英偉達股價還能重新站上200美元嗎？｜點經

從10月29日，從黃仁勳與英偉達 （Nvidia）客戶Megaspeed前高層黃樂情人關係牽出國家安全和晶片出口合規疑慮的報道刊發前一交易日算起，英偉達股價累計下跌24.4%，按約241億股估算，市值減少約1.27萬億美元（約9.96萬億港元）。若從10月6日英偉達收盤高點算，股價跌了近32%，市值減少超過1.8萬億美元（約14.12萬億港元）。黃仁勳選擇辭職，連董事席位也沒有留下，英偉達股價還在風雨飄搖中。



必須清楚的認識到黃仁勳離職對英偉達的核心影響。首先是英偉達沒有了主心骨，以及如此匆忙交接，模糊期的成本。英偉達在AI時代的統治力，源於黃仁勳提前十年對GPU通用計算與CUDA生態的豪賭。雖然目前由CFO暫代CEO，但顯然公司處於戰略真空期。花旗銀行指出，超大規模雲廠商的算力採購通常綁定多年產品路線圖，領導層更迭帶來的不確定性，會導致部分大客戶將未來的遠期訂單從「堅定承諾」暫時退回「觀望」。

馬斯克（Elon Musk）在評價此次事件時警告，英偉達過去許多關鍵算力交付和零部件加急供應，靠的是黃仁勳個人的行業信譽與「握手承諾」。英偉達向來以激進的「產能預訂」和「快速規格升級」著稱。過去三年，英偉達在數據中心AI晶片市場拿走近九成份額，背後離不開黃仁勳對台積電CoWoS封裝的鎖單以及對雲巨頭的強勢配額。 他憑藉個人信用和「握手約定」維繫着龐大的供應鏈網絡。若新管理層風格趨於保守，英偉達在台積電等核心供應鏈中的鎖產優先級與擴產號召力可能減弱。

2026年10月8日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席在美國和平研究所舉行的一個公開活動。（Reuters）

黃仁勳離職消息公布當天，AMD與博通股價應聲大漲。在英偉達內部治理震盪期間，雲廠商為分散供應鏈單一依賴風險，勢必加快導入替代方案——包括谷歌自研TPU（及核心合作夥伴博通、聯發科）、AMD的Instinct系列晶片以及亞馬遜等廠商的自研ASIC晶片。

事實上，黃仁勳就是英偉達最貴的品牌資產。他的離任直接導致市場重新評估英偉達的估值，所謂的「黃仁勳溢價」正在被剝離，多家華爾街投行因此下調了目標價。

另外，此次辭職導火索涉及個人行為準則及美國國會對潛在國家安全與出口管制合規的質詢。 失去黃仁勳這位極具個人影響力的「首席外交官」後，新管理層在處理中美晶片出口管制博弈及聯邦監管審查時，預計將面臨更嚴苛的合規約束，業務騰挪空間必然回收窄。

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

當然，儘管衝擊劇烈，但英偉達的護城河並非建在沙地上。其深耕十餘年的CUDA軟體生態、海量開發者黏性、現有Blackwell/Rubin等架構的硬體代際優勢以及已簽下的龐大在手訂單具有極強的商業慣性，競爭對手在短期內仍難以實現全面替代。

從基本面估值與華爾街主流預期來看，中長期重新站上200美元的概率依然較大，但短期需要時間消化治理危機。截至2026年11月13日美股收盤，英偉達股價報 162.85美元（總市值約3.92萬億美元），距離200美元關口約有 22.8% 的修復空間。 經過本輪暴跌後，其動態市盈率（P/E）已回落至 20.6倍 左右的相對低位。

目前華爾街大行雖然普遍下調了目標價，但絕大多數機構給出的新目標價仍在200美元及以上。偏謹慎派的伯恩斯坦（Bernstein）將目標價從400美元腰斬至 200美元; 少數機構如Truist則下調至 174美元 並轉為「持有」。但也有維持看多派： 花旗（Citi）與Wedbush均將目標價下調至 225美元，瑞穗證券下調至 250美元，富國銀行下調至 300美元。LSEG統計顯示，64家覆蓋券商中仍有59家維持「買入」或「強力買入」，目標價中位數為 314美元。

確實，英偉達短期面臨的重壓。除了上述估值中樞下移，市場恐慌的深層原因不僅是八卦，還包括英偉達深度嵌入的AI債務鏈條。其為AI初創公司提供融資擔保的閉環模式，在GPU快速貶值的背景下，引發了華爾街對折舊錯配和信用擴張退潮的擔憂。

A street sign for Wall Street hangs in front of the New York Stock Exchange May 8, 2013. REUTERS

11月17日的財報將是臨時管理層的第一道考題，若無法給出清晰的戰略指引，估值折價將進一步固化。但如果即將公布的季度財報顯示全球AI資本開支依然強勁、營收與毛利率未受影響，20倍出頭的市盈率將吸引大批價值與機構資金進場抄底。

另外就是看董事會能否在短期內任命一位兼具技術洞察力與供應鏈掌控力的繼任者，並徹底平息合規調查風波，是消除當前「公司治理折價」的前提。還有就是核心大客戶訂單穩定性： 只要微軟、Meta、谷歌、亞馬遜等核心買家的下一代晶片採購計劃未出現實質性削減，市場最終會將此次下跌定性為「情緒與人事衝擊」，而非業績拐點。

黃仁勳的離職最大的影響是組織體系的震盪與估值邏輯的重塑。短期內，受制於調查未決、繼任者能力待考以及巨集觀AI債務擔憂，股價大概率會在底部區間震盪。中長期能否站上200美元，取決於新任CEO能否穩住戰略方向，以及英偉達能否在AI基建的下一輪週期中繼續證明其不可替代的生態價值。