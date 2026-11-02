伊朗戰爭與以色列大選・三｜戰火復燃，就等美國中期選舉選完？

隨著以色列大選結束，各方關注的不僅有內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的後續去留，還包括始終處於模糊地帶的伊朗戰爭，尤其是在美國中期選舉即將結束的背景下。

其中，《華爾街日報》的10月29日報道揭露，美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）已向特朗普（Donald Trump）匯報涉及伊朗的軍事選項。報道甚至提到，華盛頓已警告地區盟友，要為11月3日中期選舉後可能出現「短暫但激烈」的戰鬥做準備。

基本上這也符合其他的報道資訊與地區動態。例如Axios早在10月就已報道，五角大廈已指示中央司令部完成重新對伊作戰的準備工作。海灣國家也似乎在一片風聲鶴唳下各自行動：在10月31日的巴林安全論壇上，沙特副外交大臣表示，即便調解努力的結果仍不確定，中東各國還是都希望恢復和平；埃及外長也在同一場合警告稱，新一輪戰鬥將「更加危險、更具破壞性」，而且毫無益處；卡塔爾調解員則特別在29日重返德黑蘭，希望促成美伊達成「七天停火」協議，避免大戰復燃。

伊朗一方則是繼續和與戰的雙重訊號。聚焦外交途徑，《華爾街日報》、《紐約時報》都在28日各自引述消息來源，披露美國副總統萬斯（JD Vance）已經致信伊朗最高國家安全委員會秘書、前伊斯蘭革命衛隊指揮官雷扎伊（Mohsen ⁠Rezaei），希望促成美伊核談判，並且表示願與雷扎伊直接會晤，地點可以在伊斯坦堡或多哈。

2026年10月17日，伊拉克巴格達，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）出席伊斯蘭合作組織（OIC）第52屆外長理事會開幕式。（Reuters）

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也在29日公開回應稱，美國為對話所做的努力是「積極的一步」，但伊朗目前沒有與美國官員會面的計劃，談判進展取決於德黑蘭提出的條件是否得到滿足。不過阿拉格奇也表示，德黑蘭正在審查萬斯的核計劃提案，伊朗代表團也已前往卡塔爾進行進一步諮詢。

而在軍事威嚇上，伊朗國家媒體在29日發表了最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）的演講，主旨就是回應「美國可能在中期選舉後重啟攻擊」，穆傑塔巴強調，任何類型或規模的威脅都必須得到「立即且有效的回應，不受地域限制」，並指示指揮官更新潛在目標清單，以將更多美國和以色列資產納入伊朗的打擊範圍。

伊朗武裝部隊總參謀長阿卜杜勒拉希姆·阿卜杜拉希（Abdolrahim Abdollahi）也隨後發出警告，稱軍方正在準備一份涵蓋更廣泛地理區域的新目標清單，且德黑蘭對於任何襲擊的回應，都將是對手「難以想像的」程度。

可以這麼說，在以色列、美國兩場大選先後登場的情境下，伊朗戰爭似乎來到命運的十字路口。不論是以色列的蓄勢待發、美國的持續施壓、伊朗的和戰兩手，又或是海灣國家的反覆斡旋、早做準備，都正從不同方向反覆形塑戰爭的下一階段：究竟是美國、以色列聯手轟炸伊朗觸發反擊，導致海灣新一波戰火復燃，還是談判各方相互妥協，勉強達成新一階段停火協議，確保一段時間的後續安寧，又或是在反覆僵局、「將戰未戰」的危險邊緣持續徘徊，再緩緩轉入前述兩種情境之一。

2026年10月27日，以色列耶路撒冷市中心，人們走過印有內塔尼亞胡和特朗普的競選海報。（Reuters）

伊朗如何評估以色列大選

其中，以色列大選可以說是新階段的準備期。當然，從投票結果來看，內塔尼亞胡與反對陣營都未能過半，阿拉伯小黨則拿下創紀錄的19席，未來政局走向取決於聯盟談判與合縱連橫，內塔尼亞胡能否續任其實還在未定之天。可是即便如此，伊朗各家媒體也都對於以色列的選後動作嚴陣以待，並未流露太過明顯的樂觀情緒。

其中，與革命衛隊（IRGC）有關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）、法爾斯通訊社（Fars News Agency），以及國家廣播電視台（IRIB）的報道，基本都集中在以色列兩大陣營都未過半的事實上，並稱這可能導致長期的政治僵局。同時，前述報道也強調，阿拉伯小黨的崛起可能導致內塔尼亞胡失去總理身分、被迫下台。只不過，即便這些媒體關注以色列大選，卻基本避免討論選舉結果會否增加或減少伊朗戰爭的風險。

接著是與伊朗最高國家安全委員會關係密切的媒體努爾新聞社（Nour News），強調了內塔尼亞胡的反對陣營的主要分歧，其實只在如何管理戰爭和做出戰略決策，而不是面對伊朗的根本態度，因此從軍事和安全角度來看，不能簡單得出結論認為，伊朗和以色列之間的相互威脅或戰略分歧，會因一位總理卸任而消失。

無獨有偶，保守派報紙、與伊朗議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）關係密切的《呼羅珊報》（Khorasan），也稱內塔尼亞胡下台不等於以色列對伊朗威脅的終結，並指艾森科特（Gadi Eisenkot）既非以色列政治體制外人士，也並未反對與伊朗的長期對抗。

不過《呼羅珊報》也指出，從以色列過往聯合政府和政治分歧的經驗來看，內閣的內部多樣性會增加決策成本。因此，以色列的領導層更迭未必會降低對於伊朗的軍事威脅，卻可能削弱內塔尼亞胡一手打造的政治和外交網絡，包括面向華盛頓的遊說機制、與伊朗海外君王派的聯繫。

當然，《呼羅珊報》同樣強調，內部分歧並不一定會減少軍事威脅，也可能出於政治競爭導致更具侵略性的行為，但即便內塔尼亞胡的繼任者奉行類似政策，前者的下台也可能削弱以色列過去積累的政治和外交能力，從而使伊朗受益，「有時候，移除一名球員並不會結束比賽，卻可能會讓另一方的比賽變得更困難。」

其他伊朗媒體則強調，政治不確定性本身還是可能導致軍事升級。例如伊朗勞工通訊社（ILNA）就指出，以色列的選後僵局可能會對內塔尼亞胡有利，因為後者正好有了一個攻擊伊朗的潛在機會，從而牽引與美國的後續溝通與協調；保守派新聞網Nameh News則認為，戰爭的可能性很高，且不能僅根據選舉結果來判斷戰爭會否發生，因為兩個陣營都傾向於戰爭。

顯然，伊朗的媒體反應正如其和戰兩手的對外姿態，展演了對於戰爭風險的認真看待，以及對於攻擊可能重啟的嚴陣以待。

2026年10月26日，伊朗總統會見了巴基斯坦國防軍總司令穆尼爾、沙特阿拉伯國防大臣哈立德和土耳其情報局局長卡林。（Reuters）

外交與戰爭的持續賽跑

而這也就解釋了，為何膠著的以色列大選並沒有顯著改變外界對於戰爭風險的預期，反倒是促使各方將重點放在美國中期選舉結束的時空，並且由此展開了各種外交穿梭與協調。原因在於，以色列的戰意始終濃烈，但美國握住了是否重啟攻勢的鑰匙。

根據Axios報道，一位以色列消息人士和一位美國消息人士稱，特朗普在10月31日與內塔尼亞胡進行了電話交談，期間內塔尼亞胡反覆向特朗普遊說，要求後者在3日的中期選舉後立即對伊朗發動打擊，但特朗普目前還是希望談判持續進行，內塔尼亞胡為此感到擔憂。不過，以色列《哈達斯報》（Al Hadath）的11日1日報道還是披露，以色列已為將來幾天可能再次與伊朗發生衝突做準備。

而已在伊朗戰爭後大幅靠向美以陣營的阿聯酋，似乎也做好了風險預期。11月1日，阿聯酋總統外交顧問安瓦爾·加爾加什（Anwar Gargash）就警告，中東正處於關鍵時刻，各方應該通過政治和外交途徑解決該地區長期衝突，再經歷一輪衝突並不符合彼此利益，但他也同時強調，「阿聯酋希望美伊談判能夠取得外交突破，不過也已為再次衝突做好準備。」

顯然，戰爭與外交的賽跑正在進行，不論是美國與以色列的戰略協調，又或是海灣國家的各自行動，包括卡塔爾調解員特別在10月29日重返德黑蘭。不過關鍵顯然還是在於，美國與伊朗的下一階段選擇。

從當前情況來看，談判障礙似乎聚焦「七天停火」的時程安排。華盛頓希望從第一天就開始核談判，德黑蘭卻堅持核談判應該在其他措施落實後，再從第七天開始。儘管雙方的時間表僅僅相隔六天，但這其實揭露已被戰爭大幅推升的溝通成本：雙方都希望在自己踏出「具有重大政治風險」的第一步前，先看到對方的誠意。

正如萬斯雖然親自致信伊朗、展現溝通意願，目標卻還是希望以對美國有利的方式重啟談判，所以從一開始就將伊朗核計畫納入其中；可是，德黑蘭方面也始終堅持，美國必須先採取措施放鬆海上封鎖並解凍資產，才有可能與伊朗進行實質的核談判。因此阿拉格奇雖然表示，德黑蘭仍致力於以《伊斯蘭堡諒解備忘錄》為基礎進行進一步談判，卻也強調在美國解除海上限制和釋放240億美元被凍結的伊朗資產前，伊朗不會單方面將重開霍爾木茲海峽作為信心建立機制。

2026年10月28日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在利庫德集團競選總部就全國大選票站調查發表講話。（Reuters）

伊朗的路線之爭還會繼續

從某個角度來看，這也反映伊朗自身的內部博弈。

根據官方報道，在10月27日與最高國家安全委員會秘書雷扎伊的會議上，穆傑塔巴呼籲結束戰爭和當前動盪，同時堅持以伊朗提出的條件達成協議。隨後，主談派系便聚焦穆傑塔巴主張結束戰爭的談話內容，積極營造相關氛圍。

例如伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）就在會後第二天承諾，將執行最高領袖的指示，「我們應該進行談判，擺脫既不戰爭也不和平的局面」；改革派政治人物、前總統哈塔米（Mohammad Khatami）顧問阿卜塔希（Mohammad-Ali Abtahi）也表示，伊朗應該進行「有尊嚴的談判」；與前最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）關係密切的溫和保守派前議員曼蘇爾·哈吉加特普爾（Mansour Haghighatpour）更稱，伊朗正面臨重燃戰火和達成協議的二選一，「國家利益決定了我們必須選擇，一條能夠以最小成本和損害實現我們目標的道路。」

與此同時，改革派報紙《東方報》（Shargh）也對當前外交僵局提出示警，表示在伊朗經濟面臨基本投入嚴重短缺的情況下，慶祝海峽的水雷爆炸和加劇地區緊張局勢，其實可能鑄成大錯。

顯然，主談派與改革派媒體的主要擔憂，就是長期對抗必然加深伊朗的經濟問題，同時推升戰爭風險。而這也不是完全沒有跡象，例如根據伊朗勞工通訊社11月2日報道，伊朗的社會保障組織退休人員已開始在德黑蘭、拉什特、克爾曼沙赫、阿瓦士、舒什等城市舉行示威，要求提高退休金、改善醫療保健服務，戰爭導致的經濟問題明顯正在反噬。

不過，正如主談派與改革派大力強調穆傑塔巴呼籲「結束戰爭」，保守派和強硬派同樣對於最高領袖講話進行了解讀，並指穆傑塔巴是在呼籲「強化伊朗地位，而非軟化要求」。

例如，伊朗議會國家安全和外交政策委員會強硬派成員法達-侯賽因·馬利基（Fada-Hossein Maleki）就稱，解決舊僵局需要新戰略框架，包括強化伊朗的國防能力、解決經濟問題，並使伊朗為談判和軍事對抗做好準備；邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）也呼籲伊朗必須做好準備，抵禦持續外部壓力，包括期封鎖必然導致的經濟後果。

可以發現，由於講話本身引發了不同解讀，穆傑塔巴所謂「結束僵局」的呼籲，似乎無法有效解決伊朗內部圍繞「達成協議」的根本分歧。當然，在戰爭成本高昂、經濟持續惡化的背景下，主談派與強硬派的真正分歧，其實已經不在是否進行談判，而是伊朗應該在何種條件下進行談判。主談派、改革派視談判為緩解經濟壓力的關鍵，強硬派則持續強調威懾和抵抗，這就導致伊朗究竟能為協議做出多少讓步，呈現一片懸而未決的模糊。

而進入美國中期選舉以後的時空，這一切種種不確定性，或許都將迎來新一波衝擊與考驗。