中歐投資協定遇冷　默克爾能否力挽狂瀾？

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-05-08 14:25

「考慮到當下中歐關係的基本面，有關中歐投資協定的審批工作只能暫時延期了」——近日，歐委會副主席，中歐投資協定談判首席代表東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）在接受法新社專訪時如是説道。

無獨有偶，歐盟委員會也在期間發表了類似的官方聲明稱「鑑於中方對部分歐洲議會成員的，不可接受的制裁舉措，眼下不是探討中歐投資協定審批事宜的合適時機」。

雖然此前歐美輿論場也有不少中歐協定可能胎死腹中的論調，但首次由歐盟官方出面認證上述可能性無疑有着非同尋常的意味。

不過，在中歐投資協定看似陷入四面楚歌之際，作為該協定首要推動者的德國總理默克爾（Angela Merkel）仍然表現出了足夠的政治定力。

於這位即將卸任的政治家而言，放任這份對德國乃至整個歐盟的未來都至關重要的地緣戰略協議無疾而終顯然非其本意。因此，離任之際的默克爾正在抓緊佈局，以最大限度地支撐協議過關。只是受制於當下微妙的輿論環境，上述佈局的推進顯得頗為低調。

自4月上旬習默通話以來，默克爾的相關佈局就在有條不紊地鋪開。首先是全力穩住中德關係的基本盤，並以此為基礎築牢中歐關係的大盤。

這一點在上月的習默通話、中德外長通話以及第六輪中德政府間磋商中得到了充分印證，在上述三次會議中，柏林方面都以或直接或間接的方式提及了中歐投資協定一事，默克爾本人更是相當急切地表達了願與中方一道推動投資協定最終落地的殷切期望。

同時，默克爾還「恰逢其時」地搶在離任前「閃電般」地任命自己的外交政策首席顧問（默克爾的心腹之一）黑克爾（Jan Hecker）接任駐華大使一職，其欲在離任後繼續保持中德官方層面良性溝通的意願一目瞭然。

其次是盡一切可能維繫歐美關係的平衡，尤其是在對外戰略上保持與華府的適當距離。作為對中歐投資協定影響程度最深的外部變數，如何處理與美國在相關事宜上的分歧也是歐盟當下面臨的棘手問題。

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這一點在3月下旬召開的，有華府參與的歐盟峯會上得到了充分體現。彼時，面對美國總統拜登（Joe Biden）發出的共築對抗中國崛起之統一戰線號召，默克爾毫不猶豫地予以回絕，並重申了歐盟在對華問題上維持戰略自主原則的決心。儘管如此，華府仍然得以通過諸如綠黨及新老歐洲分野這樣的「內部抓手」持續影響歐盟的對華政策走向。

再者是盡力維繫內部政局穩定，為中歐投資協定的順利通過最大限度地創造有利條件，這樣的目標就要求基民盟必須在9月的聯邦大選中繼續保持第一大黨地位。不過近來綠黨崛起，默克爾能否憑其手腕為基民盟保持最大黨優勢，依然是未知之數。