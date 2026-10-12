菲律賓小學泡泡路跑活動爆漏電　2學童亡　目擊者：現場傳電流聲

菲律賓北部伊莎貝拉省（Isabela）卡烏延市（Cauayan City）一所小學10月3日舉辦泡泡路跑活動，吸引超過1000人參加，不料活動進行中發生漏電意外，造成2名學童當場死亡、2人受傷送醫，當局已介入調查事故原因。



這場泡泡路跑活動在卡烏延南區中央學校舉行，終點設於校園內，參與者在粉紅色泡泡與音樂中歡樂開派對。然而活動進行期間，現場突然發生意外，一名男童被發現失去意識躺在地上，大人趕緊將他抱起送往急救團隊處理。與此同時，目擊者驚見，還有另一名女童也正在進行心肺復甦術（CPR）急救。

菲律賓「伊莎貝拉省」泡泡路跑發生觸電死亡悲劇。（YouTube@TVBSNEWS01）

目擊者稱現場不斷傳出嗡嗡作響的電流聲，有人大喊漏電：

儘管急救團隊全力搶救，這2名分別為7歲和8歲的學童仍不幸當場死亡，現場初步判斷為觸電身亡。此外，還有一名9歲男童雙手遭灼傷，送院治療後已出院；另有一名6歲孩童仍在醫院留院觀察中。

目擊者表示，事發當時其實早有徵兆，現場不斷傳出嗡嗡作響的電流聲，許多人開始大喊有漏電，耳邊傳來的全都是警告聲。不少家長聽聞後，紛紛急忙呼喚孩子趕緊遠離泡泡區域，但仍未能讓所有人及時逃離險境。

卡烏延南區中央學校在聲明中表示，對這宗突發意外深感悲痛，並向不幸罹難學生的家屬致上最深切的哀悼。一名罹難學童的祖母痛批主辦單位疏失，指出報名費約44港元，不如一開始就拿去買米，如今卻與孫女天人永隔。菲律賓當局目前已介入調查，極力找出漏電原因。

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