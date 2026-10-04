美中期選舉｜共和黨20年前大敗劇本或重演　後特朗普時代提早到？

中期選舉距今約一個月，受美國總統特朗普（Donald Trump）民望低迷，以及伊朗戰爭、生活成本高企等施政拖累，共和黨選情非常不利。黨內人士甚至以進入「恐慌模式」形容當前劣境，而這種焦慮並非空穴來風——多項民調顯示，共和黨可能會失去對參眾兩院的控制權；由於政治格局相似，《紐約時報》等主流美媒已開始將共和黨2006年中期選舉大敗與它們目前的選情相提並論。

與此同時，面對選舉大敗危機，共和黨內部正掀起一股「切割潮」，是否意味着特朗普對該黨的十年鐵腕控制正逐漸鬆動？



目前共和黨在參議院擁有53比47的多數優勢，並以218比213的微弱優勢控制眾議院。由於眾議院全面改選，民主黨大有可能重奪其控制權，目前傾向民主黨的議席約為225席，已超過過半的218席。

參議院方面，這次中期選舉僅改選35席，且不少關鍵議席來自特朗普2024年總統大選贏得的州份。須淨增4席才能奪取參院控制權的民主黨，本應無法佔到太多便宜；據全國廣播公司（NBC）分析，在計及未改選議席後，目前傾向民主黨的只有49席。另有三個關鍵席位被美媒歸類為勝負各半，其中兩席位於傳統被視為紅州的德州及阿拉斯加州，最後一席則位於2024年參院選舉中被共和黨翻轉的俄亥俄州。

然而，最新民調顯示，民主黨參院候選人在三地皆輕微領先，加上民主黨在「政黨傾向基準」（Generic vote）民調領先共和黨近9%，奪得參議院控制權非不可能之事。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

特朗普變「小布殊2.0」？

針對共和黨的劣勢，外媒開始將其與2006年中期選舉比較；中期選舉向來對執政黨不利，該年以後的各次中期選舉，執政黨都無一例外地面對失利或失去國會控制權的打擊，但特別是2006年與這次選舉周期的政治氣氛有驚人的相似之處。

時任總統小布殊（George W. Bush）2004年成功在選舉人團及普選票皆獲得多數的情況下，贏得總統選舉。近兩年後，他已失去「反恐戰爭」帶來的選舉紅利，伊拉克戰爭持續近四年，民眾對開戰原因及戰爭負面影響愈發質疑。

2024年，特朗普不只繼小布殊，成為時隔20年另一在選舉人團及普選票皆獲得多數的情況下，贏得總統選舉的共和黨總統當選人，更是繼1893年的克利夫蘭（Grover Cleveland），成為美國歷史上第二位隔屆跨任的總統。如此強勁的勢頭，其支持率卻同樣在約兩年後急轉直下。

特朗普如今發起的伊朗戰爭雖只涉及空襲，但比起當年人們對涉地面部隊的伊拉克戰爭觀感更不受歡迎，開戰七個月後僅有約29%美國人支持。荒謬的是，特朗普的崛起很大程度上，是靠批評小布殊等人代表的建制派貿然發動海外戰爭，並與相關勢力割裂所促成，但如今卻步上他們的後塵。

2003年4月9日，伊拉克巴格達，一名美國海軍陸戰隊員用美國國旗遮蓋時任伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein）雕像的臉。（Reuters）

另一方面，美國汽油價格目前從一年前每加侖約3.13美元飆升至4.48美元，柴油價格更從3.69美元暴漲至6.45美元，對民眾生活成本與總體通膨造成顯著壓力。而2006年的時候，原油價格曾於當年夏季達到每桶75美元以上的峰值，零售汽油平均價格接近每加侖3美元。美國當年的經濟雖有增長，但卻被戰爭陰影及愈發緊張的生活成本問題掩蓋，民主黨最終在參議院淨增6席，在眾議院淨增31席，以51席及233席從共和黨手中重奪參眾兩院多數控制權。

背負低民望、不受歡迎的戰爭與高油價的特朗普與共和黨，會否重演20年前的「劇本」雖是未知之數，但美媒民調顯示，特朗普淨支持度只有-34%至-29%，是小布殊當年約-15%淨支持度的兩倍，歷史似乎正趨向更嚴峻的形勢，共和黨或再面臨同時失去兩院控制權的結局。

共和黨「割席」？

特朗普數月前雖曾明言不在乎中期選舉結果，又多次在反對AI數據中心等議題上與主流民意唱反調，拖累共和黨選情。面對選情告急，他最近終於把為共和黨助選提上議程，宣布開始32日的競選活動，又在美國史上首次由主要政黨在「中期選舉年份」召開的共和黨大會上呼籲選民「當作其名字在選票上」，試圖將國會選舉轉化為對其個人的支持。

可是，不少共和黨候選人為免「搭沉船」，早已開始與特朗普保持距離，這一趨勢在關鍵戰場州的參院候選人身上表現得尤為明顯。

其中一個參議院選舉關鍵州份密歇根州的共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）特意發布了一段在雜貨店拍攝的影片，要求迅速結束伊朗衝突，緩解民眾生活壓力；艾奧瓦州的欣森（Ashley Hinson）及俄亥俄州的恩赫斯特（Jon Husted）同樣公開呼籲結束伊朗戰爭，以降低汽油價格。

2026年7月27日，美國密歇根州，總統特朗普（Donald Trump，右）在通用汽車試驗場發表講話時，與同屬共和黨的前眾議員羅傑斯（Mike Rogers，左）站在一起。（Reuters）

面臨連任壓力的佛羅里達州共和黨籍眾議員薩拉查（Maria Salazar）早前在其競選廣告中罕有地向特朗普開炮，直指當局的移民執法行動「做得太過火」，並明言當初支持特朗普的拉美裔選民如今感到被背叛。

隨着愈來愈多共和黨人與特朗普政府保持距離，有聲音認為，共和黨在被特朗普主宰十年後，面臨選情失利，終鼓起勇氣與後者決裂。然而，這次共和黨內部份歧，不論是尋常的一面，抑或不尋常的一面，似乎都並未指向這一結果。

從尋常的一面來看，隨着初選結束、大選臨近，國會候選人面對的再不只是「同溫層」選民。為了爭取中間派支持，與不受歡迎的總統保持距離，幾乎已是美國政壇的傳統。2006年中期選舉前，共和黨候選人刻意淡化與小布殊的關係，後者幾乎從候選人的競選廣告消失；2014年中期選舉前，民主黨國會候選人批評時任民主黨籍總統奧巴馬（Barack Obama）的聲音也不絕於耳，甚至有在紅州競選的民主黨候選人，以自己在綠色能源問題上挑戰奧巴馬，作為競選廣告的主題。

左圖：美國前總統奧巴馬（Barack Obama）於2022年6月10日在丹麥哥本哈根舉行的會議上發表演說。（Getty）中圖：2025年6月27日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮新聞簡報室發表講話。（Reuters）右圖：2017年6月23日，美國前總統小布殊（George W. Bush）在美國首都華盛頓特區出席論壇時發言。（Getty）

從不尋常的一面來看，共和黨人這次對特朗普政府的批評也異常溫和。大部份共和黨候選人都避免直接說特朗普的不是，僅表達自己對聯邦政府施政方針不同，彷彿特朗普與其政府施政並無直接關係。即使是措詞最激烈的薩拉查，她在廣告中也沒有直接斥責特朗普，僅把矛頭指向在移民政策上給予總統建議的「顧問」。

事實上，有分析甚至認為共和黨人對總統的「溫和批評」，根本是黨內已有默契的競選策略。針對大部份共和黨人的異議，特朗普均未特別作出回應，並刻意淡化他與共和黨人之間的分歧。唯一例外的是，他單獨高調反駁薩拉查以營造「殺雞儆猴」的效果，但最終也未有撤回對後者的支持。

背後原因，可能是特朗普始終仍深得共和黨基本盤支持。據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）9月底公布的最新全國民調，84%的共和黨註冊選民對特朗普的施政或表現表示滿意。在非總統大選前的中期選舉，共和黨候選人還須依賴特朗普動員黨內基本盤選民投票。

選舉失利或加速「後特朗普」時代進程？

當然，特朗普與共和黨完全決裂並非迫在眉睫，並不代表前者對黨的控制沒有出現裂痕。雖說他在黨內仍然有大量MAGA忠實支持者，但雙方之間已漸現分歧，「忠粉」倒戈的故事更屢次被美媒報道。

被特朗普視為「眼中釘」，一度被其封殺禁入白宮的美媒《政治報》（Politico），早前就報道指，一個曾被特朗普多次讚揚的粉絲團體Front Row Joes最近出現出走潮。

出走的前特朗普支持者受訪時，將政府處理愛潑斯坦案不力以及發動伊朗戰爭，視為特朗普對他們的背叛，並將他形容為「騙子」。其中一名受訪者曾在特朗普首屆任期第一次被彈劾時，親赴華府出席集會支持特朗普，如今她卻說：「如果我們（共和黨）輸掉中期選舉，特朗普再次被彈劾，我將前往國會，支持彈劾。」

被視為於2024年助特朗普拉攏廣泛選民的功臣—網紅播客Joe Rogan，最近也坦承自己當年為了「清除華盛頓的腐敗勢力」而支持特朗普，但從這個角度來看，結果顯然並不理想。

如果說特朗普對共和黨的控制，源於黨基本盤選民對特朗普的信任，那麼他最忠實或關鍵支持者的轉變，比起候選人出於選舉算計而「溫和」地與特朗普作出切割，更具實質意義。

除非特朗普冒險挑戰憲法慣例，打破美國多年的傳統以及法律規定，尋求第三任期，不然他的政治前途法制上已漸到盡頭。不管中期選舉如何，共和黨始終要為兩年後進入特朗普本人不再直接參政的「後特朗普」時代作準備，只有遲或早以及形式上的差別。

2026年2月19日，美國總統特朗普到訪問位於美國佐治亞州的鋼鐵公司期間，於活動結束時作出舉起雙手的動作。（Reuters）

關鍵是，這次中期選舉的結果，很可能會直接影響「後特朗普」時代還會殘留有多少特朗普的影子。如果共和黨失去兩院控制權，只餘下兩年政治前景的特朗普，將變成完全的「跛腳鴨」。他未來是否仍有能力在實質政策上滿足MAGA派的要求，將成疑問。

更重要的是，目前特朗普在共和黨的影響力主要是在初選中展示出來，獲其背書的候選人幾乎都成功晉身大選；如果共和黨在中期選舉報捷，特朗普尚可「重施故技」，在一個「後特朗普」的共和黨中維持影響力。

相反，如果共和黨在中期選舉大敗，則證明特朗普的支持，在全國層級上已漸由「動員資產」變成「選舉負債」。即使他能主宰初選結果，當其「欽定」候選人也不必然能贏得大選時，「特朗普背書」背後的影響力大減，而按目前民調，這一種情況更有機會發生。

換言之，如果共和黨在中期選舉遇挫，不論特朗普喜歡與否，它都勢必要在兩年內，提早將應對「後特朗普時代」納入首要處理議題。