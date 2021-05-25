中歐投資協定被凍結對中國的影響｜安邦智庫

撰文： 孫一太 最後更新日期： 2021-05-25 19:00

本文源自安邦智庫

當地時間5月20日，歐洲議會以599票贊成、30票反對和58票棄權通過了一項決議，停止批准歐盟與中國簽訂的《中歐全面投資協定》（CAI），直到中國政府取消對歐盟政治家的制裁。這意味着，中歐雙方經過了7年共35輪艱苦談判達成的《中歐全面投資協定》，被歐洲議會正式阻擋在審批流程之外。

《中歐全面投資協定》遭遇這一結果，並不意外。今年3月以來，長期追蹤中歐關係的安邦智庫（ANBOUND）的研究人員就對中歐投資協定的前景發出過一系列的警告（詳見「中國地緣政治環境現狀和策略」、「《中歐投資協定》前景不容樂觀」等分析）。我們的判斷是，隨着中國與歐盟因為所謂新疆「人權問題」進行制裁和反制裁，使得《中歐全面投資協定》面臨的風險大增，前景很不樂觀。形勢的發展不幸印證了我們此前的擔心。投資協定被凍結，歐洲內部的政治反對增加是主要原因。3月份中國祭出反制裁措施後，當時歐洲議會估計，在705個席位中，將會有歐洲人民黨（EPP）、社會主義者和民主黨（S&D）、復興歐洲和綠黨約499票反對中歐投資協定。然而，5月20日的投票結果比這更糟，共有599票支持凍結協定。顯然，近2個月以來，歐洲議會的反對意見明顯上升，歐洲政治領域對中國的「敵意」在增強。

美國在其中也起到了一定作用。拜登政府上台後，美國開始修復美歐關係，與歐洲重建跨大西洋同盟。美國近年一直對中國進行戰略抑制，並不願見到歐洲與中國建立起與美國戰略框架相悖的穩定關係。因此，阻止《中歐全面投資協定》通過成為美國的重要地緣政治目標。實際上，把所謂新疆「人權問題」炮製為引發西方世界「同仇敵愾」的人權標籤，就有美國的推動。安邦的信息追蹤顯示，在中歐去年底簽訂投資協定之後，當時還未上台的拜登團隊就曾表示，歐洲「應與美國協調一致」。就此而言，《中歐全面投資協定》受阻是美國地緣政治策略的一次成功。

對於中國來說，現實的問題有兩個：歐洲議會凍結《中歐全面投資協定》的影響如何？此事今後會如何發展？

首先，必須客觀承認，《中歐全面投資協定》被凍結的負面影響巨大，中國尋求在歐洲拓展地緣政治與地緣經濟空間的努力受挫。就連美國主流媒體也認為，這一僵局對中國和歐盟來說都是一個挫折。對歐洲來說，批准該協定將使歐洲在中國的投資和知識產權得到更大的保護，歐洲將有更便利的條件分享中國市場；對中國來說，該協定將提高中國作為一個公平和尊重的貿易夥伴的國際地位。安邦的研究人員認為，相比而言，中國所受到的負面影響會更大一些，中歐投資協定對中國而言不只是一個貿易與投資意義上的經濟協定，還是中國拓展地緣政治與地緣經濟空間的一次重大機遇。

在2018年初美國出台「馬蒂斯報告」之後，安邦智庫創始人陳功曾提出「1+3」未來世界格局的戰略構想，其核心是，面對逆全球化和美國對華戰略調整造成的經濟空間壓縮，中國可尋求與德國、日本建立基於經濟全球化這一價值觀的「經濟聯盟」，來應對特朗普治下推行單邊主義、「美國優先」策略的美國。在地緣政治摩擦還不是很激烈的時候，「1+3」構想有很強的合理性，也有推進的時間窗口。但遺憾的是，由於地緣政治形勢迅速惡化、中國對「戰略競合期」的重視不夠以及策略調整不及時，「1+3」的機會窗口逐漸消失。

如果中歐全面投資協定達成，為中國與歐盟相互拓展經濟空間和多邊合作（歐盟有27個成員國）提供了可能性，在逆全球化和地緣政治化的漫天烏雲里，中歐投資協定有望提供一片開放與合作的藍天，可惜的是，當機遇之門即將打開時，卻被「政治惡魔」粗暴地關上了。對歐洲議會的凍結之舉，中國應該是充滿遺憾的。中國駐歐盟代表團表示，中歐投資協定是「互利的」，不是一方對另一方的「恩惠」，中國的反制裁是對歐盟行動的合法回應。這種外交解釋聽起來沒錯，但從地緣利益角度來看，歐洲議會的凍結關上了中國拓展歐洲的大門，對中國是個巨大損失。

今後，我們將面臨一個沿着既有軌道和格局運轉的世界：美國將繼續重建跨大西洋同盟關係，跌跌撞撞地編織主導世界之網，這張網的主要目標是針對中國；中國將在「敵意」和對立增加的世界裏拓展生存與發展空間，全球化時代的貿易、外來投資、技術流動、知識分享、教育交流等會受到不同程度的影響。如果今後中國與歐洲的分歧加大、關係惡化，歐洲將會更加全面地遠離中國，美歐大西洋同盟關係的分歧則會減小，美國推動的「包圍」中國的地緣政治圈層將會更加完整。不能忽視的是，當中歐投資協定陷入長期僵局後，外資企業（尤其是歐洲企業）會重新評估中國的投資環境，並調整它們的投資策略。

其次，中歐投資協定受阻一事今後有無轉圜的可能？我們的看法是，在短期內沒有這種可能性。雖然歐洲議會的決議沒有法律約束力，而且使用的是「凍結」而不是否定——這在理論上保留了恢復談判的可能性，但代表了歐洲議會的官方立場，反映了歐洲當前對中國的政治態度。我們認為，從目前形勢來看，該協定在短期內被重啟審議的可能性幾乎為零。按照一般的邏輯，第一，除非歐洲首先取消對中國的人權制裁，否則中國不太可能撤銷對10名歐盟政治家、智庫和外交機構實施的反制裁。這涉及到中國政治與外交的一些原則和底線問題。第二，中國的政策部門可能認為，即使中國作出了讓步，在當前的地緣政治環境下，歐洲議會審批放行《中歐全面投資協定》的可能性也極小。因此，估計上述僵局在短時間之內不會緩解。

中歐關係的僵局是否會一直存在呢？在我們看來，這不一定，也不應該。當今世界，地緣政治已成為世界資本和市場的主導力量。中國面臨的主要矛盾是中美關係矛盾，今後主要的地緣政治壓力也來自美國。美國對華戰略的核心是抑制長期戰略競爭對手，但這並不是歐洲的戰略目標。對於打算在一定程度上擺脫美國、謀求「戰略自主」的歐洲來說，它簽訂中歐投資協定的目的，並不是為了量化的採購目標，而是需要「重新平衡」。「重新平衡」主要體現在兩個方面：一是歐盟與中國的重新平衡，鑑於中國經濟已發生了變化，歐盟需要一個新的模式來平衡。二是與中美經濟關係形成平衡。歐盟認為，中美達成第一階段經貿協議，對中國的其他貿易夥伴產生了新的不對稱和不平衡，因此需要重新平衡。

國際關係從來都是複雜的，不可能完全立足於經濟，也不可能完全立足於價值觀和意識形態。未來的中歐關係，應該着眼於全球地緣政治大格局，在基本策略上，中國必須把美國與歐洲做關鍵區分，對美國的應對策略，不一定應用於歐洲。歐盟不是一個國家，而是經濟、文化、政治上都有差異的27個國家集團，而且在英國退出後，歐盟成員國基本都是非盎格魯-撒克遜國家。正如我們過去的判斷，拜登時代的來臨並不會使歐美關係重新回到過去，歐盟將會把加強獨立性作為長期政策目標。在此背景下，中國需要重新架構與歐洲的關係，儘管中歐關係有波折，但仍要通過開放溝通基礎上的合作來重構中歐關係，為「全球化2.0」時代找到支撐點。當然，要做到這一點，需要有政治智慧。

在「1+3」的窗口期過去之後，中國應該如何面對未來的世界呢？作為一個有影響力的大國，中國不僅需要保持戰略定力，還要建立自己清晰的戰略。實際上，當今世界的博弈是戰略的博弈、規則的博弈，是誰適應誰的問題。陳功認為，中國今後的策略應該是：管他山搖地動，我有一定之規！最可怕的是，中國不斷針對世界的變化而採取應變，今天這樣，明天那樣。其實，哪樣也沒看明白，這樣是最可怕的。陳功建議，中國應該塑造「安全島」的形象和地位，當世界處於結構性的調整期，無論中國還是外國，都渴望一個「安全島」，國家和市場的吸引力就是這樣產生的。如果中國是一個有足夠容量的「安全島」，大家都奔着「安全島」去，中國就自然會擁有世界地位。

最終分析結論：

歐洲議會凍結《中歐全面投資協定》是中歐關係中的一個大事件，對中國的負面影響不可忽視。着眼於全球地緣政治格局，中國仍要致力構建富有彈性的中歐關係，以構建動盪世界中的「安全島」為目標，拓展中國的國際空間，增強中國的吸引力。