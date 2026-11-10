Nvidia黃仁勳婚外情 揭美國情報界圍剿英偉達內幕

日前全球晶片巨頭英偉達（Nvidia，又名輝達）掌舵人黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）公開發道歉信承認出軌，引爆全球輿論。表面上看，這是一樁典型的矽谷名流桃色醜聞：相伴四十餘載一直包裝愛妻人設的科技大佬坦承對家庭不忠。

但只要細讀那封道歉信，即便是不熟悉華盛頓政治的人也會察覺到一絲異樣：在一份為私人道德過錯致歉的公開信裏，黃仁勳極為突兀地加入了對美利堅合眾國的效忠誓言，聲稱「為身為一名美國人感到自豪與感恩，堅決捍衛國家安全」。

一個市值萬億美元帝國的掌門人，因為出軌道歉時，為何要被迫自證愛國？為什麼黃仁勳的出軌新聞在如今這個節骨眼被爆料出來？到底是誰要搞垮黃仁勳？這絕對不只是一場簡單的私人道德危機。那麼站在黃仁勳對立面的到底是誰？

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美國建制派對白宮算力綏靖的公開逼宮

最先將黃仁勳出軌推向公眾視野的是美國主流財經與政經媒體。

《紐約時報》（The New York Times）等媒體率先披露，美國情報部門在長期監控中發現，新加坡雲計算服務商 Megaspeed 的前高管黃樂（Alice Huang）與黃仁勳存在非同尋常的親密私人關係。隨後，《華爾街日報》（WSJ） 與 《金融時報》（FT） 等媒體也相繼跟進，報道了美國安全機構對該關係鏈及晶片流向的更深層疑慮。

而媒體只是信息的載體，真正的爆料者是美國情報機構。他們將內部機密備忘錄選擇性刻意洩漏給媒體，成為這起醜聞越過常規防諜程序被公諸於世的關鍵所在。那麼美國情報機構為什麼要這麼做？用意是什麼？

早在數月前，美國情報部門在追蹤受管制的英偉達高端晶片非法流向時，便截獲了新加坡數據中心服務商Megaspeed涉嫌轉運規避管制的線索，並鎖定了黃樂與黃仁勳的非正常親密往來。這份機密備忘錄早就呈遞到了白宮高層的案頭。

2026年5月14日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Jen-hsun Huang）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）參加中國總理李強與美國企業代表的會面。（Reuters）

然而，白宮基於維持美股繁榮、保護AI龍頭以及把晶片作為經貿籌碼的考慮，選擇了按兵不動。白宮不僅沒有對黃仁勳啟動常規的反間諜「防禦性簡報」，甚至打算繼續安排他隨團參與外事經貿磋商。

這種對核心隱患的「政治擱置」，激怒了情報建制派。在這些職業官僚看來，一個具有華裔背景、掌握算力總閘門且與涉嫌違規採購高管過從甚密的關鍵人物，繼續出入白宮機要圈，無異於巨大的國家安全黑洞。

當白宮選擇包庇與冷處理時，情報系統祭出了華盛頓最致命的政治武器——制度化洩密。將經過剪輯的信息精準投餵給《紐約時報》與《金融時報》，藉助主流媒體將私情直接升級為「反情報危機」，不僅瞬間剝奪了黃仁勳隨行出訪的政治資格，更以輿論風暴徹底粉碎了白宮對他的庇護傘。

在2026年4月15日播出的科技播客《Dwarkesh Podcast》中，英偉達CEO黃仁勳（Jensen Huang）與主持人德瓦克什·帕特爾（Dwarkesh Patel）就AI晶片出口管制、算力封鎖與中美科技競爭展開了激烈交鋒。 黃仁勳在訪談中對中國的科技研發能力、市場地位以及中美技術合作表達了明確的認可與維護。（YouTube@Dwarkesh Patel）

國會鷹派：拔除對華晶片出口管制的「最大絆腳石」

情報系統遞上了子彈，真正扣動扳機的是國會山上的對華強硬派。

眾議院外交委員會、美中戰略競爭特別委員會與情報委員會迅速聯動，發函限期傳喚黃仁勳出席閉門質詢。國會鷹派的核心意圖絕非整頓企業家的私生活，而是要阻止英偉達對華盛頓的遊說。

過去幾年，黃仁勳是反對激進半導體脫鈎最清醒、最強硬的聲音。他屢次公開警告：嚴苛的出口限制不僅阻擋不了對手的自研決心，反而會親手扼殺美國科技公司的研發飛輪。憑藉獨一無二的產業權威與白宮直通管道，他一直是國會推進全面對華晶片封鎖的最大阻力。

2025年7月10日，黃仁勳（左二）在白宮會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其他美國官員。（IG@howardlutnick）

這場醜聞提供了一個千載難逢的「絕殺」契機：當黃仁勳的私人生活與採購了巨額英偉達晶片的涉外中間商纏繞在一起，且被打上「情報接觸」的標籤時，他在華盛頓的所有政策話語權瞬間變成了劇毒的負資產。

任何主張「放寬特供晶片審批」的遊說，從此都會被扣上「以私廢公甚至危害國安」的罪名。國會鷹派通過這場公開審判，藉由私德與國安的雙重枷鎖，將技術出口管制的鐵幕徹底焊死。

黃仁勳這位白宮的座上賓，拱衛特朗普政權的千億富豪，其桃色新聞一經披露頓時就成為了削弱特朗普、打壓共和黨主張的有效力量。國會對黃仁勳的傳喚，符合國會兩黨對抗常態，尤其是強硬派議員藉機打擊白宮對華算力妥協與經貿策略的一貫作風。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

技術無國界幻覺與新冷戰的鐵幕

黃仁勳，是一手締造了現代計算底座的工程巨匠，是算力帝國裏的技術教皇。在英偉達他擁有近乎神明的威望，集董事長與CEO權力於一身，使得董事會長期淪為執行其個人意志的橡皮圖章。但是別忘了他更是一個黃皮膚黑眼睛的華裔。

在華盛頓的潛意識天平上，不同族裔犯下同樣的錯誤，所承受的系統性後果有着天壤之別。

如果是馬斯克（Elon Musk）與旗下高管甚至外籍名流私生活混亂、在烏克蘭通信問題上任性斷網，外界會將其定性為「反傳統的科技狂人」、「矽谷浪子」或公司治理失控。如果是比爾·蓋茨（ Bill Gates）身陷婚外情與愛潑斯坦泥潭，輿論會痛斥其偽善與職場倫理敗壞。

但當手握全球AI算力命脈的黃仁勳，與一位牽扯亞洲轉運網絡的華人女高管發生私情時，整個敘事體系瞬間滑向了最險惡的深淵——「美人計」、「特洛伊木馬」、「情報滲透」與「通敵隱患」。

2025年4月30日，美國英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中握手。（Reuters）

黃仁勳在道歉信中對「美國人身份」竭力強調。這恰恰是華裔精英在遭遇政治風暴時最被動的防禦姿態：他必須搶在國會與情報機構扣下「叛國」帽子之前，近乎自卑地亮出自己的忠誠底牌，試圖用激昂的愛國宣誓，抹去膚色帶來的有罪推定。

之前他深信商業邏輯、技術領先與全球分工能夠凌駕於地緣政治的零和博弈之上。他試圖用上一個全球化時代的商業狂妄，去抵禦新冷戰時代的政治鐵幕與族裔偏見。他像賭徒一樣在新冷戰的風口浪尖上走鋼絲：一邊在白宮高談美國利益，一邊在亞洲市場尋找合規縫隙與代銷網絡，在灰色地帶維繫着龐大的算力流動。

但他殘酷地低估了時代的決絕。當人工智能被兩黨建制派上升為關乎霸權存亡的「曼哈頓工程」時，跨國商人的中立空間早已蕩然無存；而在一個對華裔充滿猜忌與審視的帝國中樞，一個掌握了核心算力底座的非白人領袖，根本沒有資格在私德或商業紅線上出現一絲瑕疵。

一套由深層情報、國會圍剿、資本切割與膚色疑雲構成的陽謀，成了時代擲向他的必然絞索。