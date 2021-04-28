中國疫苗｜世衛批准緊急使用為何如此重要？

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-04-28 18:07

世界衛生組織（WHO）預計將在未來幾天內宣布是否向中國國藥集團與科興生物的兩款疫苗批出緊急使用授權。緊急使用授權將允許中國疫苗被納入世衛組織牽頭的「疫苗公平分配計劃」（COVAX），以在世界面臨全球傳染病復發的時候，幫助緩解發展中國家的疫苗短缺問題。

在4月26日星期一的新聞發布會上，世衛組織助理總幹事西芒（Mariângela Batista Galvão Simão）表示，世衛組織將在未來兩周內決定是否對中國的兩款新冠疫苗給予緊急批准。預計其技術諮詢小組將在本周五（4月30日）和下周內分別發布對國藥集團疫苗和科興疫苗的決。

此消息公布之時正值全球面臨「病情」復發：上周（4月19日至25日）主要由印度病例推動的新冠肺炎感染率達到了歷史新高。

一個月前，負責提出此類批准的世衛組織「專家戰略諮詢小組」（Strategic Advisory Group of Experts）表示，兩款疫苗都符合世衛組織的有效率要求，使公共衛生專家們對世衛組織批准這些疫苗抱有希望。與大多數領先的疫苗不同，中國疫苗的三期臨床試驗結果尚未公開分享，也未在經同儕評審（peer review）的學術期刊發布結果。

如果獲得批准，中國疫苗將成為第一個加入世衛組織名單的非西方疫苗。到目前為止，世衛組織已經緊急批准了輝瑞、阿斯利康和強生公司的疫苗。

深遠影響的決定

公共衛生專家密切關注世衛組織的決定，因為這可能是全球疫苗接種活動的一個轉折點。到目前為止，疫苗短缺已經深深限制了COVAX計劃，導致其交付量遠遠低於其最初的目標。然而，該計劃最近將其2021年的分配目標從20億劑更新為25億劑，而中國疫苗的湧入或將有助實現這個目標。

過去，該項目不得不與富國爭奪疫苗，因為富國大多為自己人民保留劑量，而且隨着印度這個COVAX核心疫苗生產國的疫情日益嚴重，該國的出口急劇下降。然而，中國已經成功將其境內的感染率保持在接近零的水平，使其能夠積極向世界出口大量疫苗。

隨着印度因國內危機而陷入癱瘓，中國現在是唯一一個出口的疫苗數量與國內使用的疫苗數量差不多的國家。中國已經向發展中國家出口了超過1億劑的疫苗。

顯示截至2021年4月26日已接受或使用中國新冠疫苗的國家的世界地圖。（CGTN）

因此，中國加入COVAX計劃將大大有助於世衛組織協調全球努力以支持世界最貧窮國家的計劃。正如印度的情況所表明的那樣，與疫情的長期鬥爭將取決於發展中國家能否保護自己免受新的感染浪潮。一個裝備精良的COVAX可以幫助我們避免未來可能會延長疫情的新爆發和新變種的出現。

從疫苗民族主義到疫苗國際主義

將中國疫苗納入COVAX計劃，將是實現全球性抗疫的具體一步，至少對那些沒有能力購買自己的疫苗的國家來說是如此。

世衛組織長期以來表示希望找到新的疫苗供應商，並一直批判「疫苗民族主義」（vaccine nationalism），即富裕的政府與製藥商簽署協議，不顧國際需求而只為本國人口提供疫苗。

本月早些時候，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「供應稀缺正在促發疫苗民族主義和疫苗外交，因此（COVAX合作夥伴）正在研究加速生產和供應的幾種方案。」他補充指，這些方案包括「加快審查更多的疫苗，包括來自國藥集團、科興和（莫斯科的）加馬利亞研究所的」。

圖為菲律賓總醫院的醫務人員正在接受COVAX疫苗。（WHO/Blink Media, Hannah Reyes Morales）

自疫情開始以來，已經過去了將近一年半的時間，世界正處於一個十字路口；富國的疫苗接種活動的成功使一些人希望迅速恢復正常，但印度局勢的悲劇性崩潰提醒我們，在全球疫情中，部分成功並不是真正的成功。

4月23日，在COVAX計劃實施一周年之際，世衛組織發布了一份報告，其中引用了國際商會2021年1月的調查結果，即到2025年，不協調的疫情救濟方法（即疫苗民族主義），可能使世界生產總值（GDP）損失高達9.2萬億美元。即使是有足夠疫苗的高收入國家，僅在2021年就可能面臨2.4萬億美元的損失。

將非西方國家的疫苗納入COVAX計劃可以幫助解決這一全球協調問題，而且還可能鼓勵西方國家增加自己對該計劃的支持。最近幾天，美國和歐盟等國家面臨的壓力越來越大，要求它們做更多來支持發展中國家的抗疫工作。隨着全球嚴峻疫情的重臨，美國白宮4月26日宣布將向海外發送多達6,000萬劑阿斯利康疫苗。這是其對疫苗出口立場的突然改變，此前，美國幾乎不出口疫苗到海外。

圖為2021年4月21日，美國總統拜登於白宮就新冠疫苗接種進度發言。（美聯社）

中國能否為世界提供足夠的疫苗？

即使世衛組織接受國藥和科興製造的疫苗，有些專家也擔心這兩家製造商是否有能力填補疫苗供應鏈中的現有缺口。

國藥集團和科興公司已經承擔了不少國際責任，包括在雙邊交易中同意分發數百萬劑疫苗和散裝材料，而它們同時還在支持中國自己的疫苗接種活動，以及其在6月底前為40%的人口接種的宏大目標。

因此，COVAX負責人將仔細查看任何新供應商的生產能力。公共衛生專家已經從歐盟等機構的挫折中吸取了教訓，疫情剛開始的時候，這些機構對供應商提供所需疫苗的能力過於自信，對其疫苗接種活動造成了災難性的後果。