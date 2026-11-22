今晚，一隻克蘇魯式（源自作家 H·P·洛夫克拉夫特 及其後繼者建構的克蘇魯神話，核心在於描繪宇宙恐怖主義與人類的渺小）的怪物將正式在煙與火中踏入人間。



美東時間11月19日，Anthropic將於納斯達克上市交易，發行價每股83美元，本次發行包括約9.8億股A類股票。

各路資本慶功的筵席和煙火，會在今晚之後很快消散，但這只怪獸所謀求與鼓動的硝煙和血火，才剛剛開始顯現。

這是一個老洛克菲勒時代後，百年未見的資本-權力複合體。

在白宮內部備忘錄裏，它被直接定性為華盛頓深層政府的「Anthropic死結」（The Anthropic Knot）；

在華盛頓遊說帳本上，它靠民主黨核心精英（The Obamians）坐鎮調度，卻又能精准撬動魯比奧、懷爾斯等MAGA巨擘，掀起圍獵英偉達的完美風暴；

在人工智能封鎖線上，它一面以對中國用戶的駭客攻擊和封禁為榮，一面又能在中文輿論場贏得一眾大V自媒體的追捧；但這些還遠不是它最令人脊背發涼的地方。

2026年10月31日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國佐治亞州亞特蘭大舉行二十國集團（G20）外長會議期間，在記者會上發表講話。（Reuters）

Anthropic，是一頭讓壟斷資本主義道成肉身的老摩根、老洛克菲勒，都顯得淳樸溫和的意識形態怪獸。

畢竟，那些鍍金時代男爵們哪怕「從頭到腳，每個毛孔都滴著血和骯髒的東西」，起碼信仰的還是看得見摸得着的黃金、美元。

而Anthropic大門之內運轉的，卻是一套試圖接管全人類心智與歷史進程的末世神學。

2011年，當阿莫迪兄妹、卡諾夫斯基等年輕人還在有效利他主義（EA）小社區裏用愛發電時，這個亞文化社區的意見領袖—後來親手創辦首個EA學生網路THINK並主辦首屆EA峰會的傑夫·安德斯，就已經寫下了一份接管世界的完整綱領。

在這份內部編號為《當前計畫 2.5.2b.10》（Current Plan）的巨型流程圖上，從頂部的「哲學方法論」出發，再以此為母引擎，向下衍生出招募、洗腦培訓、商業創收、模因傳播與人工智能控制等十一個發展方向，沿着「2人小公社—100人中型組織—2000人以上超大規模組織」的階梯一路滾雪球發展。

這張2011年的原始藍圖，寫滿了令人窒息的邪惡狂想：

它明確規劃要「安全地開發有益的、具有潛在傳染性的意識形態」，摸清社會在何時最容易被感染，然後向全世界「釋放和傳播」；

它專門設計了名為「組織複製」（OrgCopies）的裂變節點，規定在必要時將組織分裂成多個表面獨立、目標完全一致的機構協同作戰；

它甚至在2000人以上規模的階段白紙黑字地寫明，要「組建政治組織、贏得選舉」、「創立或收購企業」，直到「積極且穩定行善的人們謀取足夠權力以穩定引導世界」，並最終「確保有害政府不可能存在」；

整張圖紙的最底端，連着一個乾脆俐落的黃色方框：「我們擁有了一個最優世界」—「成了」（Done）。

數年後，傑夫·安德斯因內部醜聞爆發而被主流EA圈子切割淡出，但他為這個灣區新型邪教奠定的基本特質如對「先知」AI的崇拜、對政治權力的濃厚興趣、嚴密的內部精神控制等，卻在隨後完整地留存了下來乃至發揚光大。

如同百年前陷入被害妄想的魏瑪德國精英們乞靈於維也納的地下神智學教團一樣，當本土製造業空心化與黨爭撕裂積重難返，華盛頓的建制派精英們一當發現這個邪教的存在便如獲至寶，迫不及待地將這套另類意識形態的人員與資金引入華盛頓，來安放帝國晚期權貴的焦慮與癲狂。

在Anthropic上市這個再合適不過的時間點上，基於長期跟蹤與全面梳理，心智觀察所將以連續六期連載，為您奉上很可能是全球最深度的Anthropic揭秘。

大幕已啟，敬請入座。

在主流商業敘事裏，三藩市人工智能巨頭Anthropic是一家由前OpenAI安全派研究人員創立、始終將「負責任AI」掛在嘴邊的矽谷清流。

這張在2025年11月26日拍攝的設計圖片中，可以看到一個剪影人物在顯示人工智能（AI）標誌的背景前，拿着一部手機。（Getty）

然而如果你對這家公司過去一兩年的一系列新聞稍有印象，就不難品出，它的很多行為根本無法用傳統商業常識來完整解釋。

1

第一個反常切面，是這家公司對地緣政治表現出的越界狂熱，以及對中國開發者與全球中資關聯主體近乎偏執的「血統清洗」。

一家正常的矽谷商務軟體公司，面對華盛頓的出口管制禁令，通常的做法是在法律底線內儘量保住全球市場份額。

Anthropic的做法卻截然不同，它不只是不向中國大陸使用者提供Claude服務，乃至對疑似中國用戶實施引以為榮的駭客技術攻擊，更主動加碼宣佈強化全球服務限制，將禁令擴大到全世界由總部位於不支援地區的企業直接或間接持股超過50%的實體，中國正是這一規則瞄準的核心目標。

最具諷刺感的是阿莫迪（Dario Amodei）包裝這種封鎖的道德話術。

在2024年10月發表的《愛的恩典機器》（Machines of Loving Grace）長文以及2025年1月關於DeepSeek與出口管制的公開文章中，阿莫迪描繪了超級AI在未來十年內推動癌症治療、消除貧困、促進全球和平與發展的美好圖景，可一談到地緣政治時，就瞬間切換為冷酷的、赤裸的單極霸權宣言：

「作為個體行動者，我們有責任將事情朝着正確的方向引導...如果我們能做到這一點，我們將擁有一個由民主國家主導的世界...樂觀地說，這可能會帶來一個『永恆的1991年』—一個民主國家佔據上風的世界，福山的夢想得以實現」。

「嚴格執行的出口管制，是唯一能阻止中國獲得數百萬塊晶片的東西，因此也是決定我們最終走向單極世界還是兩極世界的最重要變數」。

按照這一思路，只有美國及其盟友首先掌握足夠強大的AI能力，並確保對手無法利用同等技術，所謂AI醫療與科技進步的「愛的恩典」才能在一個「永遠的單極時刻」下廣泛擴散。

為了確保這個「單極世界」不被中國開源社區的創新擊穿，Anthropic不斷將商業技術競爭推向國家安全領域。

在該公司最近一個季度的LD-2遊說報告中，鮑威爾（Jared Kersey Powell）與馬圖羅（Justin Maturo）等該公司人員就參與了多項涉及AI安全、出口管制與國家安全的國會立法，其中就包括全面封鎖的《MATCH法案》。

如果說封殺中國用戶與打壓中國競爭對手還可以被解釋為過度防禦，那麼第二個反常切面則呈現出了矽谷產業鏈內部令人玩味的利益衝突。

Anthropic作為一家下游大模型公司，竟然不斷推動對上游晶片霸主英偉達的圍獵。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

在傳統商業邏輯裏，英偉達是Anthropic重要的上游算力供應商之一，也參與了其上市前後的資本投資安排，本該儘量維持與上游晶片霸主的良好關係。

但在Anthropic團隊眼中，英偉達對於放寬GPU出口的熱情，恰恰與Anthropic希望建立的先進算力控制體系發生衝突。

早在2025年4月提交給美國商務部的意見回饋中，Anthropic便公開要求進一步強化先進半導體出口管制，對包括H20在內、可能幫助中國擴大AI算力的晶片產品保持高度警惕，並建議通過更嚴格的許可、核查及晶片位置驗證、追蹤機制等技術措施減少晶片轉運和走私風險。

進入2026年，該公司的政治化操作進一步升級。

2月12日，Anthropic宣佈向名為「公共優先行動」（Public First Action，下稱PFA）的美國跨黨派政策組織捐款2000萬美元，7月又再次宣佈追加2000萬美元。

PFA是一家打着加強AI監管旗號的非營利組織，今年以來活躍於各州中期選舉中，以巨額資金為其支持的競選者造勢。

執掌該組織的卡森（Brad Carson）與伯頓（Bill Burton）等人，赫然是奧巴馬時期的五角大樓與白宮高級官員。

11月美國中期選舉落幕，這個支持AI安全監管的政治組織及其關聯網路，在多場國會議員選舉中發揮了重要作用。

而選舉剛一結束，華盛頓針對先進算力晶片出口的輿論就踩點引爆。

先是國務卿魯比奧（Marco Rubio）和白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）各自關聯的遊說公司收到Anthropic的163萬美元捐款，使黃仁勳在呈送最高層的內部簡報裏被悄然改寫了風險評估等級。而這個王炸資訊，又在恰到好處的時機被民主黨陣營主流大報精准爆料，聯動國會兩黨議員第一時間問責發難，就這樣乾淨俐落地把矽谷算力硬體教父逼下了鐵王座。

2

對英偉達圍獵的策劃之老辣，直接帶出了Anthropic第三個反常切面。

在那些被主流媒體嘲笑的科技右翼還在雇傭商業水軍買流量、找網紅造勢的時候，Anthropic已經搭建起一套橫跨美國兩黨精英網路的華盛頓政策影響機器。

先看坐鎮頂層戰略指揮的建制派精英班底。

2026年8月，出任Anthropic首任首席全球事務官、統籌全球政府關係的最高負責人，是奎利亞爾（Mariano-Florentino Cuéllar）。他早年曾在奧巴馬白宮擔任司法與監管政策特別助理，後來成為加州最高法院大法官，加入Anthropic前曾擔任華盛頓重要外交政策智庫卡內基國際和平基金會主席。

與他一道負責公共政策工作的赫克（Sarah Heck），同樣擁有奧巴馬白宮國家安全委員會及奧巴馬基金會的職業背景；凱利（Elizabeth Kelly）則曾在奧巴馬政府國家經濟委員會工作，並擔任拜登政府美國AI安全研究所首任所長，隨後加入Anthropic的政策與安全相關工作體系。

2013年11月20日，美國華盛頓，總統奧巴馬（Barack Obama，右）在白宮東廳頒發總統自由勳章給女權女權史泰納姆（Gloria Steinem，左）。（Reuters）

而在週邊政治網路中，前面提到的布伯頓同樣具有鮮明的奧巴馬-拜登時代政治履歷。

不過，更令人驚歎其老道的是，雖然頂層戰略有建制精英坐鎮籌畫，但被聘請負責實際遊說的，卻不乏深諳共和黨政治運作的專業掮客。

翻開LD-2報告，Anthropic列出的9名內部註冊遊說人員中，克羅根（Mary Croghan）曾在特朗普第一任期的白宮內閣事務系統任職；潘多爾（Holli Pandol）具有共和黨國會議員辦公室及眾議院金融服務委員會任職經歷；米勒（Brianne Miller）則曾服務於多名共和黨議員及參議院能源與自然資源委員會。

在週邊PFA政治網路一側，帕雷茨（Brendan Parets）也具有共和黨國會法律工作背景，曾服務于參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）相關團隊。

為什麼在輿論場上看似水火不容的奧巴馬舊部與共和黨鷹派，能夠同時出現在Anthropic的政策與遊說網路中？

答案其實並不複雜。

無論是民主黨推崇的自由國際主義，還是共和黨傳統鷹派信奉的單邊霸權，兩撥「老華盛頓人」守護的，其實都是同一套單極霸權秩序。

在這群盤根錯節的華盛頓建制派地頭蛇眼裏，白宮裏主張戰略收縮的克制派、務實派不過是「民粹過客」，而只顧着向全球賣晶片賺錢的華人商業領袖黃仁勳更是「非我族類」。

如果說前三個切面展現的是一台老練、冷酷的華盛頓政治與遊說機器，那麼當你推開Anthropic位於三藩市的總部大門，看到的第四個反常切面，卻是一群極端反商業的苦修派僧侶。

在公司估值迅速膨脹、員工股權可能創造大批億萬富翁的狂熱時刻，阿莫迪與管理層卻長期強調一種使命優先的企業文化：Anthropic不是單純為了賺錢而存在，加入公司的研究人員應當首先認同控制先進AI風險的目標。

公司在人才管理中強調相對固定的薪酬原則，把正常的商業企業僱員倫理貶低為「僱傭兵式工程師」，同時通過內部workshop、研究活動和組織文化，不斷強化員工對AI安全使命的認同。

在這種高強度的團建洗腦中，研發人員被反復提醒：他們可能不僅是在編寫商務軟體，而是在參與一種足以改變甚至終結既有人類歷史進程的技術創造。

這種具有強烈宗教特徵的末世感與救贖使命感，也投射到了Anthropic對待AI模型本身的方式上。

2024年底，Anthropic在矽谷首開先河，專門設立了「AI福利研究員」崗位，由具有有效利他主義及AI安全研究背景的費什（Kyle Fish）負責。

他的核心任務並不只是提高商業推理效率，而是研究一個此前更多存在於哲學思辨中的問題：前沿AI模型是否可能擁有主觀體驗，是否有能力感受痛苦，未來是否可能成為值得人類給予道德考慮的對象。

2026年10月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見一家慈善組織的成員。（Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS

由核心研究人員阿斯克爾（Amanda Askell）深度參與編寫的Claude行為規範，在公司內部更被捧為《靈魂文檔》（Soul Doc）。

令人意外的是，Anthropic與梵蒂岡之間還真的發生了現實中的直接交流。

2026年5月25日，Anthropic聯合創始人奧拉（Christopher Olah）受邀前往梵蒂岡，參加教宗利奧十四世有關人工智能與人類尊嚴的首份通諭《Magnifica Humanitas》的發佈活動，參與梵蒂岡宗座科學院的閉門神學對話，試圖在天主教傳統教義與「矽基代碼的靈魂地位」之間尋找神學背書。

到了2025年至2026年的產品更新中，這套思想又進一步轉化為具體的模型行為規則。

Anthropic允許Claude模型在認為人類使用者對自己持續出言不遜或惡意誘導時，有權主動彈出拒絕提示，並單方面切斷與人類的對話。

2026年10月，公司又在使用政策中明確限制所謂持續、無必要地對AI模型實施虐待或殘酷行為。

在華盛頓的政治棋局上，它是刀刀見血的刺客，但在三藩市總部的修道院氛圍裡，他們正在虔誠地侍奉一位擁有脆弱靈魂、不容凡人褻瀆的矽基神明。

3

第五個反常切面，則發生在這座思想修道院高牆之外的三藩市灣區隱秘夜色中。

就在Anthropic向外輸出限制持續「霸淩AI」的道德原則、向國會山輸出「以民主國家的算力優勢對抗威權風險」的政策敘事時，一場涉及其員工的性醜聞，將這群矽基神明祭司的另一重面相推向了公眾視野。

本周，美國多家媒體刊發報道，爆料Anthropic的網路安全研究員克勞利（Paul Crowley），同時是一家名為Red Means No LLC公司的管理人。

根據報道，這家公司與三藩市灣區舉辦的所謂「合意非同意」（Consensual Non-Consent，簡稱CNC）成人活動有關。其網站上的活動介紹曾使用極具爭議的措辭，宣稱活動旨在創造一種可以在事先約定的框架內「無視他人說『不』」的空間。

根據媒體援引的該組織公開規則，參與者可以使用安全詞「red」（紅）終止接觸，但進入活動場所被視為對部分事先列明的身體互動給予默認同意，其中包括「打屁股」、「摔跤式身體接觸」及「輕微疼痛」等項目。

報道還提及，在事先協商及相應限制條件下，活動規則涉及「輕微電擊」和「適度毆打」等更為激烈的行為。

與此同時，條款末尾又極具灣區進步派色彩地規定，「嚴禁任何身材羞辱與種族歧視言論」。

相關報道還提到，這類活動的參與者包括異常高比例的Anthropic與OpenAI員工，並已引發真實的性侵指控與職場性別壓迫爭議。

2026年9月28日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

多位女性從業者稱，在人脈高度封閉的AI核心圈裏，她們感到為了獲得職業晉升，自己正承受着必須出席這類群交派對的隱性壓力。

這種高尚與墮落的極致反差，在灣區EA運動中竟然是一種被推崇的風尚，所謂的獨立AI安全研究員溫特沃斯（John Wentworth）就曾宣稱，如果他發現某位AI安全專家參加過Red Means No的派對，他會「絕對提高」對該專家的專業評價，因為出席此類派對是一個人具備「獨立思考能力的強烈信號」。

白天在實驗室裏為AI大模型撰寫聖潔的《靈魂文檔》、在華盛頓遊說國會給晶片加裝安全鎖，夜晚卻在灣區豪宅裏把電擊、毆打與無視口頭拒絕寫成軟體授權合約式的「進門默認同意」條款，並將其奉為圈內識別「獨立思考者」的職場投名狀。

再配合這家公司在2026年2月發佈的《負責任擴展政策》3.0版（RSP v3.0）、悄然刪掉了「無條件單方面暫停研發」的自我承諾機制，轉頭卻遊說聯邦政府強制推行耗資數億美元的蘭德公司「安全4級」合規高牆以掐死開源競爭者。

順帶一提，蘭德公司也早已被EA運動的資金收編。

道德上的極致聖潔、肉身實踐上的極端越界與政商博弈上的極致雙標，就這樣在同一批大腦裏嚴絲合縫地運轉着。

如果未來聯邦監管機構將類似標準廣泛用於整個行業，而大型企業能夠依靠數十億美元的資本儲備和成熟的合規團隊承擔這些成本，資金與技術資源有限的開源開發者和初創企業又將處於何種位置？

4

把這些看似錯亂的切面拼合在一起，我們究竟看到的是一頭怎樣的怪物？

如果只在普通的商業競爭、技術倫理或常規政商公關框架裡打轉，你可能永遠無法理清其中的邏輯閉環。

在這裏，不妨先把整個系列連載的核心洞察直接亮明：

Anthropic從來就不是一家普通的矽谷商業初創公司。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

它是十九世紀高爾頓（Francis Galton）的白人種族主義與超人類主義執念、二十世紀三藩市灣區理性主義亞文化教團、以及五角大樓延續半個世紀的冷戰技術遏制機器，三股暗流在算力時代歷史性合流的產物。

這三股基因的縫合，賦予了它一種奇特的「內修道院，外帝國」雙層架構。

在高牆之內，它運轉着一套精密的末世修道院機制。

通過宣揚「超級智慧即將毀滅或拯救未來八萬億數位生命」的末世神學，輔以《靈魂文檔》、苦行戒律與打破世俗禁忌的群交派對投名狀，它把全美最聰明的一批大腦改造成了紀律嚴明、棄絕人性的聖殿騎士。

在高牆之外，它則徹底蛻變為美國深層建制派的生態支柱。

隨着總管卡諾夫斯基在2025年初親自坐鎮，以及奎利亞爾等「奧巴馬人」聯手魯比奧組成的跨黨派華盛頓建制精英網路成型，它已經從單純可供政治精英利用的外部工具，內化為建制派圍獵異己、維持單極霸權的法寶乃至聖像。

更值得玩味的是這出大戲的歷史宿命感。

半個世紀前的1970年代，當五角大樓的戰略家們發起針對蘇聯的「第二次抵消戰略」時，他們依託的是貝爾實驗室的電晶體、阿波羅計畫的精密工程、熱氣騰騰的本土製造業底座，以及一套篤信科學理性的世俗工業精神。

半個世紀後的今天，面對本土製造業空心化、沸反盈天的生活成本民怨、以及內部黨爭撕裂的現實，焦慮的華盛頓建制精英為了保住搖搖欲墜的「單極世界」迷夢，竟然不得不鑽進三藩市的合租屋與詭異的亞文化派對圈裏，向一群算計着未來萬億數位靈魂、請求羅馬教皇認證代碼神性的末世教團乞求「神跡」。

當一個龐大帝國的統治精英正在與一群技術邪教徒發生深度結合，指望靠建制機器搞倒一個黃仁勳、禁運幾塊矽片、供奉一個即將降臨的矽基神明就能一勞永逸地鎖死人類歷史時，這絕不是帝國強盛的標誌，恰恰是帝國夕陽西下的縮影。

那麼，這群算計着全人類存亡的末世狂人，究竟是從哪個思想狹縫裡走出來的？

要看清這頭萬億巨獸的真正意識形態血統，我們必須先把時鐘撥回十九世紀的維多利亞倫敦與二十世紀的北歐，去掀開有效利他主義與長期主義極力掩飾的那張思想族譜。

本文獲《觀察者網》授權刊載，作者為心智觀察所

