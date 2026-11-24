英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳因婚外情醜聞請辭不到兩週，11月23日震撼宣布重任行政總裁，不僅讓全球AI供應鏈與股市滿血復活，更在社交媒體引爆一場「迷因狂潮」！不少網友與遊戲迷紛紛發揮創意腦洞大開，製作一張六格梗圖，調侃黃仁勳這趟「請辭風波」，其實根本只是請了11天假把剛上市的遊戲《俠盜獵車手 VI》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）通關而已。



請辭11天神還原 梗圖惡搞黃仁勳

隨着黃仁勳閃電回鍋的消息震撼科技圈，網絡上隨即瘋傳一張將他與經典迷因結合的六格圖。畫面最上方，黃仁勳揮手微笑喊出「我辭職了（I resign）」，一旁配上的卻是插着鼻胃管、眼角泛淚的柴犬迷因。

緊接着下方標註着「11月19日（Nov 19）」的黃仁勳，直接戴上電競耳機、雙手緊握PS5手掣，開心捧着《俠盜獵車手 VI》遊戲光碟開玩。到了最下方的「11月23日（Nov 23）」，畫面顯示「《GTA 6》全通關（GTA 6 completed）」，黃仁勳隨即比出大拇指燦笑宣告「我回來了（I'm back）」。

時間點巧合引爆笑點 網：原來是請辭打遊戲

這張迷因圖曝光後，立刻在各大社群平台引發討論。由於《GTA 6》正是全球玩家苦等十多年的大作，而黃仁勳從11月12日請辭到11月23日宣布復職，前後剛好相隔11天，時間點完美巧合。

網友紛紛在貼文下方留言：

「從玩《GTA 6》回來了」

「他成功完成了《GTA 6》」

「歡迎老闆回來」



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