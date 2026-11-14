中美俄峰會絕非「雅爾塔2.0」｜APEC

在近期多邊外交場合與大國互動頻繁的背景下，中美俄三邊高層接觸正從傳聞走向現實——繼俄方承認提及在深圳APEC峰會期間實現三邊會晤的設想、美方在邁阿密G20峰會籌備中釋放互動信號之後，中國外交部近期在例行記者會上的表態也間接證實了三邊會晤的籌備動向。

這一系列密集的外交信號再次引發了全球媒體與分析界對國際秩序重組的劇烈討論，一種風靡西方輿論圈的流行敘事甚至斷言：一個由美中俄三國私下劃分地緣利益範圍的「雅爾塔2.0」時代正呼之欲出。

然而，中美俄元首會晤絕不是「雅爾塔2.0」(Yalta 2.0)。這種將複雜的21世紀地緣政治強行歸納為「三強分治」的視角，既低估了當今多極世界的結構韌性，也誤讀了美國戰略收縮與大國博弈的底層邏輯。

深入剖析這套言論背後的現實算計，可以發現所謂的「雅爾塔2.0」不過是一場幻象，而隱藏在幻象之下的，則是美國海外基地體系脆弱性暴露所引發的戰略收縮、盟友關係的交易化重塑，以及後霸權時代世界秩序的深刻演化。

美英蘇三巨頭在雅爾塔會議期間合影留念，從左至右依次為時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）、美國總統小羅斯福與蘇聯最高領導人史太林。（Getty Images）

絕對主導權破滅：為何21世紀多極格局無法重演雅爾塔？

要理解為何「雅爾塔2.0」是一個偽命題，必須先釐清「雅爾塔1.0」發生的歷史前提。1945年美英蘇三國在黑海之濱確立的雅爾塔體系，建立在美蘇兩強對歐洲及遠東地區具備絕對壓倒性實力和實效軍事佔領的基礎之上。彼時，德日徹底戰敗，英法嚴重衰落，美蘇兩家擁有強行替其他主權國家劃定邊界與命運的絕對控制力。

當今的國際力量對比早已滄海桑田。雖然中美俄三國在軍事與經濟上佔據核心地位，但沒有任何一方或三者聯合能夠像1945年那樣，直接將中等強國與區域大國排除在決策之外。歐洲即便深陷衰退與安全焦慮，其龐大的經濟體量與政治自主意識依然存在；日本、印度及東南亞國家也具備極高的外交遊移與戰略對沖空間。

更關鍵的是，現在的「中美俄」並非等邊三角形。中國是全球第二大經濟體和工業巨擘，美國是綜合霸權國，而俄羅斯則是依賴核武庫與地緣攪局能力維持大國地位的能源與軍事強國。三者之間缺乏互信，缺乏共識性的規則公約數，更缺乏強行實施全球分治的實效佔領能力。

如果說「雅爾塔1.0」的本質是「這裏是我的，那裏是你的」式割據劃界，那麼當今的動向更像是「責任轉嫁」與「收縮邊界」——即在資源匱乏與多線交織的背景下，美國對自身安全承諾邊界進行選擇性收縮，試圖將地緣風險與防務成本推給傳統盟友。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

防空神話破滅：飽和打擊下駐日美軍基地如何淪為「戰略累贅」？

在探討美國對歐洲與日本等傳統盟友防務承諾的後撤時，一個長期被忽視但極其關鍵的技術性變量正在顯現：美國海外軍事基地體系在現代高精尖打擊手段面前的極端脆弱性。

冷戰及後冷戰時期，美軍依託遍佈歐亞大陸的前沿基地，構建了掌控全球要衝的「美利堅和平」（Pax Americana）。然而，從近期多次中東局部衝突和美伊對抗的實踐來看，缺乏戰略縱深、高度集中的海外駐軍基地，在面對飽和式精確制導導彈、高超音速武器以及低成本無人機蜂群的打擊時，展現出了令人震驚的脆弱性。被視為防空神話的基地防禦網被輕易穿透，大量昂貴的前沿基礎設施遭受毀滅性打擊，甚至淪為敵對火力的人質。這一殘酷現實促使美國戰略界重新評估前沿存在的生存率與投入產出比。

這一邏輯在亞太方向尤為嚴峻。亞太是中美競爭的絕對主戰場，日本是美國駐軍最多、最核心的「前沿陣地」，部署着美軍在西太平洋最龐大、最密集的前沿基地群，從橫須賀、嘉手納到普天間，構成了美軍阻嚇中國的最重要跳板。

美國不可能主動將日本「劃出勢力範圍」。然而，在涵蓋東亞前沿的打擊體系面前，這些距離中國本土極近、缺乏縱深的駐日美軍基地，在潛在的中日衝突或台海危機中，極大概率會面臨第一波毀滅性的精準打擊。

美國軍方與戰略界對此心知肚明。將過於集中的重型軍事資產暴露在中國強大的反介入/區域拒止（A2/AD）火力圈之內，不僅無法起到有效的威懾作用，反而使駐日美軍基地從「戰略資產」加速演變為「戰略累贅」。美國正逐漸失去一意孤行捲入大國直接衝突的戰略底氣。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會上，抨擊盟友在對伊朗軍事行動上的毫無作為。（Reuters）

安全傘降級為交易：華盛頓後撤與第一島鏈防線重構

正是這種前沿基地脆弱性的暴露與自身綜合國力的相對衰退，驅動着美國對歐洲與日本的外交策略發生根本性轉變：從傳統的「提供無條件安全傘」轉向「要求盟友自主擔責」的交易型關係。

在歐洲方向，美歐關係正處於極度的「戰略焦慮期」。歐洲（尤其是法德）深感美國不可靠，提出「戰略自主」，但又在安全上嚴重依賴美國。美國後撤的大方向已經不可逆轉，但這並不是「美軍全面撤出歐洲」，而是從「提供全方位的安全遮陽傘」降級為「後方支援與核威懾提供者」。

美國正穩步將抗衡俄羅斯的前沿成本推給歐洲自身，特別是逼迫德國、波蘭等國提高軍費，而美軍則逐步退居後方提供核威懾與物流支援，以抽離資源轉向印太。

在亞太方向，美日關係則處於「同床異夢」狀態。日本極為恐懼被美國「拋棄」或被美中作為籌碼交易，因此在右翼政策上不斷突破，試圖通過「自我武裝」和「綁架美日同盟」來增加安全感；而美國既想利用日本圍堵中國，又警惕日本脫軌或引發不可控的直接衝突。

面對中國的崛起，美國自己已難以獨自封堵中國，更不可能為日本的區域野心買單。在華盛頓高層互動中對日本姿態的冷落，以及在戰時歷史記憶上的特殊表態，均折射出美方不願被日本拖入直接衝突的警惕。

美國不僅不會為日本提供包攬式的安全擔保，反而藉機逼迫日本承擔更多第一島鏈的直接防務責任，縱容甚至推動日本突破和平憲法、買進遠距離打擊武器，甚至在核動力潛艇研製的邊緣遊走。日本因焦慮於被美國「拋棄」而採取的激進自我武裝，正在使其如台灣一般，從美國的戰略防線變為沉重的負擔。

與日本的焦慮形成鮮明對比的是東南亞與印度的現實主義選擇。美國曾試圖打造圍堵中國的「弧形戰線」，但在歷經越戰拋棄盟友的歷史教訓、中國強大的經濟引力以及深厚的歷史文化聯繫面前，東南亞絕大多數國家堅定選擇不站隊。菲律賓個別官員的挑釁姿態在東盟內部顯得孤立無援。

而作為極具機會主義特徵的大國，印度在看清「美國靠不住、中國得罪不起」的現實後，其外交姿態開始顯露軟化跡象。這標誌着美日印澳「四邊機制」（Quad）試圖構建反華統一戰線的企圖在現實面前深感「有心無力」。

至於AUKUS（澳英美同盟）與日本可能的核潛艇衝動，雖然在短期內增加了區域核擴散的風險，但也徹底解除了中國在海上戰略力量擴張上的政治束縛，使得中國海軍可以順理成章地強化核潛艇建設，並將打擊目標直指日本「新型軍國主義」與「敵國條款」的適用範疇。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，兩人在握手時互相看着對方。（Reuters）

破除三邊共治迷思：特朗普意在斬斷中俄戰略背靠背

針對華盛頓頻繁傳出的關於三邊峰會或「三國良好關係」的言論，若將其解讀為美國真誠希望與中俄建立「三邊共治」，則是對美式現實主義外交的最大誤讀。

美國戰略界（尤其是傳統現實主義派系）始終將「中俄緊密結盟」視為對其霸權最大的地緣噩夢。特朗普及其顧問團隊所展現出的對俄緩和姿態、對三邊接觸的開放興趣，其核心目的絕非建立什麼三強聯合統治委員會，而是試圖玩弄經典的離間戰術——通過在烏克蘭問題上給俄羅斯開出交易條件，試圖「打拉結合」分化中俄，破壞中俄背靠背的戰略協作。

特朗普的商業外交邏輯極其簡單：他厭惡多邊機制的繁瑣與束縛，熱衷於一對一的權力大交易（Deal-making）。所謂的「三國良好關係對美國有利」，在其語境下僅指「只要這三個大國不直接爆發核戰爭，且美國能夠通過對俄緩和以集中精力對付中國，同時在經濟上繼續榨取讓步，對美國就是最划算的算計」。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）。（X@WhiteHouse）

戰略暫停非停戰：白宮借對華緩和喘息的底層算計

必須清醒地認識到，遏制中國崛起、維護美國在科技、金融與軍事領域的絕對統治地位，是美國跨黨派、跨階層的長期核心戰略目標。這一共識不會因為一兩場峰會或任何階段性的外交緩和而發生根本改變。

某些時期美國展現出與中國接觸、緩解緊張局勢的姿態，甚至尋求在特定議題上的合作，絕非「聯合中國」，而是一種戰術性的「戰略暫停」（Tactical Pause）。當美國面臨國內高企的債務危機、供應鏈脫鈎帶來的通脹反彈，以及中東和東歐戰線的資源牽扯時，它迫切需要與中國達成防務安全墊與危機管控，避免陷入多線作戰或自身經濟崩盤的絕境。

這種戰術緩和是美方為了贏得時間、重新調整資源配置的手段，其最終目的依然是服務於長期的戰略競爭。

綜合來看，中美俄元首會晤絕不是「雅爾塔2.0」，所謂的「三強分治」不過是舊時代地緣思維在面對複雜新現實時的一場幻覺。世界並未走向三國瓜分勢力的舊路，而是在美國海外基地體系脆弱性暴露、盟友責任沉重化、區域強國自主化的大趨勢下，走向更加動盪、複雜且多極化的重新組合期。

對此保持冷靜、客觀看待大國博弈的虛與實，方能準確把握後霸權時代世界秩序演進的真正脈搏。