經貿磋商的成果，最主要的就是這個300億美元的對等降稅安排，這個也是一個月前市場就有預期的事情。包括貿易理事會和投資理事會，都是今年5月，雙方就提出的共識。所以，本次經貿磋商的情況，完全就是在市場預期範圍之內，並沒有什麼超出預期的事情。

當前中美博弈是高度複雜化、雙方進入戰略相持期後，一方面保持一個相對穩定，另外一方面也有複雜的局部纏鬥。鬥而不破，仍然是當前中美關係的一個底色。仍然還是要做好持久戰的準備。