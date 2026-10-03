預期一降再降　10月加息概率低到一成｜點經

10月2日美國非農數據公佈之前，芝商所的美聯儲觀察工具顯示，市場對於美聯儲10月28日加息的預期已經從一週前的70%，下降至13.8%。

下降的原因主要有四個。



首先是9月29日，紐約聯儲主席威廉姆斯（John Williams）表示，聯儲局在9月加息後「沒有必要操之過急」，若經濟符合預期，年內或僅需再加息一次。

聯儲局有12個地方聯儲，這12個地方聯儲，並不是都有議息會議的投票權，是輪流的。每次議息會議的投票權是由7名美聯儲理事+5名地方聯儲主席構成。其中5名地方聯儲主席，只有紐約聯儲主席是固定會有1個投票權，其他4個投票權名額，就由剩餘11個地方聯儲輪換。所以，紐約聯儲在聯儲局的發言權，是僅次於聯儲局主席的。且，紐約是世界金融中心，紐約聯儲在聯儲局的地位是與處於核心地位。所以紐約聯儲這個表態出來後，市場對於聯儲局10月加息的預期概率一下子就從70%，下降到50%。

2026年9月16日，美國聯儲局公布議息結果，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）會見記者。（Reuters）

第二，9月30日公布的美國8月核心個人消費支出價格指數（PCE）環比增長0.2%，低於市場預估的0.3%，前值為0.2%。這個數據出來後，市場預期美聯儲10月加息的概率就從50%，進一步下降到37%，

第三，10月2日，法國提議歐洲國家和國際能源署（IEA）成員國釋放1億桶柴油和原油儲備，此舉旨在安撫特朗普政府。其中，由歐洲國家釋放5000萬桶柴油，IEA成員國將釋放5000萬桶原油。

在此之前，美國正要求歐洲進一步動用燃油儲備，尤其敦促法國和德國釋放柴油緊急儲備。據美方消息，美國希望歐盟未來六個月向市場投放1.2億桶柴油，同時不排除限制美國柴油出口，以緩解國內價格壓力。

2018年5月11日，美國堪薩斯州農民將柴油泵入油箱，準備運回農場。 （Reuters）

當前法國每天柴油消費量有60萬桶，其中一半靠進口，由於對俄羅斯石油產品禁運，還有霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）梗阻的影響，讓當前法國比較依賴美國的柴油進口。於是特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅限制美國柴油出口後，馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）馬上就慫了，開始提議釋放柴油和原油儲備。

受這個消息影響，10月2日，國際油價出現大跌。布倫特原油盤中一度跌超過3%；而在前一天，國際原油價格才剛因為中東局勢惡化，而大漲5%；

現在國際原油市場，完全淪為消息賭盤機，動輒因為一個消息暴漲暴跌。

10月2日國際油價大跌後，進一步壓低了市場對於聯儲局加息的預期。在非農數據公佈之前，市場對於聯儲局加息預期的概率就進一步下降至23.8%，已經變成小概率加息。

2026年10月1日，美國德州，總統特朗普（Donald Trump）到訪一間汽車公司並發表講話。（Reuters）

第四，10月2日美國非農數據，美國9月新增非農就業人口為2.9萬人，市場預期9萬人，前值由16.2萬人下修為13.3萬人。並且美國9月失業率為4.2%，市場預期值為4.1%。這個消息一出，市場預期10月加息的概率，再度下降到13.8%；

美國非農就業數據，是最容易操控的數據，因為是抽樣調查，很容易用統計學魔法。所以，非農就業數據對市場影響大，並不是說市場有多相信非農就業數據，而是從釋放這樣數據的勢力，去觀察他們釋放這樣數據的態度。

聯儲局連續加息，特別是臨近中期選舉之前連續加息，這種政治意圖很是明顯。所以10月可能先緩一緩，維持利率不變，等12月再加息。