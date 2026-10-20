深圳APEC：特朗普普京將中美俄三方會晤的皮球踢給了中國

美國總統特朗普（Donald Trump）10月19日表示，他願意與中國國家主席習近平和俄國總統普京（Vladimir Putin）會晤。據特朗普的說法，他希望談的議題是核武控制，「我們舉行會談是為了討論核武與去核化。」

「我可以（舉行三方會談）。倒不是為了烏克蘭，因為坦白講，俄羅斯在烏克蘭議題表現還行，他們沒做什麼，中國也是。我們會想談核武的事，還有去核化。」

特朗普說，如果習近平希望舉行這場會談，那他也願意安排，「我想我們也會談到其他議題，例如貿易」。

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州前，向媒體發表講話。 （Reuters）

值得注意的是特朗普說要談的話題是核武與去核化，不是為了談烏克蘭問題。

但根據《華爾街日報》報道，俄羅斯總統普京提議下個月於中國深圳的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會談，商議烏克蘭局勢。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）10月19日在烏茲別克也證實，美國、俄羅斯和中國三國正在就結束烏克蘭戰爭舉行三方會談的可能性進行磋商。「確實有關於會談的討論。我不知道是否已經最終敲定，但總統的立場很明確。他希望烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭能夠結束。」

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

目前唯一可以確認的是俄羅斯提出在深圳APEC舉行中美俄三國元首會晤後，美國總統特朗普、俄羅斯總統普京都已經公開表態贊成。但美俄對於談論什麼話題存在明顯分歧。

無論是談論烏克蘭問題還是談論核武與去核化，本質上都是美俄之間的問題。烏克蘭戰爭是美國利用烏克蘭在同俄羅斯打代理人戰爭。核武與去核化談判長期以來是美俄在談，儘管美國多次公開喊話中國要求中國加入，但是中國的公開立場是堅決拒絕加入美俄主導的「三邊核軍控談判」，核心在於中美俄核力量存在數量級上的根本懸殊，且美方強推三邊框架本質上是用形式上的平等掩蓋實質上的戰略不平等。

從目前看，中美俄三國元首會晤，能否找到一個三方都能談判的話題是困難的。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係緊張。在歐盟領導人峰會的記者會上，當被問到特朗普是否將其在美國國內遇到的問題怪罪於他，將他當作「代罪羔羊」（scapegoat）時，澤連斯基沉默良久，其後僅報以微笑，並稱這就是他的回應，引來現場記者的鬨堂大笑。

中國作為東道主，對於普京參加APEC是歡迎的，對於提升俄羅斯的政治大國地位也是願意捧場的，但是中國不願意捲入不符合中國利益的核軍控討論。

在烏克蘭問題上，中國不是當事方，也不是調停方，在美俄關於烏克蘭問題的討論中中國將發揮何種作用，都是未知數，最為關鍵的是美國撇開歐洲和烏克蘭同中俄談論烏克蘭問題本身就不太現實。

在貿易問題上，美俄之間的貿易額微乎其微，中俄之間的貿易主導權在中國手中，中俄貿易額靠中國作為驅動力來提升，唯一有談判價值的是中美貿易問題，而這和俄羅斯的關係並不大。

APEC會議的核心主旨是亞太經濟。圖為2026年亞太經合組織（APEC）財長會議今起一連兩日在香港舉行，國家財政部部長藍佛安主持並致開幕辭。（藺思含攝）

普京希望在APEC會晤習近平和特朗普，營造俄羅斯仍然是和中美並駕齊驅的大國形象，只要三者現身同一個會晤場所，談什麼本身已經不重要，對於普京來說已經是身份的體現。

特朗普當然希望在中美俄三方元首會晤期間談論核軍控問題，這是美國一直力推的，希望取得突破的。

中國作為東道主，有權利進行一系列的會議日程設置，但別忘了中國是APEC會議的東道主，要迎接的領導人除了普京和特朗普，還有其他一二十個國家的領導人，推動APEC框架下經濟議題取得進展才是中國的訴求。俄羅斯和美國的關切不一定是中國的關切。

普京和特朗普都應該自問一句：中美俄三方會晤對中國有什麼好處。為什麼加入美俄的核軍控討論、為什麼加入美俄關於烏克蘭問題的談判、為什麼中美俄要一起談論貿易問題。如果這些答案很難有結果，本身就說明，需要中國配合只是他們的一廂情願。

APEC帶來的從來不只是一場國際經濟對話。（深圳派提供）

俄羅斯總統普京10月1日在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議上表示，對中美俄三方會晤「完全贊成」，但取決於東道主中國；特朗普此番公開說準備好在中國與普京、習近平會面。這不過是將皮球提給中國的做法。

APEC期間的中俄元首會晤、中美元首會晤是已經敲定的行程，但是中國是迄今為止沒有對中美俄三方元首會晤有明確表態的國家。這本身就是一種審慎。

美俄之間恐怕對於談論什麼話題都達不成共識，就更別提讓中國安排中美俄三方會議了。美俄之間的問題還是美俄先解決好了再說。

俄羅斯公開放話提議舉辦三國領導人會晤，而不是提前通過外交渠道溝通好後再官宣，是一種公開輿論施壓，並不見得是明智的。