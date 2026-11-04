美國中期選舉｜民主黨橫掃參眾兩院，特朗普為何輸麻了？

美國中期選舉的全部結果尚待最後確認，但是大局已定，美國主流媒體和選舉追蹤機構的預測均稱，美國總統特朗普（Donald Trump）所在的共和黨大敗，民主黨已基本確定實現全面重奪對國會參眾兩院的控制權。

在眾議院，選舉前共和黨以219席微弱優勢佔優。11月3日晚開票不久，民主黨在中西部城郊選區、加州及紐約州等温和搖擺選區擊敗了多名共和黨現任眾議員，在選舉開票早期便已被輿論判定贏得眾議院多數席位。

在參議院，選前共和黨和民主黨的議席比為53比47，民主黨須淨增4席才能達到51席絕對多數，計票數據顯示民主黨已達到這一條件。民主黨在北卡羅來納州，甚至是南卡羅來納州、堪薩斯等傳統共和黨的優勢地盤迅速實現了翻轉。

美國中期選舉佐治亞州（Georgia）亦創下歷史，前亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms，圖）擊敗共和黨對手傑克森（Rick Jackson），成為美國史上首位黑人女性州長。（Reuters）

兩年前共和黨橫掃參眾兩院，特朗普當選總統可謂是風頭無兩。但如今，除了總統特朗普的任期還沒到，共和黨對於參眾兩院的控制權實際已經盡數失去。

雖然很少有當選總統所在的政黨能夠在首箇中期選舉贏下選舉，此番共和黨失去眾議院控制權屬於正常，但毫無疑問全部失去對參眾兩院的控制權是重大失敗。

中期選舉本質上是對特朗普上台兩年來執政成績的階段性全民公投。結果證明，民眾對特朗普不買賬。

11月3日的美國中期選舉，深紅堪薩斯州亦告「翻藍」，民主黨候選人、教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）成功挑戰共和黨現任參議員馬歇爾（Roger Marshall），興奮慶祝。（Reuters）

俄烏戰爭和伊朗戰爭推動油價持續飆升，貿易戰關稅戰推高民眾的生活成本持續走高。美國普通人大多數能源食品賬單的高敏感人群，他們對於現狀不滿會會直接將責任轉嫁給當權者。可以說，是戰爭、關稅與民生政策擊穿了特朗普的基本盤，連累了國會候選人的選情。

新冠疫情之後全球經濟發展都承受巨大壓力，美國也不例外。特朗普擅長輿情管理，但是根本沒有拿出令人滿意的有真實獲得感的成績單。「笨蛋，問題是經濟」這一句美國選舉史上的經典名言放在當下仍然不過時。

這是共和黨的大敗，是特朗普的大敗，從某種程度上可以說是民主黨的大勝。但是回顧整個選舉進程，人們發現，民主黨候選人提出了什麼響徹整個輿論場的政策嗎？有新的對這個國家的治理見解方案出爐嗎？

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在德州進行共和黨全國中期選舉大會演講後做出手勢。（Reuters）

全平台充斥着民主黨人信誓旦旦拿下兩院後立刻啟動全面大調查，把特朗普和民主黨人的攤爛賬查個底朝天。指責特朗普讓民眾為戰爭埋單，攻擊特朗普家族中飽私囊，在資本加密市場不當得利，指控馬斯克（Elon Musk）操縱數據影響決策。總之，民主黨亮出的底牌是反攻倒算，大有一副捨得一身剮也要將當權者拉下馬的架勢。

特朗普和共和黨人原本在選舉中的主要職責是繼續說服民眾認同本黨政策和願景。但是到了最後，特朗普不斷發出的怒吼是「輸掉中期選舉，美國就完了，因為你即將面對的都是瘋子」。

中期選舉投票日1月3日當天的早上7-8點的一個小時內，特朗普就在社交媒體平台狂發71條貼文，為共和黨候選人背書，形容其中許多人是「偉大的愛國者」，抨擊一些民主黨候選人是個「騙子」、「三流議員」。特朗普的大金主馬斯克在X上發文說若民主黨一統兩院和總統，美國將永久成為一黨制國家。

美國中期選舉投票日前夕，預測公司Kalshi在紐約時報廣場的螢幕展示參議院選舉的賠率。(Reuters)

他們把重心放在了給對手貼標籤上，利用民眾對對手的恐懼和厭惡，煽動恐怖情緒，試圖將危機轉化為摧毀對手人設的武器。

沒有問題解決方案，沒有基於民眾訴求的政策競爭， 致對方於死地的政治攻擊才是美國中期選舉的主軸。爭奪國會議席的狂熱，讓政客們忘記了選舉的初衷是為選民提供更好的社會治理方案。

美國政治已經從正向政策競爭徹底蜕變為黨同伐異的零和消耗戰。民主黨和共和黨都迫不及待將對方貶損為全民公敵，這無疑是將美國政治最醜陋的一面公開給世界看。

從某種意義上說，這也不算是民主黨的大勝利，這是美國新一輪政治動盪的開始，是美國民主的悲哀。